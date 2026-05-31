Nếu bạn đang tìm một bộ phim để bật lên sau giờ học hay tan làm mà không phải căng não theo dõi từng chi tiết, thì đây là cái tên rất đáng thử ở thời điểm hiện tại.

Không cần drama ngập đầu hay đấu trí căng não, Huyền Thoại Lính Bếp đang là cái tên chiếm trọn spotlight khung giờ đầu tuần trên sóng tvN và TVING với mức rating chạm đỉnh 7,9%. Được hội mọt phim ưu ái gọi là tác phẩm "xem không cần mang theo não", bộ phim quân đội kết hợp ẩm thực này đã tạo nên một cú nổ truyền thông thực sự, phá kỷ lục 3 năm qua của TVING khi thu về lượng người đăng ký mới cao chót vót. Sức hút của phim đến từ chính sự "vô tri" một cách duyên dáng, biến những áp lực của đời sống quân ngũ thành một chiếc "vibe" giải trí nhẹ nhàng, cực thích hợp để cày sau một ngày dài đi học, đi làm mệt mỏi.

Cốt truyện theo chân anh chàng binh nhì Kang Seong Jae (do Park Ji Hoon thủ vai) từ một tân binh ngơ ngác từng bước dấn thân vào con đường trở thành "huyền thoại nhà bếp". Điều làm nên sự khác biệt của bộ phim chính là việc cài cắm hệ thống nhiệm vụ và bảng trạng thái xịn xò y hệt trong game, giúp người xem như đang cùng nhân vật đi "cày level". Thay vì gồng mình để trở thành một thiên tài toàn năng, Park Ji Hoon chọn cách lấy lòng khán giả bằng sự vụng về nhưng ngập tràn nỗ lực. Từ những màn chật vật thích nghi với cuộc sống doanh trại cho đến quyết tâm khôi phục xe bán đồ ăn của mẹ, anh chàng đã khiến người xem vừa buồn cười vừa đồng cảm.

Thế nhưng, một mình Park Ji Hoon là chưa đủ để tạo nên một "vũ trụ tấu hài" chất lượng đến vậy. Sức hút của bộ phim còn được cộng hưởng từ dàn cameo và diễn viên phụ "mặn chát". Chúng ta có một đại đội trưởng Hwang Seok Ho (Lee Sang Yi) nghiêm túc nhưng toàn bị cấp trên "bơ đẹp", một quân nhân chuyên nghiệp Park Jae Young (Yoon Kyung Ho) diễn như không diễn, và anh chàng trung sĩ Yoon Dong Hyun (Lee Hong Nae) khẩu xà tâm phật, suốt ngày cà khịa Seong Jae nhưng lại là người cổ vũ cậu nhiệt tình nhất. Giữa một rừng nam nhi "tưng tửng" ấy, sự xuất hiện của bóng hồng duy nhất Jo Ye Rin (Han Dong Hee) trong vai chỉ huy trung đội chính là chất xúc tác hoàn hảo, mang đến những khoảng lặng ấm áp và chân thực để cân bằng lại mạch phim.

Nói về độ "lầy lội" và độ chịu chơi của biên kịch thì Huyền Thoại Lính Bếp chắc chắn thuộc top đầu. Phim sẵn sàng vứt bỏ sự logic thực tế để ưu tiên tối đa cho tính giải trí với những phân đoạn tưởng tượng có phần bay xa nhưng cực kỳ hài hước liên tục chiếm sóng mạng xã hội. Khán giả chỉ biết ôm bụng cười khi chứng kiến cảnh đại đội trưởng nhai cơm nắm mà trong đầu hiện ra cả một nhóm nhạc hư cấu mang tên "Taste Boys", hay cảnh một vị nghị sĩ uy quyền bỗng thấy mình đang tham gia cuộc rượt đuổi nghẹt thở với “kẻ cắp cơm” chỉ sau một miếng cá minh thái sốt cà chua. Thậm chí, món thịt nướng của Seong Jae còn có sức mạnh tâm linh đến mức khiến các sếp lớn quên hết hình tượng để thả mình nhảy múa trên bãi biển hoang vu.

Đi được nửa chặng đường với 6 tập phim đầy ắp tiếng cười, hành trình chinh phục dạ dày của các chiến sĩ của binh nhì Seong Jae vẫn đang là ẩn số khiến dân tình vô cùng tò mò. Liệu trong những tập tới, anh chàng sẽ còn "trình làng" những menu độc lạ nào nữa để khuấy đảo căn bếp quân đội? Cùng chờ xem nhé!

