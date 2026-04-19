Trong làng giải trí Hoa ngữ đầy rẫy những mỹ nhân mọc lên như nấm, Lưu Diệc Phi vẫn luôn đứng vững như một tượng đài bất bại. Suốt hơn 2 thập kỷ, dù có bao nhiêu lứa tiểu hoa ra đời, danh hiệu "Thần tiên tỷ tỷ" dường như chỉ dành riêng cho một mình cô. Mới đây, bộ ảnh năm 17 tuổi của nữ diễn viên bất ngờ được chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội và ngay lập tức tạo nên một cơn "địa chấn" visual. Dù đã trôi qua gần 20 năm nhưng nhan sắc của mỹ nhân họ Lưu lúc bấy giờ vẫn khiến netizen phải rần rần cảm thán.

Nhìn vào những tấm hình này, khán giả mới thực sự thấu hiểu thế nào là visual "vắt ra nước". Không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản cùng mái tóc đen dài tự nhiên không tạo kiểu nhưng Lưu Diệc Phi vẫn tỏa sáng. Đó là một vẻ đẹp cực kỳ thanh thuần, trong trẻo và tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi. Làn da trắng phát sáng, ngũ quan hài hòa cùng khí chất thoát tục khiến mọi khung hình đều trở nên "mềm mại" và dễ chịu, ai nhìn vào cũng thấy thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Dưới bộ ảnh, hàng ngàn bình luận đã để lại những lời khen có cánh cho nhan sắc của mỹ nhân họ Lưu: - Đây mới đúng là vẻ đẹp vắt ra nước này, nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi - Không thể tin được đây là nhan sắc của một cô gái 17 tuổi, quá thoát tục! - Visual này đúng là huyền thoại, bao nhiêu năm rồi nhìn lại vẫn thấy rung động. - Vậy mà mấy người kia nói Lưu Diệc Phi chỉ đẹp ở cổ trang, phim hiện đại nhìn bình thường, làm tôi tin thật cho đến khi thấy bài đăng này - Cô ấy vẫn đẹp đến tận bây giờ - Có nhiều người nói chưa bao giờ thấy Lưu Diệc Phi đẹp, không biết trong mắt họ như thế nào mới là đẹp - 20 năm nay vẫn chỉ có duy nhất 1 thần tượng trong lòng - Mấy ngàn con sông chỉ thành một giọt nước, thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay em - Sao có thể đẹp hài hoà đc vậy nhỉ, tất cả bình thường nhưng ghép lại thì lại siêu đẹp

Sức ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi lớn đến mức cái tên của cô đã vượt xa ranh giới của một danh xưng thông thường, trở thành một tính từ để chỉ sự xinh đẹp tuyệt thế. Suốt bao nhiêu năm qua, visual của cô luôn nằm trong top đầu Cbiz, là tiêu chuẩn vàng mà bất kỳ mỹ nhân mới nổi nào cũng bị đem ra so sánh.

Từ những cái tên như Vương Sở Nhiên (từng được gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi"), Lưu Thi Thi (từng được gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi"), cho đến những tiểu hoa 95 trở đi có khí chất thanh thuần, dân tình đều ngay lập tức đặt lên bàn cân với "Thần tiên tỷ tỷ". Tuy nhiên, đa số ý kiến đều cho rằng, dù có giống đến đâu thì cái khí chất "thoát trần" của Lưu Diệc Phi vẫn là độc bản, không ai có thể sao chép.

Vương Sở Nhiên được gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi"

Lưu Thi Thi cũng được gọi là "tiểu Lưu Diệc Phi"

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, chính thức debut và vụt sáng thành sao qua tác phẩm Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Sau đó, cô liên tiếp ghi dấu ấn đậm nét qua những vai diễn kinh điển như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ hay Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Những vai diễn này không chỉ khẳng định năng lực mà còn đóng đinh hình ảnh "Thần tiên tỷ tỷ" trong lòng khán giả.

Đến thời điểm hiện tại, ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững phong độ đỉnh cao. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng hoa với những tác phẩm gây bão như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió. Không còn vẻ ngây thơ của tuổi 17, Lưu Diệc Phi hiện tại mang nét đẹp mặn mà, sắc sảo và quyền lực hơn nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét thanh tao vốn có. Đúng là gừng càng già càng cay, nhan sắc của cô chỉ có đẹp hơn chứ chưa bao giờ biết đến từ xuống dốc.

Nguồn: TikTok yiyifeii