Dàn diễn viên nữ của bộ phim đang gây sốt khắp mạng xã hội.

Sở hữu dàn cast nữ toàn mỹ nhân, Vũ Lâm Linh đang khiến khán giả không thể rời mắt. Bên cạnh nữ chính Chương Nhược Nam ghi điểm với tạo hình nữ hiệp Hoắc Linh Lung, những gương mặt nữ phụ cũng chiếm sóng nhờ nhan sắc nổi bật và khí chất riêng biệt, tạo nên một "đại tiệc visual" hiếm có trên màn ảnh.

Chương Nhược Nam

Là nữ thần thanh xuân với 16 triệu follow trên Weibo, Chương Nhược Nam tiếp tục khẳng định sức hút sau thành công của bộ phim ngôn tình hiện đại Khó Dỗ Dành. Trong Vũ Lâm Linh, nữ diễn viên có màn thử sức đáng chú ý với thể loại võ hiệp cổ trang khi đảm nhận vai Hoắc Linh Lung.

Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo cùng khí chất dịu dàng đặc trưng, Chương Nhược Nam được đánh giá là hiện thân hoàn hảo của Hoắc Linh Lung – đại tiểu thư Linh Lung Sơn Trang nổi danh bởi nhan sắc và lòng nghĩa hiệp. Những tạo hình cổ trang tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, thoát tục của nữ diễn viên, khiến cô nổi bật trong từng khung hình như bước ra từ tiểu thuyết kiếm hiệp.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, Hoắc Linh Lung còn là một nữ hiệp mạnh mẽ và giàu bản lĩnh. Sau khi trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, cô dấn thân vào giang hồ và gặp gỡ Nam hiệp Triển Chiêu (Dương Dương thủ vai). Trên hành trình đầy sóng gió ấy, Hoắc Linh Lung từng bước trưởng thành, từ một thiên kim tiểu thư trở thành nữ hiệp độc lập, thông minh và kiên cường. Cô cũng cùng Bạch Ngọc Đường sát cánh giải cứu Triển Chiêu, thể hiện sự gan dạ, nghĩa khí cùng trí tuệ sắc sảo khiến người xem không khỏi yêu mến.

Trương Dư Hi

Trong Vũ Lâm Linh, Trương Dư Hi đảm nhận một trong những nhân vật có tuyến truyện phức tạp và giàu kịch tính nhất. Ban đầu, cô xuất hiện với thân phận Đinh Nguyệt Hoa tiểu thư phủ Tùng Giang, đồng thời là thanh mai trúc mã của Triển Chiêu (Dương Dương thủ vai).

Bi kịch ập đến khi cha, anh trai và nha hoàn thân cận lần lượt bị sát hại, còn bản thân cô bị vu oan tội giết người. Bị dồn vào đường cùng, Đinh Nguyệt Hoa buộc phải rời bỏ quê nhà, gia nhập Hàn Thủy Cung và mang thân phận mới là Chưởng Nguyệt Sứ. Dù bị nhiều người hiểu lầm là phản diện, thực chất cô đang âm thầm điều tra, thu thập chứng cứ về âm mưu tạo phản của Tương Dương Vương để rửa oan và báo thù cho gia đình.

Với vũ khí là roi dài Trường Tương Tư cùng võ công xuất chúng, Chưởng Nguyệt Sứ gây ấn tượng bởi hình tượng nữ hiệp lạnh lùng, mạnh mẽ và quyết đoán. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài sắc lạnh ấy lại là một người sống giàu tình cảm, trọng nghĩa khí và luôn canh cánh nỗi đau mất mát. Những màn đối đầu rồi dần nảy sinh cảm xúc giữa cô và Triển Chiêu cũng trở thành điểm nhấn được nhiều khán giả yêu thích. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng sức hút của Chưởng Nguyệt Sứ còn lấn át cả nữ chính Hoắc Linh Lung.

Vương Mẫn Từ

Trong Vũ Lâm Linh, Vương Mẫn Từ vào vai Phạm Ngọc Liên, cô gái có xuất thân nghèo khó, không may bị lừa bán vào thanh lâu khi đang kiếm tiền cho anh trai ăn học. Bi kịch liên tiếp ập đến khi anh trai cô bị sát hại trong lúc tìm cách giải cứu em gái. Dù trải qua nhiều mất mát, Ngọc Liên vẫn giữ vững chính nghĩa và quyết tâm đòi lại công bằng cho người thân. Dù chỉ là nhân vật phụ, cô vẫn để lại dấu ấn nhờ tạo hình vũ cơ xinh đẹp cùng số phận nhiều bi thương.

Vương Mẫn Từ sinh năm 2002, từng giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2023 và hiện là cử nhân Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Vũ Lâm Linh đánh dấu vai diễn truyền hình đầu tiên của cô tại Đại lục. Dù thời lượng xuất hiện trong phim chưa nhiều, Vương Mẫn Từ vẫn cho thấy khả năng biến hóa đa dạng. Bên cạnh hình ảnh thiếu nữ dịu dàng, đậm nét cổ điển, cô còn gây chú ý với tạo hình nữ cải trang thành nam đầy khí chất. Việc xử lý tốt hai phong cách đối lập giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng, thậm chí được gọi là "nữ thần cổ trang thế hệ mới".

Triệu Tử Kỳ

Dù bộ phim quy tụ dàn line-up trẻ trung, Triệu Tử Kỳ vẫn không hề lép vế mỗi khi lên hình nhờ nhan sắc mặn mà, quý phái và khí chất cực kỳ sang trọng của phu nhân trang chủ Thăng Vân Trang. Gương mặt đẹp không tì vết cùng thần thái sắc sảo, bí ẩn của cô khi tiếp cận Hoắc Linh Lung khiến người xem vừa bị hút hồn, vừa tò mò không biết đây là mỹ nhân chính hay tà.

Nhìn visual "bùng nổ" này, thật khó tin năm nay cô đã 49 tuổi. Từ thời còn là "nữ thần" MC thế hệ mới của đài CCTV cho đến khi khuấy đảo màn ảnh qua loạt bom tấn Đi Đến Nơi Có Gió, Trường Phong Độ, Tàng Hải Truyện, bà xã của đại gia xuất bản Lộ Kim Ba chưa bao giờ làm khán giả thất vọng về nhan sắc thanh lịch và thần thái sang chảnh độc tôn của mình.

Kim Thiên Như Ý

Trong Vũ Lâm Linh, Kim Thiên Như Ý vào vai Thái Châu – thị nữ thân cận của Triển Chiêu. Dù không có nhiều đất diễn và chủ yếu xuất hiện trong những phân cảnh chăm sóc nam chính lúc bị thương, cô vẫn gây chú ý nhờ nhan sắc thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn cùng khí chất cổ trang nổi bật.

Sinh năm 2005, Kim Thiên Như Ý hiện là sinh viên khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô ra mắt khán giả từ năm 2022 qua bộ phim Đông Bắc Dạ Thị Anh Hùng Truyện, sau đó góp mặt trong Trường An Nhị Thập Tứ Kế với vai nữ sát thủ A Hoán và Đường Cung Kỳ Án: Thanh Vụ Phong Minh trong vai Nguyệt Bạch.

Trong thời gian tới, nữ diễn viên trẻ sẽ tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Nhất Âu Xuân, Giá Kim Thoa và Mô Phạm Phòng Gym. Với ngoại hình sáng màn ảnh cùng khả năng hóa thân đa dạng, Kim Thiên Như Ý được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt triển vọng của thế hệ diễn viên Hoa ngữ mới.