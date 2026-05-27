Nửa đầu năm 2026, màn ảnh Trung Quốc có nhiều bộ phim cổ trang sở hữu nội dung chất lượng, đặc biệt là dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất ấn tượng.

Phim cổ trang vốn là thế mạnh của truyền hình Trung Quốc. Những năm gần đây, các tác phẩm cổ trang đều cố gắng nâng cao tạo hình của nhân vật làm khán giả mãn nhãn, đồng thời còn tìm ra những chủ đề mới lạ thu hút người xem. Dưới đây là 5 phim cổ trang gây tiếng vang lớn nhất nửa đầu năm 2026.

Ngọc Minh Trà Cốt

Từ chỗ không được mong đợi, Ngọc Minh Trà Cốt bất ngờ thu hút người xem vì nội dung cuốn hút

Phim có nội dung kể về mối tình của nữ thương nhân Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát đóng) và vị trạng nguyên trẻ tuổi Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo). Vinh Thiện Bảo là con gái "vua trà" tại Giang Nam đang bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc.

Ngọc Minh Trà Cốt được đánh giá có nội dung hấp dẫn, chế tác chỉn chu, cảnh quay và màu phim đẹp. Phim không thiếu những cảnh đối đầu nhau gay gắt, "vả mặt" đối thủ khiến người xem cảm thấy sảng khoái thích thú. Bên cạnh đó, cuộc gặp mặt của nam nữ chính được đánh giá thú vị mới lạ, hai nhân vật được xây dựng thông minh, luôn một lòng theo đuổi mục tiêu của mình gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Riêng nhan sắc của Cổ Lực Na Trát có thể nói đang ở thời kỳ đỉnh cao: góc quay nào cũng khó có thể “dìm” được vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa của cô

Phần phục trang và tạo hình của phim cũng là điểm cộng lớn. Trang phục được thiết kế tinh tế, tôn dáng và phù hợp với thân phận nhân vật. Visual của cặp đôi chính được ca ngợi là “tuyệt tác trần gian”, chỉ cần hai nhân vật xuất hiện chung khung hình đã tạo nên cảm giác như bước vào một bức họa cổ sống động.

Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh

Màn hợp tác của Vương Tinh Việt và Bạch Lộc được mong đợi bậc nhất năm 2026

Tác phẩm thuộc thể loại cổ trang - huyền nghi, xoay quanh hành trình phá án trong hoàng cung nhà Đường của hai nhân vật Lý Bội Nghi và Tiêu Hoài Cẩn. Đây là lần thứ 4 Vương Tinh Việt và Bạch Lộc đóng chung phim. Trước đó các dự án như Ngọc Lâu Xuân, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng đều thành công. Rất nhiều lời khen dành cho khí chất sang trọng quyền lực của Vương Tinh Việt và vẻ đẹp mạnh mẽ anh khí của Bạch Lộc.

Bạch Lộc có khí chất mạnh mẽ, rất hợp với phim võ thuật

Ngay từ những tập đầu tiên, phim đã lập kỷ lục 22 năm mới có của nền tảng Youku, khi có 1 tập phim đạt tới 13 quảng cáo. Không dừng lại ở đó, Đường Cung Kỳ Án nhanh chóng phá mốc 7.500 điểm nhiệt trên nền tảng Youku, cho thấy độ phủ sóng rộng rãi và tốc độ lan tỏa đáng nể.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Phim có tình tiết mới lạ, hài hước

Phim mở đầu với cảnh cô nhân viên văn phòng Dữu Vãn Âm (Vương Sở Nhiên) xuyên không vào một quyển sách. Sau những giây phút đầu tiên bỡ ngỡ, cô nhận ra hoàng đế Hạ Hầu Đạm cũng đến từ thế giới hiện đại giống mình. Hai con người đến từ tương lai sống giữa thế giới xa lạ vừa làm bạn vừa hợp sức chống lại các âm mưu trên triều đình.

Nội dung những tập đầu được đánh giá vui nhộn, hấp dẫn, có nhiều tình huống hài hước, nhân vật và tình tiết không đi theo lối mòn mà mới lạ sống động thu hút người xem.

Vương Sở Nhiên xứng danh yêu phi, nhan sắc hai diễn viên đều rất nổi bật

Bên cạnh phần nội dung thú vị, điều thu hút khán giả nhất chắc chắn là nhan sắc của "yêu phi" Vương Sở Nhiên. Vào vai mỹ nhân được hoàng đế sủng ái nhất hậu cung, trang phục của Dữu Vãn Âm rất lộng lẫy. Nhan sắc của Vương Sở Nhiên được đánh giá là "đạt đến đỉnh cao" trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa.

Thái Bình Niên

Phim có kinh phí sản xuất khủng

Đây là bộ phim lịch sử lấy bối cảnh thời Ngũ Đại Thập Quốc, đạt điểm chất lượng trên Douban là 8.4, cao nhất trong số tất cả các tác phẩm truyền hình ra mắt từ đầu năm 2026 đến nay. Thái Bình Niên là bom tấn truyền hình đúng nghĩa với kinh phí sản xuất được cho là lên tới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 1131 tỷ đồng). Đây là con số khổng lồ trong bối cảnh cả ngành đang thắt chặt chi tiêu.

Thái Bình Niên tàn khốc nhưng hoành tráng

Thái Bình Niên có sự tham gia của Bạch Vũ, Chu Á Văn, Châu Vũ Đồng cùng nhiều tên tuổi gạo cội khác của làng phim Trung Quốc. Diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên thu hút khán giả. Kịch bản chân thực tới mức tàn khốc, tái hiện lại một triều đại hỗn loạn không còn nhân tính, bối cảnh được chỉn chu là những ưu điểm giúp nâng cao chất lượng của Thái Bình Niên.

Trục Ngọc

Trục Ngọc thu hút khán giả ở dàn diễn viên trẻ đẹp, nội dung hấp dẫn.

Trục Ngọc là một bộ phim cổ trang Trung Quốc xoay quanh câu chuyện quyền mưu và thù hận gia tộc, nơi các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt giữa triều đình và chiến trường với hai nhân vật chính là tướng quân Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) và cô gái mổ lợn Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi).

Phim hiện có lượt xem trung bình hơn 82 triệu/tập, cao nhất năm 2026. Trục Ngọc còn rất thành công khi phát sóng trên đài truyền hình Đông Phương, Trung Quốc, luôn đạt Top 1 rating khung giờ vàng trong suốt quá trình lên sóng. Phim giúp Trương Lăng Hách trở thành nam diễn viên duy nhất có chỉ số nhân vật đạt trên 10 tỷ view năm 2026. Từ năm 2020 đến nay, chỉ số nhân vật Tạ Chinh đứng top 1 cao nhất trong số các nam diễn viên.

Không thể phủ nhận Trục Ngọc là tác phẩm hot nhất từ đầu năm 2026 đến nay, thậm chí ở một số phương diện, phim còn vượt qua những dự án nổi bật của hai năm trước.

Một minh chứng khác cho việc bộ phim đã bùng nổ và có sức ảnh hưởng tới khán giả đại chúng là việc tất cả các nhân vật từ chính tới phụ của phim đều "lên đời". Dàn diễn viên phụ như Đặng Khải, Lâm Mộc Nhiên, Khổng Tuyết Nhi, Nhậm Hào, Lý Khanh từ những ngôi sao gần như vô danh đã trở thành cái tên hot có lượng người hâm mộ đông đảo.

Theo 163