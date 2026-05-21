Bộ phim Quy Lương Thần vừa tung poster và đang được khen ngợi rất nhiều. Cụ thể, poster này được đánh giá là có tính thẩm mỹ rất cao, đồng thời trông cũng có nhiều sự khác biệt, mới mẻ so với nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Đập vào mắt khán giả là khung hình một vị tướng quân chuẩn bị ra trận, phía sau là bóng hình nữ tử trong tà áo đỏ tung bay tiễn đưa. Tổng thể tạo thành một khung cảnh đầy cảm xúc, giống như đưa khán giả vào giấc mộng của quá khứ ngàn năm trước. Có thể nói, tấm poster đầy nghệ thuật này đã khiến cho công chúng yêu phim càng thêm mong chờ vào tác phẩm.

Tấm poster mới của Quy Lương Thần được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ khi vừa có bố cục, màu sắc đẹp mắt, lại vừa cho thấy được sự mới mẻ so với nhiều tác phẩm cùng thể loại.

Nụ hôn đầy cảm xúc của Lý Quân Nhuệ và Lưu Tá Ninh.

Bình luận của netizen sau khi xem tấm poster mới của Quy Lương Thần: - Ngóng bộ này cực, leak hậu trường đã thấy ưng con mắt rồi. - Cái poster này hay nè, khác biệt hẳn mấy poster khác. - Poster xịn. Mong chờ phim từng ngày. - Ê mà xem leak thấy chemistry lắm nhé, nhìn cái poster bố cục màu ảnh đẹp mê nữa chứ. - Lâu rồi mới thấy một poster đẹp, đỉnh thực sự.

Thực tế, không phải chỉ bây giờ mà Quy Lương Thần vốn đã được đánh giá cao từ trước khi mà những hình ảnh trên phim trường được leak ra và chia sẻ lên mạng xã hội. Khán giả nhận xét hai diễn viên chính Lưu Tá Ninh và Lý Quân Nhuệ trông rất hợp vai, tạo chemistry tốt cùng nhau. Khi lên sóng, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng những người yêu phim ngôn tình Trung Quốc.

Quy Lương Thần là một dự án đáng mong chờ với những khán giả yêu thích dòng phim ngôn tình cổ trang Trung Quốc.

Từ các khung hình được leak ra từ phim trường, có thể thấy Lý Quân Nhuệ và Lưu Tá Ninh trông rất đẹp đôi khi ở bên nhau.

Nói thêm về Quy Lương Thần, bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Ngân Thác của Vưu Tứ Tỷ. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu nhuốm màu bi thương giữa trưởng công chúa Mộ Dung Uyển Uyển và Nam Uyển vương Vũ Văn Lương Thời.

Mộ Dung Uyển Uyển từng cứu mạng Vũ Văn Lương Thời, từ đó gieo mầm cho một tình yêu định mệnh. Thế nhưng, tình yêu ấy phải đối mặt với những ân oán từ quá khứ, với những âm mưu tranh quyền đoạt lợi khốc liệt. Liệu rằng sau tất cả, có thể có một cái kết đẹp cho cả hai hay không?

