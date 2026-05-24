Chiêu Diêu

Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Chiêu Diêu là một trong những dự án cổ trang Hoa ngữ tâm điểm của năm 2019. Bộ phim đánh dấu sự kết hợp bùng nổ giữa hai tên tuổi hot bậc nhất lúc bấy giờ: Hứa Khải và Bạch Lộc.

Hứa Khải tiếp tục đốn tim khán giả khi hóa thân thành Lệ Trần Lan, con trai Ma vương. Sánh đôi cùng anh là Bạch Lộc trong vai nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu. Cô đã chinh phục hoàn toàn người xem khi thể hiện xuất sắc một Chiêu Diêu kiêu ngạo, tự cao tự đại nhưng số phận lại đầy trớ trêu: chết dưới tay kẻ mình từng cứu, để rồi trở thành một hồn ma "nghèo kiết xác" không ai ngó ngàng.

Dù ban đầu khoác lên mình lớp áo hài hước, vui nhộn, nhưng Chiêu Diêu thực chất lại là một câu chuyện tình yêu "ngược tâm" đầy lấy đi nước mắt. Càng về cuối, mạch phim càng đào sâu vào những oán hận, thương vong và mất mát, khiến người xem không khỏi day dứt và khóc cười cùng số phận của hai nhân vật chính.

Đông Cung

Nhắc đến những bộ phim Hoa ngữ gây sốt nhất năm 2019, chắc chắn không thể bỏ qua Đông Cung. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, bộ phim kể về chuyện tình đầy bi kịch giữa công chúa Tây Châu Tiểu Phong và thái tử Trung Nguyên Lý Thừa Ngân. Tác phẩm gây ám ảnh bởi nội dung ngược tâm cùng diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc. Tiểu Phong là nàng công chúa ngây thơ, hết lòng yêu Cố Tiểu Ngũ mà không biết người mình yêu thực chất là thái tử Lý Thừa Ngân đầy tham vọng. Vì quyền lực, hắn lợi dụng tình cảm của nàng, khiến gia tộc nàng rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

Sau khi nhảy xuống sông Vong Xuyên để quên đi mối tình đau khổ, Tiểu Phong vẫn bị cuốn vào cuộc hôn nhân chính trị với chính người từng làm tổn thương mình. Khi nhớ lại tất cả, nàng sống trong đau đớn và cuối cùng chọn cách kết thúc cuộc đời như một sự giải thoát. Với những khung hình đẹp nhưng nhuốm màu bi thương, Đông Cung được xem là một trong những bộ phim ngược tâm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Phim đạt 7,5 điểm Douban cùng hơn 2,2 triệu lượt thảo luận và từng gây sốt khắp mạng xã hội thời điểm lên sóng.

Đều Rất Tốt

Thuộc thể loại chính kịch do công ty danh tiếng Chính Ngọ Dương Quang sản xuất, bộ phim tâm lý gia đình Đều Rất Tốt đã xuất sắc đứng vị trí thứ 3 trong số những tác phẩm có lượt xem cao nhất. Phim xoay quanh biến cố người mẹ đột ngột qua đời, buộc ba người con vốn có cuộc sống riêng biệt phải trở về chịu tang và đối mặt với ông bố Tô Đại Cường (Nghê Đại Hồng) vô cùng nhu nhược, ích kỷ. Từ đây, những góc khuất và mâu thuẫn đỉnh điểm trong gia đình hai thế hệ dần bị phơi bày thông qua ba tính cách trái ngược: anh cả Tô Minh Triết hiền lành định cư nước ngoài, anh thứ Tô Minh Thành (Quách Kinh Phi) xốc nổi thích ăn bám, và cô em út Tô Minh Ngọc (Diêu Thần) từng bị phân biệt đối xử nên đã tự lập để trở thành người thành công, có địa vị.

Mang đậm hơi thở chủ nghĩa hiện thực, tác phẩm khéo léo phản ánh trực diện hàng loạt vấn đề nhức nhối như tư tưởng trọng nam khinh nữ, việc phụng dưỡng người già hay cuộc sống định cư xứ người. Sự kết hợp ăn ý của dàn diễn viên thực lực quen mặt đã khắc họa trọn vẹn bức tranh gia đình đa sắc màu, đưa người xem đi từ cảm giác ức chế tột độ đến những khoảnh khắc lay động lòng người, giúp bộ phim nhận được sự yêu thích bùng nổ và chiếm sóng truyền thông suốt thời gian phát sóng.

Đại Tống Thiếu Niên Chí

Dù từng không được kỳ vọng cao bởi tạo hình và phục trang khá đơn giản, Đại Tống Thiếu Niên Chí đã lội ngược dòng ngoạn mục sau khi lên sóng nhờ kịch bản quyền mưu hấp dẫn, nhiều cú bẻ lái bất ngờ cùng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên trẻ. Được chấp bút bởi biên kịch vàng Vương Quyện (người đứng sau thành công của Khánh Dư Niên), bộ phim sở hữu chất lượng nội dung vượt trội đến mức phần hai ra mắt sau đó vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao. Lấy bối cảnh cuộc chiến kéo dài giữa Bắc Tống và Tây Hạ, tác phẩm cuốn người xem vào hành trình của sáu thiếu niên với những nét tính cách khác biệt, cùng đồng hành trong một tổ chức tình báo bí mật để điều tra và đập tan những âm mưu nguy hiểm giữa thời cuộc đầy biến động.

Thiếu Niên Phái

Ra mắt năm 2019, bộ phim thanh xuân gia đình Thiếu Niên Phái (Growing Pain) dù không sở hữu dàn cast quá đình đám tại thời điểm đó, tác phẩm vẫn tạo nên sức hút lớn khi xoay quanh hành trình vượt qua thử thách của nhóm bạn bốn người gồm cô nàng hoạt bát Lâm Diệu Diệu (Triệu Kim Mạch), học bá Tiền Tam Nhất (Quách Tuấn Thần), hoa khôi Đặng Tiểu Kỳ (Vương Ngọc Văn) và Giang Thiên Hạo (Khương Quán Nam).

Câu chuyện bắt đầu từ việc Lâm Diệu Diệu bất ngờ đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, giúp người mẹ nghiêm khắc Vương Thắng Nam (Diêm Ny) vô cùng hãnh diện, nhưng áp lực thành tích từ ngôi trường mới đã khơi mưu cuộc chiến kèm cặp con học hành giữa hai bà mẹ oan gia Vương Thắng Nam và Bùi Âm. Khi bước vào năm lớp 12, cả bốn người bạn trẻ đều phải đối mặt với những biến cố lớn từ gia đình, từ việc bố mẹ Lâm Diệu Diệu rạn nứt tình cảm, gia đình Giang Thiên Hạo phá sản, cho đến những tổn thương của Tiền Tam Nhất và Đặng Tiểu Kỳ trước bí mật của đấng sinh thành. Nhờ sự dẫn dắt của những người cha người mẹ yêu thương con hết mực như Lâm Đại Vi (Trương Gia Dịch), nhóm bạn trẻ đã kiên cường đón nhận sóng gió để trưởng thành mạnh mẽ như cỏ xuân, giúp mỗi gia đình đều tìm thấy hướng đi ý nghĩa cho riêng mình sau kỳ thi đại học định mệnh.

Trần Tình Lệnh

Gây tiếng vang lớn trong năm 2019, Trần Tình Lệnh là tác phẩm cổ trang được chuyển thể khéo léo từ tiểu thuyết đam mỹ, lấy bối cảnh xoay quanh 5 đại gia tộc lớn để khắc họa cuộc đời thăng trầm của Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) cùng mối tình tri kỷ sâu sắc với Lam Trạm (Vương Nhất Bác). Sau khi bị hãm hại dẫn đến uất ức tự sát tại đỉnh Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện hồi sinh sau 16 năm trong thân xác Mạc Huyền Vũ và đồng hành cùng Lam Trạm trên hành trình phá giải những bí ẩn năm xưa.

Sở hữu điểm số Douban vượt mốc 8.0 cùng lượt thảo luận khổng lồ, bộ phim hoàn toàn chinh phục khán giả Trung Quốc lẫn châu Á nhờ cốt truyện hấp dẫn, bối cảnh, tạo hình chỉn chu cùng diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Mạnh Tử Nghĩa, Tuyên Lộ. Thành công bùng nổ này không chỉ khẳng định vị thế của tác phẩm mà còn đưa tên tuổi của cặp đôi nam chính Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác lên tầm cao mới, trở thành những ngôi sao được truyền thông săn đón hàng đầu.

Cá Mực Hầm Mật

Là một trong những tác phẩm bùng nổ nhất năm 2019, Cá Mực Hầm Mật (chuyển thể từ tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo) đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa nữ học bá kiêm ca sĩ mạng Đồng Niên (Dương Tử) và cựu game thủ huyền thoại kiêm ông chủ câu lạc bộ Esports K&K Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện).

Nhờ nhan sắc cuốn hút cùng diễn xuất trọn vẹn, Lý Hiện nhận được cơn mưa lời khen từ fan nguyên tác khi tái hiện hoàn hảo một "Gun Thần" bước ra từ trang sách, giúp sự nghiệp của anh thăng tiến vượt bậc sau bộ phim. Phản ứng hóa học bùng nổ và sự phối hợp ăn ý của cặp đôi Dương Tử - Lý Hiện đã tạo nên sức hút khó cưỡng, mang về cho tác phẩm những thành tích đáng nể mà hiếm bộ phim nào làm được với rating vượt mốc 1.0 trên cả hai đài lớn Chiết Giang và Đông Phương, cùng lượt xem trực tuyến duy trì ổn định ở mức trên 200 triệu mỗi ngày.

Khánh Dư Niên

Được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc và đáng xem nhất của màn ảnh Hoa Ngữ, bộ phim Khánh Dư Niên theo chân chàng thiếu niên Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) từ Đạm Châu lên Kinh Thành để giải mã bí ẩn về thân thế phức tạp của mình, từ đó phải trải qua hàng loạt khảo nghiệm khắc nghiệt của lòng người để trở thành một huyền thoại trong dân gian. Dưới bàn tay nhào nặn của biên kịch vàng Vương Quyện, tác phẩm quyền mưu này không hề gây buồn ngủ nhờ sự lồng ghép khéo léo các tình tiết hài hước tinh tế, kết hợp cùng mạch phim lôi cuốn, chặt chẽ khiến người xem không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào.

Thành công vang dội của phim còn đến từ khâu tuyển chọn diễn viên vô cùng chỉn chu và tâm huyết của đoàn làm phim khi kiên trì thuyết phục các gương mặt gạo cội tham gia. Từ vai diễn Khánh Đế đầy uy quyền của Trần Đạo Minh, Trần Bình Bình thâm sâu của Ngô Cương, Phí Giới của Lưu Hoa, cho đến nhân vật Phạm Tư Triệt đầy duyên dáng của Quách Kỳ Lân và sự nỗ lực nghiên cứu nhân vật của nam chính Trương Nhược Quân, tất cả đã cùng tạo nên một siêu phẩm trọn vẹn, xứng đáng với sự săn đón nồng nhiệt từ công chúng.

theo Sina