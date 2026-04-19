Nửa kiếp người mới thấy tướng quân mặc áo tắm ra trận: Nếu định chê thì phanh gấp không là gạch đủ xây biệt thự

Vừa qua, những hình ảnh mới của Lưu Học Nghĩa trong bộ phim Giang Sơn Đại Đông đang thu hút nhiều sự chú ý. Từ những gì được leak ra trên phim trường, nam diễn viên hóa thân thành một tướng quân.

Đáng chú ý, trang phục của Lưu Học Nghĩa được nhận xét là mới nhìn qua thì dễ gây liên tưởng đến áo tắm của chị em phụ nữ. Lý do là bởi bộ giáp có màu nâu, nhưng phía trước ngực lại có hai miếng bảo hộ màu bạc.

Phong thái của Lưu Học Nghĩa khi vào vai tướng quân thực sự rất đáng khen.

Dẫu vậy, nếu định chê bai thì bạn cần phanh lại gấp, bởi thực tế tạo hình này đang được khen nức nở vì thiết kế sát với lịch sử. Thực tế, hai miếng bảo hộ phía trước ngực gọi là hộ tâm kính, được làm bằng kim loại với tác dụng bảo vệ vị trí yếu hại khi ra chiến trường. Có ý kiến giải thích rằng vì thời đó kim loại còn chưa nhiều, thế nên người xưa phải làm áo giáp như vậy để tối ưu vật liệu.

Cũng chính vì thế, thiết kế áo giáp mà đoàn làm phim trang bị cho Lưu Học Nghĩa có thể đối với một số người không quá hoành tráng, nhưng nó lại sát với lịch sử. Đây đồng thời cũng là minh chứng cho thấy ekip sản xuất thực sự dụng tâm nghiên cứu tìm hiểu, đáng để khán giả kỳ vọng Giang Sơn Đại Đồng sẽ là một dự án chất lượng.

Tạo hình được thiết kế có tâm cộng thêm phong thái và diễn xuất của Lưu Học Nghĩa, đây hứa hẹn sẽ là vai diễn đáng để mong chờ.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang dành nhiều lời khen cho tạo hình tướng quân tưởng kỳ lạ nhưng hóa ra lại rất sát lịch sử của Lưu Học Nghĩa:

- Kiểu phim bây giờ cải biên cách tân trang phục nhiều quá nên khi có bộ phim nào đó làm trang phục sát mô tả lịch sử thì kiểu sẽ thấy lạ đó.

- Giáp chuẩn ngày xưa là phải có mũ, che ngực. Địch toàn nhè đầu với ngực bắn tên không á.

- Hai tấm hộ tâm kính lớn hình tròn trước ngực là thiết kế mang tính biểu tượng Bắc Ngụy, giúp tăng cường phòng thủ tối đa khả năng phòng thủ cho thân người.

- Việc thiết kế bộ giáp cho Thác Bạt Tuấn tuân thủ đúng quy tắc "Trát Giáp bên trong, Minh Quang bên ngoài" cho thấy sự chỉn chu tuyệt đối của ê-kíp sản xuất. Điều này giúp nhân vật của Lưu Học Nghĩa không chỉ đẹp về thị giác mà còn "đứng vững" trước những đánh giá chuyên môn khắt khe nhất.

- Sát mô tả lịch sử nha. Đoàn làm phim có tâm.

Nói thêm về Giang Sơn Đại Đồng, đây là dự án phim lịch sử lấy bối cảnh thời Nam Bắc triều. Khi nước Bắc Yến sụp đổ dưới sức mạnh của Bắc Ngụy, công chúa Phùng Thụy bị ép gả cho hoàng đế Bắc Ngụy là Thác Bạt Đảo. Dù vậy, cô không hề quên đi mối thù mất nước và luôn giữ trong lòng ý định phục quốc. Phùng Thụy dồn tâm tư nuôi dạy cháu gái Phùng Yên Nhi, hy vọng sau này cô sẽ thay mình gánh vác trọng trách.

Phùng Yên Nhi sống từ quân doanh từ nhỏ, có duyên gặp gỡ Thác Bạt Tuấn. Sau này, Thác Bạt Tuấn lên ngôi trở thành Văn Thành Đế, Phùng Yên Nhi cũng trở thành hoàng hậu. Dẫu vậy, Thác Bạt Tuấn không may lâm bệnh rồi băng hà. Lúc này, một tràng phong ba tranh quyền đoạt vị lại nổi lên.

Vai diễn Phùng Thụy/Phùng Yên Nhi do Dương Mịch đảm nhận. Trong khi đó, vai Thác Bạt Đảo do diễn viên gạo cội Hồ Quân thể hiện. Về phần Lưu Học Nghĩa, anh được chọn mặt gửi vàng cho vai Thác Bạt Tuấn.