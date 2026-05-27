Không thể ngăn cản Doraemon

Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển là một bản remake chất lượng, giữ được yếu tố phiêu lưu và cảm xúc - vốn là linh hồn của nguyên tác. Đây cũng là phim ngoại đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam trong năm 2026.

Doraemon càn quét rạp Việt

Theo số liệu của Box Office Vietnam, đến ngày 26/6, Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt chỉ sau 6 ngày công chiếu. Thành tích này đưa Doraemon Movie 45 trở thành phim ngoại đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam trong năm 2026. Đây cũng là phim hoạt hình đạt 100 tỷ nhanh thứ nhì lịch sử phòng vé nội địa, chỉ xếp sau Conan Movie 28 .

Doanh thu phim còn nhiều cơ hội tăng mạnh trong những ngày tới, khi Quốc tế thiếu nhi và kỳ nghỉ hè đang đến gần.

Cuộc phiêu lưu mở ra khi Doraemon đưa ra giải pháp tham quan những đỉnh núi dưới đáy đại dương.

Trước khi càn quét rạp Việt, tác phẩm cũng kịp tạo nên một cơn sốt tại quê nhà Nhật Bản khi ra mắt từ cuối tháng 2/2026. Phim đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Nhật trong 6 tuần đầu và đã về tổng cộng 25,5 triệu USD, theo số liệu Box Office Mojo.

Với phần phim này, nhà sản xuất quyết định làm lại câu chuyện Nobita và lâu đài dưới đáy biển - tác phẩm từng ra mắt năm 1983 và được xem là một trong những phần phim được yêu thích nhất của loạt Doraemon suốt hơn 40 năm qua. Phiên bản mới được nâng cấp toàn diện về hình ảnh, âm thanh và cách kể chuyện để phù hợp với khán giả hiện đại nhưng nhìn chung vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của tác phẩm ra mắt năm 1983.

Trong phim, nhóm bạn Nobita, Shizuka, Suneo và Jaian chia phe tranh cãi nên lên rừng hay xuống biển chơi hè. Chốt lại, Doraemon đưa ra giải pháp tham quan những đỉnh núi dưới đáy đại dương. Để di chuyển ở đáy biển bao la, Doraemon sử dụng bảo bối Buggy - chú xe hàng cũ giá rẻ hơi cáu kỉnh.

Cuộc phiêu lưu vào lòng biển xanh sâu thẳm đưa nhóm Doraemon chạm trán cùng một nền văn minh xa lạ - vương quốc Mu. Họ là những con người đã tồn tại dưới đáy biển sâu hàng ngàn năm, chứng kiến bao thăng trầm của nhân loại trên mặt đất.

Tiến sâu vào thế giới bí ẩn ấy, nhóm bạn nhận ra hệ thống trí tuệ nhân tạo bảo vệ Mu đang dần mất kiểm soát. Những cỗ máy phòng vệ bắt đầu xem con người mặt đất là hiểm họa, buộc Doraemon và Nobita phải tìm cách ngăn chặn.

Chủ đề thời sự, kịch bản đậm chất khoa học viễn tưởng

Điểm cộng của tác phẩm là kịch bản khéo léo lồng ghép câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và robot, bài toán bảo vệ môi trường. Chủ đề này rất phù hợp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển mạnh mẽ và gắn bó mật thiết với đời sống con người. Nội dung phim đơn giản nhưng vẫn đủ chuyển tải thông điệp ý nghĩa.

Vương quốc Mu là điểm nhấn nổi bật nhất về mặt hình ảnh.

Với chủ đề mới mẻ, mang tính thời sự, phim vẫn giữ được tinh thần phiêu lưu đặc trưng của Doraemon , đặc biệt ở phần đầu với hành trình cắm trại dưới đáy biển của nhóm Nobita. Ý tưởng leo núi dưới biển cùng những bảo bối như đèn Tekio giúp con người thích nghi với môi trường đại dương tiếp tục mang lại cảm giác kỳ thú đậm chất khoa học viễn tưởng kiểu Fujiko F. Fujio.

Không khí phiêu lưu tại đáy biển cũng được làm rất tốt, cho thấy sức hấp dẫn của một nơi vừa mang vẻ đẹp kỳ bí, vừa tạo cảm giác căng thẳng bởi áp lực nước, bóng tối và giới hạn thời gian hoạt động của bảo bối.

Từ những phút đầu, bộ phim gây ấn tượng bằng việc tái hiện không gian đại dương rộng lớn với gam xanh thẳm đặc trưng, ánh sáng chuyển động uyển chuyển và thế giới sinh vật biển sống động. Đàn cá bơi theo tầng, các cụm san hô nhiều màu cùng dòng nước chuyển động liên tục được chăm chút, mang lại cảm giác như đang bước vào một thủy cung khổng lồ.

Vương quốc Mu là điểm nhấn nổi bật nhất về mặt hình ảnh. Nếu ở phiên bản năm 1983, nơi đây chủ yếu mang vẻ huyền bí của một nền văn minh cổ xưa, thì bản mới đã mở rộng thiết kế theo hướng giao thoa giữa khoa học viễn tưởng và yếu tố kỳ ảo. Những công trình khổng lồ phát sáng giữa lòng biển sâu, hệ thống năng lượng vận hành bằng tinh thể cùng các kết cấu kim loại hiện đại giúp Mu vừa giữ được nét thần thoại, vừa mang dáng dấp của công nghệ tương lai.

Phân cảnh cao trào liên quan đến Buggy diễn ra nhẹ nhàng nhưng chạm cảm xúc người xem.

Nhân vật nhận được nhiều chú ý nhất trong phim là xe lặn Buggy - bảo bối của Doraemon. Đây cũng là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong phim. Nếu ở bản cũ, nhân vật này lạnh lùng và gai góc hơn, thì trong bản remake, Buggy được xây dựng hiền lành và giàu cảm xúc ngay từ đầu. Chiếc xe này như một người bạn thật sự, không còn là cỗ máy vô tri.

Buggy có cảm xúc, sự kết nối với nhóm bạn, nhất là với Shizuka. Đặc biệt, quá trình Buggy dần hình thành cảm xúc và trái tim là trục cảm xúc quan trọng nhất của tác phẩm. Phân cảnh cao trào liên quan đến Buggy diễn ra nhẹ nhàng nhưng chạm cảm xúc người xem.

Chi tiết bị cắt gọt đáng tiếc

Dù giữ lại cốt truyện chính của phiên bản cũ nhưng Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển cắt gọt khá nhiều chi tiết từng tạo nên chiều sâu cho bản gốc. Vì vậy, phim có đôi chuyển tình tiết vội gây khó hiểu. Điểm tiếc nuối lớn nhất là thời lượng tương tác giữa Buggy và Shizuka bị rút ngắn khá nhiều.

Ở phần cuối, kịch bản có phần bị đơn giản hóa khi các nhân vật chính luôn sống sót nhờ may mắn hoặc “lá chắn kịch bản”, trong khi nhân vật phụ bị loại bỏ dễ dàng. Trong khi đó, phản diện Poseidon cần có nhiều đất để cho thấy sự nguy hiểm.

Bỏ qua những điểm trừ có thể chấp nhận ở một tác phẩm hoạt hình, Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển vẫn là một bộ phim giải trí gia đình ổn có chất lượng tốt, đủ sức gợi lại tinh thần phiêu lưu đặc trưng của Doraemon.