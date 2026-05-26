Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Tiểu Vy đẹp lấn át Thanh Thủy - Thiên Ân, Hòa Minzy xinh yêu như công chúa
Dàn sao Vbiz đình đám đã đổ bộ tới thảm đỏ ra mắt phim Ốc Mượn Hồn.
Tối 26/5, buổi họp báo ra mắt Ốc Mượn Hồn, tác phẩm điện ảnh của Đinh Tuấn Vũ, đã chính thức diễn ra ở TP.HCM. Bầu không khí nơi đây nóng dần khi dàn sao Vbiz cực hot đổ bộ thảm đỏ sự kiện như Quốc Trường, Tiểu Vy, Thiên Ân, Hoà Minzy, Thanh Thuỷ, Jun Vũ, Ngọc Thanh Tâm, Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Tín Nguyễn...
Giữa dàn mỹ nhân xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt Ốc Mượn Hồn, Tiểu Vy vẫn là cái tên chiếm trọn spotlight. Nàng hậu diện thiết kế đính đá ôm sát, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh cùng đôi vai trần quyến rũ. Kiểu tóc uốn sóng cổ điển kết hợp layout makeup trong trẻo giúp Tiểu Vy toát lên khí chất sang trọng nhưng vẫn rất mềm mại, nữ tính. Đứng giữa khung hình sự kiện, cô gần như phát sáng với visual đẹp không góc chết, thần thái cuốn hút khiến người đối diện khó rời mắt.
Thiên Ân và Thanh Thủy mang đến hai phong cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại đứng cạnh nhau cực kỳ hút mắt. Nếu Thiên Ân gây ấn tượng với vẻ ngoài sắc sảo, mái tóc nâu xoăn nhẹ cùng layout makeup tông cam đất sang chảnh, thì Thanh Thủy lại đúng chuẩn nàng thơ lạnh lùng với váy đen xẻ sâu táo bạo, gương mặt thanh tú và khí chất quyến rũ. Cả hai cùng chọn sắc đen làm chủ đạo nhưng không hề lấn át nhau, trái lại còn tạo cảm giác như một tổ hợp high fashion giữa thảm đỏ.
Hòa Minzy bước tới thảm đỏ với giao diện không khác gì một công chúa bước ra từ truyện cổ tích với chiếc váy hồng pastel bồng bềnh, đính hoa mềm mại đầy nữ tính. Nữ ca sĩ chọn layout makeup nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn buông dài giúp tổng thể càng thêm ngọt ngào và trẻ trung. Dù không diện thiết kế quá cầu kỳ hay hở bạo, Hòa Minzy vẫn nổi bật nhờ thần thái dịu dàng, gương mặt xinh xắn cùng nguồn năng lượng tươi sáng.
