1000 tràng vỗ tay cho ai tạo ra phim Hàn cười đến mất kiểm soát: Diễn xuất bùng nổ, rating tăng không phanh

Bộ phim chinh phục khán giả bằng nội dung cuốn hút, tiếng cười duyên dáng và diễn xuất chắc tay của dàn sao.

Bộ phim truyền hình Fifties Professionals của đài MBC đã chính thức bước vào giai đoạn lắp ghép các mảnh ghép của vụ án xảy ra 10 năm trước. Sự đan xen giữa lòng tham và mối quan hệ phức tạp của các nhân vật xoay quanh món đồ bị mất tích đã đẩy kịch tính lên cao trào. Bên cạnh đó, những pha hành động mãn nhãn cùng cuộc chiến sinh tồn đầy "bi hài" của bộ ba Shin Ha Kyun, Oh Jung Se và Heo Sung Tae vừa mang lại tiếng cười, vừa tạo nên bầu không khí căng thẳng nghẹt thở.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 3 của bộ phim Fifties Professionals phát sóng ngày 29 vừa qua đã tự phá kỷ lục của chính mình khi cán mốc rating cao nhất là 7.6%, trung bình đạt 5.6% ở khu vực thủ đô và 5.5% trên toàn quốc. Đặc biệt, nhờ hiệu ứng truyền miệng bùng nổ, bộ phim đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, báo hiệu một cú hích lớn trong thời gian tới. Con số này đã tăng mạnh so với mức rating 3.6% của tuần đầu tiên lên sóng.

Tập phim mở đầu bằng phân cảnh quay ngược thời gian về 15 năm trước, tiết lộ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae thủ vai) và Ma Gong Bok (Lee Hak Joo thủ vai). Sức chiến đấu áp đảo của Kang Beom Ryong khi một mình cân cả băng đảng và ánh mắt thán phục của Ma Gong Bok chính là điểm bắt đầu cho tình anh em xương máu giữa họ.

Tuy nhiên ở hiện tại, dù Beom Ryong đã nỗ lực hết sức nhưng sự xuất hiện của toán tiếp viện vẫn khiến cả hai rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phân cảnh hai người không ngần ngại giả tiếng chó sủa theo lệnh của Yoo In-gu (Hyun Bong Sik thủ vai) đã tạo nên một tình huống "dở khóc dở cười", đậm chất hài hước đầy cay đắng thương cảm đặc trưng của bộ phim.

Sau đó, khi được Beom Ryong giải cứu, Gong Bok đã nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn lẫn sự có lỗi: "Anh hãy sống một cuộc đời bình thường và tìm kiếm hạnh phúc đi". Để không kéo đàn anh vào vòng nguy hiểm, Gong Bok đã đơn thương độc mã dấn thân vào con đường trả thù cho vụ án 10 năm trước, khiến người xem không khỏi xót xa. Tình cảm gắn kết như gia đình của hai nhân vật này càng làm tăng sự tò mò của khán giả về những diễn biến tiếp theo.

Trong khi đó, Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) bắt đầu cuộc điều tra quyết liệt. Nghi ngờ Ma Gong Bok có liên quan đến vụ bắt cóc Bong Je Soon (Oh Jung Se), anh ép đối phương khai ra sự thật về vụ chìm tàu Yeongseondo cách đây 10 năm. Gong Bok thừa nhận từng có mặt tại hiện trường và đang cùng Kang Beom Ryong truy tìm một món đồ theo lệnh của Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung). Lời thú nhận này hé lộ rằng tất cả đều chỉ là những quân cờ trong âm mưu của Han Kyung Wook. Nhận ra có chung kẻ thù, Ho Myung và Gong Bok quyết định hợp tác để trả thù. Từ đó, Ho Myung tiếp tục lần theo dấu vết của tay sai Yoo In và công ty tài chính Heaven Capital, từng bước vén màn những bí mật bị chôn giấu trên đảo Yeongseondo.

Trong khi đó, Bong Je Soon (Oh Jung Se) tiếp tục khiến khán giả xót xa khi rơi vào cảnh khốn cùng sau khi bị Heaven Capital siết nhà. Cùng cháu trai Nam Il (Kim Seong Jeong), anh phải sống chui lủi trong một căn phòng tạm bợ. Dù đang mang vỏ bọc người mất trí nhớ, Je Soon vẫn liên tục bị nghi ngờ thân phận, khiến tình thế ngày càng căng thẳng.

Ở một diễn biến khác, những bí mật xoay quanh công tố viên Kang (Kim Shin Rok) dần được hé lộ. Sau khi nhận lời cảnh báo đầy ẩn ý từ Tổ trưởng Cho (Kim Sang Ho), cô phát hiện nhà riêng bị lục soát. Không chùn bước, công tố viên Kang tiếp tục truy tìm sự thật về vụ ám sát Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Kwon Soon Bok (Ahn Nae Sang) năm xưa. Câu trả lời bí hiểm của Hwang Hwa San (Kim Byung Ok) cho thấy đằng sau vụ án là một âm mưu đen tối đã bị che giấu suốt hơn một thập kỷ.

Về cuối tập phim, không khí được đẩy lên cao trào khi Jung Ho Myung một mình đột nhập vào sào huyệt của Heaven Capital sau khi lần ra bộ mặt thật của tổ chức này. Sau loạt màn đối đầu mãn nhãn với băng In Gu, anh rơi vào thế bị bao vây bởi đông đảo giang hồ. Cảnh phim khép lại với hình ảnh Ho Myung sẵn sàng bước vào trận chiến sinh tử, để lại sự hồi hộp và mong chờ cho tập tiếp theo.

Có thể nói, tập 3 của Fifties Professionals đã hoàn thành xuất sắc việc đan cài nhịp nhàng giữa quá khứ và hiện tại, đưa người xem tiếp cận gần hơn với cốt lõi của vụ án. Sự cộng hưởng giữa phong thái đĩnh đạc của Shin Ha Kyun, tình anh em dở khóc dở cười của Heo Sung Tae và Lee Hak Joo, nét hài đời thường duyên dáng của Oh Jung Se, cùng tuyến truyện trinh thám huyền bí đầy kịch tính của Kim Shin Rok đã kích nổ hoàn hảo sức hút đặc trưng của dòng phim này.

Fifties Professionals là bộ phim hành động - hài thực tế xoay quanh ba ông chú ngũ tuần nhìn bề ngoài hết sức bình thường nhưng lại sở hữu sức hút "chết người" cùng quá khứ lẫy lừng. Từng là một cựu đặc vụ tình báo Hàn Quốc (Shin Ha Kyun thủ vai), một điệp viên hàng đầu Triều Tiên (Oh Jung Se thủ vai) và một ông trùm xã hội đen khét tiếng (Heo Sung Tae thủ vai), cả ba buộc phải ẩn dật trên đảo hoang suốt 10 năm sau một sự kiện bí ẩn. Khi bánh xe số phận xoay chuyển, họ tái xuất giang hồ giấu mặt dưới những thân phận hoàn toàn mới: một đầu bếp hiền lành mang nhiều hoài niệm, một "ông chú trôi dạt" mất trí nhớ hài hước thường mặc đồ nữ, và một quản lý cửa hàng tiện lợi bình dị. Được ví như phiên bản “Biệt đội Báo thù tuổi trung niên”, tác phẩm không chỉ cống hiến những pha hành động chân thực, đan xen tình huống gây cười duyên dáng từ màn đấu diễn xuất đỉnh cao của bộ ba thực lực, mà còn khắc họa sâu sắc cuộc sống đầy thực tế, cay đắng của những người đi qua nửa đời người.

nguồn: Soompi