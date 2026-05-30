Jisoo cuối cùng đã trả hết nợ sau 11 năm

Jisoo vừa đón tin vui sau 11 năm ôm khoản nợ khổng lồ.

Sau hơn một thập kỷ lăn lộn với những vai diễn nhỏ và cuộc sống chật vật, nữ diễn viên Choi Jisoo (sinh năm 1997) cuối cùng cũng đón nhận trái ngọt nhờ thành công của bộ phim Undercover Miss Hong. Trong chương trình You Quiz on the Block, cô xúc động tiết lộ rằng khoản vay sinh viên kéo dài nhiều năm của mình đã được thanh toán hoàn toàn trong tháng 5, nhờ thu nhập mà vai diễn trong bộ phim mang lại.

Jisoo cho biết cô đã theo đuổi giấc mơ diễn xuất suốt 11 năm. Từ thời trung học, cô đã xuất hiện với tư cách diễn viên quần chúng nhưng con đường tiến thân không hề dễ dàng. Gia đình cô từng rơi vào khó khăn khi mẹ cô, một nhân viên ngân hàng, mất việc trong giai đoạn khủng hoảng tài chính IMF tại Hàn Quốc. Dù rất muốn theo học trường nghệ thuật, cô không dám đề nghị vì hiểu hoàn cảnh của bố mẹ. Sau này, Jisoo mới xin gia đình hỗ trợ một lần duy nhất để được học ngành diễn xuất ở đại học.

Để theo đuổi nghề, nữ diễn viên gần như làm mọi công việc có thể. Cô từng mặc mascot tại các sự kiện, làm việc trong trung tâm, nhà máy sản xuất photocard cho ca sĩ, phục vụ nhà hàng, hóa thân thành nhân vật hoạt hình tại khu vui chơi trẻ em và nhiều nghề tay chân khác. Có những ngày cô phải tính toán lịch trình từng phút để vừa đi học, vừa đi casting, vừa làm thêm kiếm sống. Thậm chí khi gặp những khách hàng cư xử thiếu tôn trọng, cô vẫn phải mỉm cười phục vụ rồi lặng lẽ khóc một mình trên tàu điện ngầm sau giờ làm.

Áp lực lớn nhất với Jisoo là khoản vay sinh viên lên tới 50 triệu won. Vì thời gian học đại học kéo dài tới 7 năm, số tiền nợ ngày càng lớn. Cô kể bản thân liên tục nhận được tin nhắn yêu cầu hoàn trả khoản vay và luôn sống trong cảm giác mắc nợ. Để có tiền trang trải, cô không thể ngừng làm thêm. Trớ trêu thay, mỗi lần bảo lưu việc học để tập trung kiếm sống thì cơ hội diễn xuất lại biến mất, còn khi quay trở lại trường thì job lại tìm đến.

Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi cô được lựa chọn tham gia Undercover Miss Hong. Trong bộ phim này, Jisoo vào vai Nora, con gái của cặp nhân vật do Lee Duk Hwa và Byun Jung Soo đảm nhận. Nora là một cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật với mái tóc xoăn đặc trưng, tính cách thẳng thắn, giàu năng lượng và thường mang đến bầu không khí tươi sáng cho các phân cảnh gia đình. Dù không phải nữ chính, nhân vật này là một mắt xích quan trọng trong tuyến truyện gia đình, góp phần thể hiện những xung đột, tình cảm và sự thay đổi của các nhân vật xung quanh.

Điều khiến Nora được khán giả yêu mến là hình ảnh gần gũi, đáng yêu nhưng không kém phần cá tính. Jisoo đã tận dụng rất tốt lợi thế biểu cảm tự nhiên và nguồn năng lượng tích cực của mình để tạo nên một nhân vật có sức sống. Vai diễn giúp cô lần đầu tiên được đông đảo khán giả nhớ mặt gọi tên sau nhiều năm chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh.

Nữ diễn viên tiết lộ rằng ngay từ ngày đầu ghi hình, cô đã vô cùng áp lực. Cảnh quay đầu tiên của cô là ăn hamburger cùng Park Shin Hye. Jisoo thậm chí đùa rằng mình hồi hộp đến mức từng hy vọng đàn chị bận lịch trình và không xuất hiện ở phim trường vì quá lo lắng. Thế nhưng chính những trải nghiệm đó lại trở thành ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô.

Sau khi Undercover Miss Hong phát sóng và tạo được hiệu ứng tích cực, cuộc sống của Jisoo cũng dần thay đổi. Cô cho biết giờ đây nhiều khán giả đã nhận ra mình ngoài đời. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc bán thời gian tại một nhà hàng lớn ở Jamsil. Hằng ngày cô vẫn rửa bát, pha cà phê, rót bia hay chiên gà như trước. Sự khác biệt nằm ở chỗ, lần đầu tiên sau 11 năm theo nghề, cô có thể nhìn thấy tương lai rõ ràng hơn và đã trả hết khoản nợ từng đè nặng lên cuộc sống kể từ khi vào đại học.

Khép lại câu chuyện của mình, Jisoo gửi lời nhắn tới những người làm trong ngành giải trí rằng vẫn còn rất nhiều diễn viên trẻ đang âm thầm làm thêm để nuôi dưỡng giấc mơ giống như cô trước đây. Và chính thành công của Undercover Miss Hong đã trở thành minh chứng rằng sự kiên trì đôi khi cần rất nhiều năm mới được đền đáp, nhưng khi cơ hội đến, nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời một con người.

Undercover Miss Hong là một trong những bất ngờ lớn nhất của màn ảnh Hàn đầu năm 2026. Bộ phim thuộc thể loại hài - điều tra - công sở, lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, xoay quanh Hong Geum Bo do Park Shin Hye thủ vai. Nhân vật là một thanh tra ưu tú của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, quyết định giả danh nhân viên trẻ tuổi để thâm nhập vào Hanmin Securities nhằm điều tra các dòng tiền bất thường và những bê bối tài chính bị che giấu bên trong tập đoàn.

Bộ phim lên sóng trên tvN từ ngày 17/1 đến 8/3/2026 với tổng cộng 16 tập. Ban đầu, Undercover Miss Hong không được đánh giá là ứng viên quá nổi bật trong cuộc đua rating. Tập đầu tiên chỉ ghi nhận mức rating toàn quốc khoảng 3,5%. Tuy nhiên, bộ phim liên tục tăng trưởng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, khép lại hành trình phát sóng với 12,4% ở tập cuối – tương đương mức tăng hơn 254%.

Theo Soompi