Lưu Diệc Phi bị tìm ra bằng chứng đang hẹn hò bạn diễn trong suốt 2 năm qua.

Theo Sina, tin tức tình cảm giữa Lưu Diệc Phi và nam diễn viên Bành Quán Anh bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận nóng hổi trên các trang MXH Trung Quốc. Một số khán giả chia sẻ sau khi theo dõi lịch trình của hai diễn viên, họ cảm thấy có những điểm trùng khớp khó lý giải.

Cụ thể, Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh thường xuyên được bắt gặp mặc trang phục có phong cách giống nhau, trong đó có áo phông đen phiên bản giới hạn, ốp điện thoại có cùng kiểu và dây chuyền bạc tương tự. Dù đây không phải những món đồ riêng tư độc bản nhưng do xác suất dùng đồ chung giống nhau của cả hai khá nhiều, nên được coi là bằng chứng quan trọng về mối liên hệ của họ.

Ngoài ra, khán giả phát hiện vào tháng 2, ảnh chụp tại nhà của Lưu Diệc Phi và phông nền livestream của Bành Quan Âm giống nhau. Đến tháng 4, khi Lưu Diệc Phi đăng ảnh con mèo của mình, thì khoảng 10 phút sau Bành Quán Anh đăng hình chú chó cưng trên cùng một ban công có thiết kế tương tự. Thời điểm và khung cảnh trùng khớp đến mức càng củng cố thêm suy đoán rằng họ đang sống chung.

Bằng chứng được cho là chắc chắn nhất là tại bữa tiệc của nữ diễn viên Chu Châu, cũng tham gia bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Bành Quán Anh là khách mời, nhưng người bên cạnh anh đeo một chiếc nhẫn kim cương giống hệt với Lưu Diệc Phi.

Trong hai năm qua, Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh thường xuyên vướng tin hẹn hò, nhưng công ty quản lý của hai nghệ sĩ luôn giữ im lặng, không lên tiếng phủ nhận rõ ràng. Vì vậy, những người hâm mộ yêu mến cặp đôi Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn giữ niềm tin họ đang trong một mối quan hệ bí mật. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng những bằng chứng trên chưa thuyết phục.

Bành Quán Anh đóng vai Trang Quốc Đống, mối tình đầu của Lưu Diệc Phi trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng . Hai nghệ sĩ diễn xuất tự nhiên, thường xuyên trêu đùa nhau trong quá trình quay phim. Chỉ trong 5 tập đầu, họ đã trao nhau 27 nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai hẹn hò nhưng Trang Quốc Đống lại lựa chọn ưu tiên sự nghiệp hơn tình cảm. Hoàng Diệc Mai quyết định từ bỏ công việc, trở về trường học nâng cao.

Bành Quán Anh sinh năm 1986, có đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Với chiều cao 1m92, anh từng bén duyên với nghề người mẫu nhưng sau đó lại quyết định rẽ hướng với diễn xuất.

Anh từng tham gia diễn xuất nhiều bộ phim như Hương vị cuộc sống, Lan Văn Vương Phi, Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, Trường An 12 Canh Giờ, Nghe Nói Em Thích Tôi ... nhưng không được chú ý. Mãi cho tới năm 2020, khi tham gia bộ phim Vật Trong Tay tên tuổi của nam diễn viên mới được chú ý.