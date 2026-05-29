Cái tát đau điếng Anh Đức dành cho vợ trẻ

Tính từ ngày 29/5, Ốc Mượn Hồn chính thức đổ bộ hệ thống rạp toàn quốc và nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bộ phim chọn khai thác câu chuyện chính thất - tiểu tam vốn quen thuộc, nhưng được cài cắm thêm vào đó yếu tố tâm linh để tăng độ kịch tính. Với chất liệu drama pha kinh dị, tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã chứng kiến những tín hiệu tích cực. Ốc Mượn Hồn hiện thu về hơn 2.5 tỷ đồng vào ngày đầu tiên công chiếu, hứa hẹn sẽ ăn nên làm ra hơn trong thời gian tới.

Nhờ hiệu ứng lan truyền của phim, dàn diễn viên cùng các clip hậu trường liên quan cũng liên tục được netizen chia sẻ rầm rộ. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại phân cảnh trừ tà trên bãi biển với sự góp mặt của gần như toàn bộ cast chính. Trong phim, Anh Đức vào vai một thầy đồng, trực tiếp thực hiện nghi thức đẩy vong khỏi nhân vật Ngọc do Tiểu Vy đảm nhận.

Theo diễn biến kịch bản, nhân vật Diễm Quỳnh của Anh Phạm có màn đối đầu căng thẳng với thầy đồng trước khi bất ngờ nhận cú tát trời giáng. Đáng chú ý, ở clip hậu trường, Anh Đức thực hiện liên tiếp nhiều cú tát thật để tạo cảm xúc chân thực cho cảnh quay, khiến Anh Phạm không giấu được biểu cảm hoảng hốt, mắt mở to vì bất ngờ. Nữ diễn viên thậm chí còn ôm má than đau ngay tại phim trường, làm cả ê-kíp bật cười. Dù vậy, cả hai vẫn giữ tinh thần thoải mái, liên tục trêu đùa nhau sau khi hoàn thành phân đoạn và kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ phim.

Bên dưới đoạn clip, nhiều netizen tỏ ra thích thú trước màn tương tác không nể nang giữa cặp đôi ngoài đời thực. Không ít người đùa rằng Anh Đức chắc chắn đã nhập vai quá sâu và dễ bị bà xã "xử lý " sau, trong khi số khác bật cười vì phản ứng chân thật của Anh Phạm sau cú tát quá mạnh tay.

Một số bình luận của netizen: - Là bả sốc thiệt luôn đó, không cần diễn đâu. - Tui thấy Anh Đức không hề diễn nha. Chắc ổng đợi ngày này lâu lắm rồi. - Đôi khi nhận vai vì mỗi cảnh này. Nhận vai không cần biết catxe. - Về nhà Anh Đức ngủ ngoài sofa. - Khả năng là ổng bỏ tiền để mua vai diễn này rồi.

Ốc Mượn Hồn bắt đầu bằng vụ mất tích đầy bí ẩn của An do Yên Đan thủ vai. Sau một tai nạn trên biển, cô được xác nhận đã tử vong nhưng điều kỳ lạ là thi thể lại không hề được tìm thấy. Biến cố khó lý giải này trở thành nút thắt mở ra chuỗi sự kiện nhuốm màu tâm linh và ám ảnh xuyên suốt bộ phim. Khi tất cả đều tin rằng An đã thực sự rời khỏi thế giới này, linh hồn cô bất ngờ quay trở lại và nhập vào cơ thể của Ngọc, nhân vật do Tiểu Vy đảm nhận. Trong thân xác của một người phụ nữ khác, An tìm cách quay về bên chồng mình, do Quốc Trường thủ vai, đồng thời từng bước ghép nối những mảnh ký ức còn dang dở để truy tìm sự thật đằng sau tai nạn năm ấy.

Càng đào sâu, cô càng nhận ra cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc của mình thực chất đang che giấu nhiều bí mật. Người chồng mà An luôn tin tưởng hóa ra lại có mối quan hệ mờ ám với Diễm Quỳnh, nhân vật do Anh Phạm thể hiện. Sự xuất hiện của “tiểu tam” không chỉ đẩy mọi thứ vào hỗn loạn mà còn kéo theo hàng loạt góc khuất dần bị phơi bày, khiến bức tranh gia đình hoàn hảo từng chút một rạn nứt rồi sụp đổ hoàn toàn.

Anh Đức và Anh Phạm có khoảng gần 2 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2024. Trong thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên đồng hành trong những chuyến du lịch, tụ tập cùng hội bạn thân đình đám gồm Trấn Thành - Hari Won. Sau đám cưới, cặp đôi ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng, đồng thời liên tục sánh đôi tại nhiều sự kiện giải trí.

Anh Đức vốn là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt khi có hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh từng tham gia nhiều vở kịch như Trò Chơi Của Quỷ, Xác Trôi Sông cùng loạt phim truyền hình như Đời, Hai Gia Đình... Bên cạnh đó, Anh Đức còn được biết đến là bạn thân lâu năm của Trấn Thành và từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh do nam MC kiêm đạo diễn thực hiện.

Trong khi đó, Anh Phạm từng theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trước khi bén duyên với diễn xuất. Cô tham gia nhiều dự án như phim điện ảnh Hoa Hậu Giang Hồ, phim truyền hình Đường Về Có Nhau hay xuất hiện trong MV Thích Thì Đến. Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi vào vai cô gái làm nghề massage, diễn cùng Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành.