Nhìn cặp đôi lướt qua nhau, không tương tác, nhiều người cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Tối 26/5, bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn tổ chức buổi họp báo ra mắt khán giả. Là một trong những diễn viên tham gia trong phim Yên Đan có mặt từ sớm, nổi bật với chiếc váy cúp ngực màu bạc như một nàng tiên cá. Bên cạnh nhan sắc lộng lẫy, Yên Đan còn gây chú ý khi vô tình hội ngộ người cũ Đỗ Nhật Hoàng và màn né tránh nhau vô cùng ngượng ngùng bối rối.

Đỗ Nhật Hoàng và Yên Đan từng là cặp đôi đẹp được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, họ quyết định dừng mối quan hệ vào cuối năm 2025. Cả hai không thể hiện thái độ khó chịu với đối phương, nhưng né tránh tiếp xúc. Khi bước qua nhau, họ không chào hỏi, Yên Đan tỏ ra bận rộn chào hỏi khách mời, trong khi "khách mời" thực sự Đỗ Nhật Hoàng lại cười ngượng rồi đi vào trong rạp chiếu.

Trong một sự kiện khác, dù vẫn đứng chung nhóm bạn để chụp ảnh tập thể, nhưng Nhật Hoàng và Yên Đan luôn giữ khoảng cách nhất định. Giữa hai người luôn có sự xuất hiện của một người bạn chung, lúc là Denis Đặng, lúc lại là Đình Khang, không đứng quá xa nhưng cũng không tương tác trực tiếp.

Nhật Hoàng - Yên Đan từng có một thời gian dài yêu nhau khi cả hai chưa nổi nổi tiếng. Việc thường xuyên công khai tình cảm trên MXH lẫn các sự kiện lớn thêm chuyện ngoại hình quá đẹp đôi khiến hai người được rất nhiều khán giả yêu mến, ủng hộ. Vì vậy, khi thấy cả hai né tránh tương tác với nhau, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho mối tình từng được ngưỡng mộ một thời.

Yên Đan (tên thật: Đỗ Yên Đan, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk) là một nữ diễn viên, người mẫu, và nhà sáng tạo nội dung nổi bật tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Quan hệ Quốc tế (Đại học KHXH&NV TP.HCM) và ngành nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc (Trung cấp Múa TP.HCM).

Yên Đan từng giành ngôi vị quán quân của chương trình thực tế Ngôi sao chốt đơn. Cô xuất thân là một diễn viên múa chuyên nghiệp, dancer kiêm beauty vlogger trước khi lấn sân sang điện ảnh. Yên Đan gây ấn tượng mạnh với khán giả màn ảnh nhỏ qua các vai diễn trong loạt phim truyền hình giờ vàng như nhân vật Như - cô nàng có tính cách đỏng đảnh, thực dụng khó chiều trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ và vai Tường Vân trong Đi Về Miền Có Nắng .

Trong Ốc Mượn Hồn , Yên Đan thủ vai người vợ hợp pháp của Quốc Trường tên là An. Cô bất ngờ gặp biến cố và mất tích giữa biển sâu, thậm chí không tìm thấy thi thể. Tuy nhiên sau đó, linh hồn của cô lại nhập vào thân xác Ngọc (Tiểu Vy), mở ra chuỗi diễn biến đầy bí ẩn và rùng rợn.

Trong thân phận mới, An dần quay trở về tiếp cận người chồng của mình do Quốc Trường thủ vai. Càng đào sâu sự thật, cô càng phát hiện cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc lại tồn tại nhiều góc khuất, đặc biệt là sự xuất hiện của Diễm Quỳnh (Anh Phạm), "tiểu tam" chen vào mối quan hệ này. Trailer liên tục đẩy cao không khí căng thẳng bằng những màn đối đầu, ánh nhìn đầy ẩn ý cùng hàng loạt phân đoạn giật gân, báo hiệu một bi kịch nặng nề đang chờ tất cả nhân vật ở phía cuối câu chuyện.

