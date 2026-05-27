Lâu rồi mới có 1 bộ phim ngôn tình Trung Quốc hay điên đảo, mỗi cảnh tua 800 lần không chán

Đây là bộ phim ngôn tình được ví như làn gió mát lành giúp giải tỏa cái nóng mùa hè.

Ngày 27/5, bộ phim Chói Mắt do Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ đóng chính lên sóng nền tảng MangoTV. Trước đó, phim đã đạt kỷ lục về lượng người xem đặt trước cho một tác phẩm không thuộc dòng phim cổ trang. 3,21 triệu người cùng chờ đón tác phẩm ngôn tình đáng yêu này, một kỷ lục so với lượng khán giả của nền tảng MangoTV.

Chói Mắt lên sóng khiến khán giả như sống lại thời thanh xuân tươi trẻ

Quan Hiểu Đồng vào vai tiểu thư gặp biến cố

Lý Quân Nhuệ trở thành chàng trai miền biển ngang tàng

Chói Mắt có nội dung kể về cô nàng tiểu thư Thanh Dã (Quan Hiểu Đồng đóng), sau một biến cố gia đình, Thanh Dã buộc phải trở về quê nhà vào năm cuối cấp ba. Vốn đã quen với nhịp sống hối hả chốn phồn hoa đô hội, cô cảm thấy vô cùng chật vật để thích nghi và tự hứa với lòng sẽ rời đi ngay khi có cơ hội.

Thế nhưng, cuộc gặp gỡ với Hình Vũ (Lý Quân Nhuệ) - một thiếu niên địa phương đang chểnh mảng chuyện học hành đã làm thay đổi mọi thứ. Cô quyết tâm giúp cậu thuận lợi tốt nghiệp. Bất chấp những khác biệt về tính cách cũng như định hướng cuộc sống, Thanh Dã và Hình Vũ dần xích lại gần nhau một cách tự nhiên.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Thanh Dã rời quê lên thành phố học đại học, nhưng nhiều năm sau cô lại chọn cách quay về. Hình Vũ cũng vậy, và cậu vẫn luôn ôm ấp tình cảm dành cho Thanh Dã. Liệu lần hội ngộ này có trao cho họ cơ hội để cuối cùng đối diện và nhận ra tình cảm thực sự dành cho nhau?

Tạo hình của cả hai được khen đẹp

Quan Hiểu Đồng vẫn phù hợp vào vai học sinh dù đã U30

Sau khi lên sóng, Chói Mắt nhận được nhiều lời khen ngợi về kịch bản và diễn xuất. Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ được đánh giá có ngoại hình rất hợp nhau với chiều cao tương đương, khí chất trẻ trung sáng lạn. Trong đó, Quan Hiểu Đồng được cho là cực kỳ hợp với vai diễn cô tiểu thư kiêu kỳ nhưng không xấu tính Thanh Dã. Nữ diễn viên sinh năm 1997 có lối diễn xuất chân thực, tự nhiên, phù hợp với dòng phim xã hội. Khả năng tạo chemistry của Quan Hiểu Đồng cũng được đánh giá rất cao.

Khác với vai diễn tướng quân trong Sở Kiều bị chê, trong Chói Mắt, Lý Quân Nhuệ thủ vai chàng trai ngang bướng Hình Vũ, luôn tỏ ra chống đối nhưng thực tế lại âm thầm quan tâm Thanh Dã. Bộ phim đem lại cho khán giả cảm giác của những phim thần tượng Đài Loan cổ điển nhẹ nhàng vui vẻ không gượng gạo làm màu. Không có những nhân vật cố tỏ ra nguy hiểm, lạnh lùng mà tràn đầu cảm giác thanh xuân ngọt ngào.

Chemistry của cả hai được đánh giá cao

Tình tiết phim nhẹ nhàng ngọt ngào

Trước đó, bộ ảnh mặc áo sơ mi học sinh của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ cũng nhận về những đáng giá tích cực của khán giả nhờ cảm giác thanh xuân tươi sáng và đầy năng lượng. Tông màu nhẹ nhàng cùng visual trong trẻo của cả hai mang đến bầu không khí ngọt ngào, tươi mới đúng chuẩn phim thanh xuân.

Phim lập kỷ lục về lượng người đặt xem trước

Lâu lắm rồi màn ảnh Hoa ngữ mới có phim thanh xuân học đường đáng mong chờ

Nguồn: Sina