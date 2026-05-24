Màn khởi đầu thuận lợi với rating hứa hẹn cùng sự kết hợp đỉnh cao của bộ ba tài năng Shin Ha Kyun, Oh Jung Se và Heo Sung Tae đã giúp tân binh nhà MBC nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả. Theo số liệu do Nielsen Korea công bố, tập đầu tiên của bộ phim truyền hình khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy mang tên Fifties Professional phát sóng trên đài MBC đã ghi nhận mức rating toàn quốc đạt 4,4%, khu vực đô thị đạt 4,5% và thời điểm cao nhất chạm mốc 7,7%. Đây được xem là một khởi đầu vô cùng thuận lợi, khẳng định sức hút không nhỏ từ "bộ ba bảo chứng diễn xuất" thuộc trường phái thực lực của màn ảnh xứ Hàn.

Fifties Professionals xoay quanh ba người đàn ông tưởng chừng đang sống cuộc đời bình thường nhưng thực chất đều sở hữu quá khứ đầy nguy hiểm. Jung Ho Myung (Shin Ha Kyun) từng là đặc vụ ngầm của Cơ quan Tình báo Quốc gia, nay trở thành đầu bếp cho một quán ăn gia đình. Bong Je Soon (Oh Jung Se) vốn là đặc vụ Bắc Triều Tiên khét tiếng nhưng hiện sống như một nhân viên công ty bình thường tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae) từng là ông trùm xã hội đen, giờ làm quản lý cửa hàng tiện lợi.

Cuộc sống yên ổn của cả ba bất ngờ đảo lộn khi vụ án buôn lậu ma túy quy mô lớn từ 10 năm trước bị khơi lại. Bộ phim mở đầu bằng chiến dịch ngăn chặn đường dây ma túy có liên quan đến phó giám đốc NIS tham nhũng Han Kyung Wook (Kim Sang Kyung) – kẻ bắt tay với sĩ quan Bắc Triều Tiên để thực hiện giao dịch phi pháp có thể biến Hàn Quốc thành “quốc gia ma túy”.

Để ngăn chặn âm mưu này, Jung Ho Myung được đưa vào cuộc chiến, trong khi phía Triều Tiên tung ra đặc vụ tinh nhuệ Bulgae, nhân vật do Oh Jung Se đảm nhận. Sự xuất hiện của Kang Beom Ryong cùng các tổ chức tội phạm khiến cuộc đối đầu giữa ba phe trở nên căng thẳng như một bộ phim điệp viên thực thụ. Mọi chuyện càng rối ren khi Bulgae biến mất cùng chiếc USB chứa bằng chứng quan trọng, kéo theo hàng loạt biến cố chưa có hồi kết.

Mười năm sau, Jung Ho Myung vẫn âm thầm truy tìm sự thật trong thân phận một đầu bếp nghèo. Trong khi đó, Bulgae sau vụ tai nạn đã mất trí nhớ, sống dưới cái tên Bong Je Soon và trở thành nhân viên văn phòng hiền lành. Tuy nhiên, bản năng của một đặc vụ đặc nhiệm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ở cuối tập 1, khi bị đám cho vay nặng lãi uy hiếp, Bong Je Soon bất ngờ hạ gục cả băng nhóm chỉ trong tích tắc, khiến Jung Ho Myung lập tức nhận ra thân phận thật sự của anh. Cảnh phim khép lại bằng câu nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy rồi”, đẩy sự tò mò của khán giả lên cao.

Không chỉ gây ấn tượng bởi các phân đoạn hành động dồn dập, Fifties Professionals còn ghi điểm nhờ chất hài duyên dáng đến từ sự đối lập giữa quá khứ “ngầu lòi” và cuộc sống hiện tại có phần “thảm hại” của ba nhân vật chính. Từ một cựu đặc vụ trở thành đầu bếp bị gia đình xem thường, một điệp viên Bắc Triều Tiên sống như nhân viên công sở lương thấp cho đến ông trùm xã hội đen điều hành cửa hàng tiện lợi, tất cả tạo nên bầu không khí vừa hài hước vừa khó lường.

Bên cạnh đó, phim còn quy tụ dàn nhân vật nhiều màu sắc gồm công tố viên, chính trị gia, cảnh sát, tài phiệt và băng đảng xã hội đen, hứa hẹn mở ra một câu chuyện hình sự quy mô lớn phía sau lớp vỏ hài hành động. Sự cân bằng giữa yếu tố comedy và thriller hiện được xem là điểm mạnh lớn nhất giúp Fifties Professionals nhận nhiều phản hồi tích cực ngay sau tập mở màn.

Phim hiện đang được phát sóng đều đặn vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh MBC.

Phản hồi của netizen: - Đội hình này phải gọi là chiến đét, nhìn thấy ba chú thôi là đã thấy bảo chứng cho một siêu phẩm diễn xuất bùng nổ rồi! - Ai bảo U50 là hết thời? Nhìn các chú xuất hiện là thấy độ máu lửa còn hơn cả thời trai trẻ. - Mê cả ba chú này từ lâu, phim mới ra liên tục thế này cày sao cho hết đây trời! - Chú Heo Sung Tae cứ thoát vai Jang Deok-su của Squid Game ra là toàn đóng vai đội trưởng cảnh sát ngầu lòi, giờ mới chịu trở lại làm giang hồ đó hả? - Mà cứ có chú Heo Sung Tae là tôi thấy hài rồi. - Phim này gắn tag hành động hài rõ ràng, chắc chắn thời gian tới ba chú sẽ quậy banh màn ảnh cho xem, hứa hẹn là một bộ phim giải trí cực tốt chứ không quá căng não đâu!

Theo Soompi