Ánh nhìn "trìu mến" của Nàng Mơ dành cho Trúc Anh gây xôn xao.

Tối 26/5, buổi ra mắt và họp báo phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn đã diễn ra tại TP.HCM trong sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông và khán giả. Ngay từ khi bắt đầu, thảm đỏ sự kiện đã trở thành tâm điểm truyền thông nhờ màn đổ bộ của dàn sao đình đám Vbiz như Quốc Trường, Tiểu Vy, Thiên Ân, Hoà Minzy, Thanh Thuỷ, Jun Vũ, Ngọc Thanh Tâm, Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Tín Nguyễn...

Kết thúc sự kiện, MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trúc Anh, Trần Nghĩa và Nàng Mơ gặp gỡ nhau bên ngoài thảm đỏ. Ban đầu, Trúc Anh khoác tay Trần Nghĩa đi lại quanh khu vực bên ngoài nhưng nhanh chóng buông tay ra khi để ý thấy Nàng Mơ. Tuy chào nói thân thiện nhưng dân tình phát hiện ra ánh mắt lườm "cháy mắt" của Nàng Mơ dành cho Trúc Anh chỉ trong một vài tích tắc.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trúc Anh, Trần Nghĩa và Nàng Mơ gặp mặt nhau (Nguồn: @meowentertainment)

Trúc Anh buông tay ra khi thấy Nàng Mơ ở trước mặt

Nàng Mơ dành cho Trúc Anh "ánh nhìn trìu mến"

Dù vậy, 3 người vẫn tương tác vui vẻ, không để lộ giây phút sượng trân nào khác. Thậm chí khi cặp đôi Mắt Biếc cùng tạo dáng trước ống kính, Nàng Mơ vẫn tươi cười nhìn về phía 2 diễn viên trẻ. Đáng chú ý, Nàng Mơ còn đăng ảnh chụp chung với Trúc Anh trên trang cá nhân kèm dòng caption: "Nay lên thành phố được rủ Hà Lan đi ăn phở ún cháo lạnh" , xoá tan mọi nghi vấn hiềm khích.

Bức ảnh chụp chung giữa Trúc Anh và Nàng Mơ

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt về ánh nhìn "hình viên đạn" của Nàng Mơ. Song, không ít netizen cũng lên tiếng bênh vực cô nàng, cho rằng nữ diễn viên vốn sở hữu gương mặt cá tính cùng đôi mắt sắc sảo nên chỉ cần nhìn nghiêng hoặc bắt trúng một góc máy nhất định cũng dễ tạo cảm giác lạnh lùng, khó gần như đang lườm người đối diện. Nhiều bình luận nhận xét biểu cảm của cô có phần bị “drama hoá” quá mức chỉ qua 1 giây ngắn ngủi trong clip.

Bên cạnh đó, màn tái ngộ của Trúc Anh và Trần Nghĩa cũng khiến khán giả thích thú khi gợi nhớ đến cặp đôi Hà Lan - Ngạn đình đám của Mắt Biếc. Trong phim, cả hai từng tạo nên chuyện tình thanh xuân nhiều day dứt, trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất của điện ảnh Việt những năm gần đây. Sau dự án, Trúc Anh và Trần Nghĩa vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy khoảnh khắc họ hội ngộ tại sự kiện nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Trúc Anh và Trần Nghĩa góp phần giúp Mắt Biếc trở thành một trong những bộ phim thanh xuân được yêu thích nhất Việt Nam những năm gần đây

Tin đồn hẹn hò giữa Nàng Mơ và Trần Nghĩa bắt đầu rộ lên sau khi cả hai cùng góp mặt trong MV Má Hồng của Anh Thư. Trong sản phẩm này, Trần Nghĩa vào vai chàng họa sĩ say mê vẻ đẹp và giá trị văn hoá truyền thống, còn Nàng Mơ hóa thân thành thiếu nữ bước ra từ tranh vẽ. Ngay từ những clip hậu trường đầu tiên, cặp đôi đã gây chú ý bởi sự tương tác tự nhiên, thoải mái và đầy ăn ý.

Nàng Mơ và Trần Nghĩa vướng không ít tin đồn hẹn hò

Sau dự án, cư dân mạng liên tục bắt gặp Nàng Mơ và Trần Nghĩa xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện giải trí. Từ cách đồng hành bên cạnh nhau đến những khoảnh khắc chăm sóc, trò chuyện thân mật, cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được netizen nhiệt tình “đẩy thuyền”.

Cả 2 giờ đây không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng

Dù chưa một lần chính thức xác nhận chuyện tình cảm, Nàng Mơ và Trần Nghĩa cũng không quá né tránh trước sự quan tâm của công chúng. Cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp nắm tay, sánh đôi giữa chốn đông người, thậm chí thoải mái tương tác trước loạt “camera chạy bằng cơm”. Trên mạng xã hội, cả hai còn thường xuyên quay clip chung, tung loạt “hint” ngọt ngào khiến người hâm mộ càng thêm tin rằng chuyện phim giả tình thật chỉ còn là vấn đề thời gian.