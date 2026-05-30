Mỹ nam Vườn Sao Băng bị tung cáo trạng với 3 đại tội: Gây thù với cả showbiz, EQ âm vô cực

Nam thần Vườn Sao Băng đang là cái tên bị netizen chỉ trích dữ dội vì loạt phốt nhân cách.

Nhờ vai nam chính Vườn Sao Băng và Đông Phương Thanh Thương trong bộ phim Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ một bước lên hàng đỉnh lưu. Tính cách thẳng thắn, hài hước, không quá trau chuốt cũng giúp anh được khán giả yêu mến. Thế nhưng chỉ trong 1 tuần qua, nam diễn viên lại rơi vào tâm điểm tranh cãi, hứng chịu làn sóng chỉ trích trên diện rộng. Ngay cả quán ăn nhỏ do bố mẹ anh kinh doanh nhiều năm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mọi chuyện bắt đầu từ tập cuối của chương trình thực tế Nhà Trọ Thân Yêu lên sóng ngày 22/5/2026. Trong phần trao giải vui giữa các thành viên để tổng kết chương trình, ban tổ chức và dàn khách mời đã cố tình chơi chữ, đổi tên Vương Hạc Đệ thành "Vương Hạc Đáy" (thay chữ "Đệ" thành một từ đồng âm mang nghĩa thấp kém, hạ bệ). Chưa dừng lại ở đó, người trao giải còn bồi thêm một câu ê chề: "Đúng là tụi tôi có một nhóm chat riêng mà không thèm thêm cậu vào đấy."

Vốn là cặp đôi thân thiết từ thời Vườn Sao Băng 2018, trò đùa của Thẩm Nguyệt và ê-kíp ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên sượng sùng. Lúc chương trình đang quay, Vương Hạc Đệ không phản ứng gì. Nhưng đến 2 giờ sáng ngày 23/5, nam diễn viên bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ấm ức lên Weibo cá nhân:

"Ban đầu tôi cứ nghĩ là do bản thân mình quá nhạy cảm. Nhưng sau cả ngày trời đọc những bài phân tích của mọi người, tôi muốn nói thẳng là lúc đó tôi thực sự thấy không thoải mái chút nào." Chỉ nửa tiếng sau, phòng làm việc của nam diễn viên cũng chia sẻ lại bài viết này, đồng thời lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ với lý do: "Đây là phản ứng tự vệ bản năng khi các mối quan hệ bị quá đà, mất đi sự tôn trọng tối thiểu".

Vương Hạc Đệ đăng bài than trách

Ngay sau đó, bạn diễn Thẩm Nguyệt đã đăng tâm thư dài giải thích rằng tên giải thưởng vốn là một trò đùa nhằm khen ngợi anh, còn nhóm chat bị nhắc đến thực chất là nhóm được lập ngày 13/2 để tổ chức bao rạp xem phim, không hề mang ý nghĩa cô lập hay tẩy chay. Cô thậm chí công khai ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện để làm bằng chứng. Động thái văn minh này giúp Thẩm Nguyệt tăng hơn 130.000 người theo dõi chỉ trong một ngày, tổng số người theo dõi mới trên các nền tảng vượt 440.000.

Lời than thở của Vương Hạc Đệ không những không được đồng cảm mà ngược lại, nó trở thành phát súng mở màn cho một cuộc tổng tấn công từ dư luận. Cư dân mạng cho rằng lời tâm sự của anh quá ủy mị, để rồi từ đó, hàng loạt "phốt" EQ thấp và hành vi thô lỗ trong quá khứ với các nghệ sĩ khác bị đào lại:

Lúc này, công chúng phẫn nộ chỉ trích Vương Hạc Đệ là kẻ "tiêu chuẩn kép" ích kỷ. Anh có thể thoải mái trêu đùa, thậm chí làm đau đồng nghiệp, nhưng khi bản thân bị trêu lại một chút thì lên mạng đóng vai nạn nhân, khiến đồng nghiệp bị bạo lực mạng. Hậu quả, nam diễn viên bị mất hơn 200.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự việc giữa Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt vừa mới có dấu hiệu hạ nhiệt, thì một làn sóng "đào bới" quá khứ lại tiếp tục bùng lên mạnh mẽ. Hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi trước đây của nam diễn viên bị cư dân mạng lật lại, đặt lên bàn cân so sánh trực tiếp với câu nói "tôi thực sự thấy không thoải mái" lần này. Hàng loạt bằng chứng được đưa ra khiến netizen đồng loạt mỉa mai đây là cú "boomerang" chí mạng, vạch trần thói tiêu chuẩn kép của cựu nam thần Vườn Sao Băng.

Đầu tiên phải kể đến nghịch lý về "nhóm chat riêng" - nguồn cơn khiến Thẩm Nguyệt bị fan của anh bạo lực mạng suốt những ngày qua. Cư dân mạng đã tìm ra một bài phỏng vấn cũ, nơi Vương Hạc Đệ từng thản nhiên thừa nhận khi quay bộ phim Cá Mặn Phi Thăng, chính anh đã chủ động lập một nhóm chat nhỏ gồm các diễn viên để "đánh lẻ", gạt vị đạo diễn ra ngoài. Dù lúc đó nam diễn viên có nói lời xin lỗi bâng quơ với đạo diễn, nhưng hành động này chứng minh chính anh mới là "ông tổ" của việc cô lập người khác. Việc bản thân từng lập group riêng thì không sao, nhưng khi Thẩm Nguyệt làm điều tương tự lại khiến anh cảm thấy tủi thân rồi lên mạng than vãn, bị đánh giá là ích kỷ và tiêu chuẩn kép.

Không chỉ vậy, thói quen "bảo thủ" khi cư xử với đồng nghiệp của Vương Hạc Đệ cũng bị phơi bày qua vụ ồn ào với Ngu Thư Hân thời quay Thương Lan Quyết. Khi mỹ nhân họ Ngu nhắc lại việc bị Vương Hạc Đệ đụng trúng cằm trong lúc ghi hình, nam diễn viên liền vặn vẹo hỏi lý do sao lúc đó không nói luôn mà để đến khi phỏng vấn mới kể. Khi Ngu Thư Hân đáp trả rằng cô đã nói ngay lúc đó nhưng anh chọn cách lờ đi, công chúng lập tức liên hệ đến scandal hiện tại. Nhiều người đặt câu hỏi ngược lại: Nếu đã đóng vai người thẳng thắn, tại sao ngay lúc bị trêu là "Vương Hạc Đáy" trên trường quay anh không phản ứng luôn, mà phải đợi đến nửa đêm mới lên mạng viết sớ khóc lóc?

Vương Hạc Đệ thường xuyên đùa quá trớn với Ngu Thư Hân

Sự phẫn nộ của dư luận lên đến đỉnh điểm khi những trò đùa được cho là "vô tri, EQ âm vô cực" của anh với các tiền bối và đồng nghiệp bị tổng hợp lại. Trong một show giải trí, Vương Hạc Đệ từng dùng những từ ngữ nặng nề như "đã chôn nửa người rồi", "lưỡi cũng rút lại" để mỉa mai tuổi tác của đàn anh Huỳnh Hiểu Minh. Dù người hâm mộ ra sức thanh minh đây chỉ là kịch bản trò chơi và anh đã xin lỗi tại chỗ, netizen vẫn đặt dấu hỏi lớn liệu lúc đó Huỳnh Hiểu Minh có "thực sự cảm thấy không thoải mái" trước sự thiếu tôn trọng này hay không.

Bản cáo trạng nhân cách của nam diễn viên ngày một dày lên khi công chúng khơi lại việc anh làm hỏng đạo cụ trân quý của đàn em Lưu Diệu Văn, kém duyên đến mức công khai chê bai ngoại hình của Từ Nghệ Dương ngay trước mặt bạn trai cô là Hoàng Tử Thao, hay dùng từ nặng nề "người thần đều căm phẫn" để nói về ngoại hình của Từ Chí Thắng. Ngay cả với người bạn thân thiết Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ cũng từng thẳng thừng chê cô là "ngốc" trên sóng truyền hình.

Không dừng lại ở những phát ngôn kém duyên, nam diễn viên còn bị lên án gay gắt bởi những hành động thô bạo, thiếu tinh tế với các bạn diễn ngay trên sóng truyền hình. Công chúng liên tục nhắc lại việc anh từng thẳng tay kéo mạnh Thẩm Nguyệt trong một trò chơi khiến cô ngã nhào và bị thương. Hay trong một gameshow khác, hành động tạt nước vô tội vạ của nam diễn viên vào thẳng mặt Vương An Vũ đã khiến mắt đàn em bị đỏ sưng nghiêm trọng. Ngay cả với Ngu Thư Hân, anh chàng cũng từng có hành động thiếu quan sát khiến cô vấp ngã, nhưng điều đáng nói là nam diễn viên tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi thỏa đáng nào sau đó. Công chúng đặt ra câu hỏi, nếu tất cả những nạn nhân bị Vương Hạc Đệ tổn thương đều lên tiếng đòi quyền lợi, thì ai mới là người "không thoải mái" ở đây?

Tất cả những vết đen lịch sử này đã biến dòng trạng thái than vãn của Vương Hạc Đệ trở thành một cuốn "sách giáo khoa" phản cảm về sự ích kỷ. Câu nói của anh bị chế giễu thành hệ thống "văn học không thoải mái" lan rộng khắp cõi mạng. Từ một đỉnh lưu vạn người mê, những bê bối liên hoàn đã kéo sập danh tiếng của Vương Hạc Đệ chỉ trong chớp mắt.

Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là khi trang tin Sohu chính thức tung ra bài viết vạch trần "3 đại tội" chí mạng của nam diễn viên. Bản cáo trạng đanh thép này từ truyền thông và công chúng không chỉ phơi bày lỗ hổng lớn về mặt nhân cách, mà còn là minh chứng cho thấy một mức EQ chạm đáy, đẩy sự nghiệp của cựu nam thần Vườn Sao Băng đứng trước nguy cơ đóng băng hoàn toàn.

1. Hưởng lợi từ vị thế đỉnh lưu nhưng lại than khổ như người bình thường

Điều khiến công chúng khó chịu nhất là việc một ngôi sao có thu nhập hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm, lại công khai bày tỏ sự tủi thân chỉ vì vài lời bàn tán trên các chương trình giải trí. Đa số người lao động bình thường phải đối mặt với áp lực cuộc sống lớn hơn nhiều nhưng hiếm khi lên mạng than vãn. Vì vậy, những chia sẻ của Vương Hạc Đệ bị xem là xa rời thực tế và thiếu sự đồng cảm với công chúng. Chưa kể, những phát ngôn ngạo mạn cũ như "không cần cố gắng vẫn sống tốt hơn người khác" hay việc từng than phiền fan quá phiền phức trong livestream bị khui lại, càng khiến hình ảnh của anh trở nên xấu xí.

2. Hình tượng “chân thật, gần gũi” sụp đổ hoàn toàn

Từ khi ra mắt, Vương Hạc Đệ luôn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ chân thành, giản dị và tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, lớp mặt nạ này đã rơi xuống khi xuất hiện những tin đồn anh từng đi làm muộn, về sớm, không học thoại kỹ và sử dụng điện thoại trong lúc quay phim. Nam diễn viên bị chỉ trích là ích kỷ, chỉ lên tiếng khi bản thân bị tổn thương nhưng lại phớt lờ những lời góp ý hợp lý từ khán giả, đồng thời không ngăn chặn người hâm mộ tấn công những người có quan điểm trái chiều.

3. Gia đình vô tình trở thành đối tượng hứng chịu hậu quả

Điều gây tranh cãi và đáng tiếc nhất là việc sự việc đã ảnh hưởng đến người thân của nam diễn viên. Bố mẹ Vương Hạc Đệ nhiều năm nay kinh doanh một quán xiên que chiên tại thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên vốn có danh tiếng rất tốt. Sau khi tranh cãi nổ ra, làn sóng giận dữ đã tràn đến quán ăn này. Nhiều cư dân mạng quá khích đã để lại đánh giá 1 sao, đăng bình luận tiêu cực hoặc tới tận nơi quay video chỉ trích, khiến điểm đánh giá của cửa hàng từng giảm xuống còn 3,4 sao và lượng khách cũng bị ảnh hưởng đáng kể. (Dù kiểm chứng thực tế cho thấy số đánh giá tiêu cực mới chưa đến 10 bình luận, nhưng doanh thu thực tế được cho là đã giảm khoảng 40%).

Quán đồ ăn của gia đình Vương Hạc Đệ bị rate 1 sao vì ồn ào của anh

Hiện tại, Vương Hạc Đệ vẫn chưa lên tiếng hay đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Vụ bê bối này kéo theo những hệ lụy nhãn tiền: Tình bạn kéo dài 8 năm giữa anh và Thẩm Nguyệt được cho là đã rạn nứt; hai dự án chưa phát sóng của họ là Hắc Dạ Cáo Bạch và Tướng Môn Độc Hậu đều xuất hiện nhiều bình luận yêu cầu thay diễn viên. Khả năng kiểm soát cảm xúc yếu kém của anh đang biến anh thành "gai mọc ngược" trong mắt các thương hiệu thương mại.

Nhiều ngôi sao Cbiz từng nổi tiếng nhờ một tác phẩm nhưng sau đó đánh mất thiện cảm của công chúng vì phát ngôn và hành động tai hại. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc đức không xứng với vị trí. Nếu muốn lấy lại niềm tin từ công chúng, con đường phía trước của Vương Hạc Đệ chắc chắn sẽ vô cùng gian truân.

Nguồn: Sohu