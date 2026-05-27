Chỉ có phép màu mới cứu được Ngọc Trinh

Không ai ngờ có ngày Ngọc Trinh lại rơi vào tình cảnh này.

Sau gần 20 ngày công chiếu, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đang rơi vào tình cảnh vô cùng ảm đạm ngoài phòng vé. Giữa hàng loạt dự án mới liên tục đổ bộ rạp chiếu, khán giả gần như đã quên mất bộ phim của Ngọc Trinh vẫn còn trụ rạp. Thậm chí trong ngày 27/5, tác phẩm chỉ bán được đúng 1 vé dù vẫn có 21 suất chiếu được duy trì. Với tổng doanh thu hiện tại chỉ hơn 12 tỷ đồng sau gần 3 tuần phát hành, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ gần như chắc chắn sẽ trở thành một trong những "bom xịt" lỗ nặng nhất của điện ảnh Việt năm nay.

Từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích nhờ sự góp mặt của Ngọc Trinh cùng mô-típ kinh dị xoay quanh thẩm mỹ viện, tà thuật và nỗi ám ảnh nhan sắc, nhưng cuối cùng bộ phim lại chìm nghỉm giữa thị trường điện ảnh đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Trong bối cảnh nhiều phim kinh dị Việt gần đây tạo hiệu ứng khá tốt như Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Heo 5 Móng hay Quỷ Nhập Tràng 2, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ gần như bị bỏ lại phía sau cả về doanh thu lẫn độ thảo luận trên mạng xã hội.

Ngay từ những ngày đầu ra rạp, bộ phim đã nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ khán giả. Kịch bản bị chê thiếu logic, tình tiết rời rạc và quá phụ thuộc vào jump-scare. Nhiều người cho rằng phim liên tục dùng công thức “âm thanh lớn + hù doạ rẻ tiền” thay vì xây dựng bầu không khí kinh dị gây ám ảnh. Ý tưởng về vẻ đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ và tà thuật vốn có tiềm năng như thành công của Scandal: Hào Quang Trở lại, nhưng cách triển khai lại khá hời hợt, khiến tổng thể tác phẩm trở nên rối rắm và thiếu điểm nhấn.

Một trong những vấn đề lớn nhất của phim nằm ở tuyến nhân vật chính Thanh do Ngọc Trinh đảm nhận. Dù sở hữu ngoại hình phù hợp với hình tượng mỹ nhân trong phim kinh dị, phần thể hiện của cô vẫn gây tranh cãi mạnh. Các phân đoạn tâm lý bị đánh giá đơ cứng, thiếu cảm xúc, đặc biệt là những cảnh hoảng loạn hay đau đớn nội tâm. Khán giả nhận xét Ngọc Trinh vẫn chưa cải thiện được lối diễn trợn mắt, la hét và đọc thoại đều đều như ở các dự án trước.

Nhiều netizen thẳng thắn cho rằng đây là lần hiếm hoi mọi điểm yếu trong diễn xuất của Ngọc Trinh bị “phơi bày” rõ đến vậy. Trước đây, cô thường xuất hiện trong các dự án thiên về giải trí hoặc đóng cùng dàn cast thực lực nên chưa bị soi quá nhiều. Tuy nhiên ở Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, khi đảm nhận vai trò trung tâm của câu chuyện, nữ người mẫu gần như không đủ sức “gánh phim”.

Không chỉ Ngọc Trinh, bộ phim cũng khiến Xuân Lan tiếp tục nối dài chuỗi dự án điện ảnh kém thành tích ở cả vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất. Dù xây dựng được hình ảnh bí hiểm cho nhân vật bà Xuân, phần thể hiện của cô vẫn chưa đủ chiều sâu để tạo cảm giác ám ảnh. Những nút thắt liên quan đến tà thuật, động cơ nhân vật hay quá khứ của thẩm mỹ viện đều bị xử lý khá sơ sài, khiến cảm xúc người xem "trôi tuồn tuột"

Việc phim chỉ bán được đúng 1 vé trong ngày 27/5 được xem là dấu hiệu cho thấy tác phẩm gần như đã “hết đường cứu”. Với số suất chiếu ít ỏi còn lại, khả năng Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ tăng tốc doanh thu là gần như không thể xảy ra. Trong bối cảnh thị trường hiện tại liên tục có phim mới ra mắt, việc giữ được chỗ đứng ngoài rạp đã khó, chứ chưa nói tới chuyện tạo cú lội ngược dòng.

Dẫu vậy, thất bại lần này có thể xem là bài học cần thiết cho cả ekip lẫn Ngọc Trinh nếu muốn theo đuổi con đường điện ảnh lâu dài. Khán giả hiện tại không còn dễ tính với những bộ phim chỉ có ý tưởng gây tò mò hay dàn cast nổi tiếng. Một tác phẩm muốn tồn tại ngoài phòng vé cần nhiều hơn những màn hù doạ liên tục hay visual bắt mắt. Và ở thời điểm hiện tại, có lẽ đúng như một netizen nhận xét: “Chỉ có phép màu mới cứu được Ngọc Trinh”.