Loạt phim 18+ này từng gây sốc toàn châu Á, nhưng càng xem lại càng khó dứt ra.

Không chỉ gây chú ý bởi những thước phim gắn nhãn người lớn đầy táo bạo và khốc liệt, điện ảnh Hàn Quốc trong mười năm qua đã chứng minh dòng phim 18+ hoàn toàn có thể trở thành những kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao. Được nhào nặn từ những cuốn tiểu thuyết hay trang webtoon ăn khách, các tác phẩm này sở hữu cốt truyện sâu sắc cùng những cú bẻ lái góc cạnh, phơi bày trọn vẹn bản ngã con người thông qua lăng kính điện ảnh vừa trần trụi vừa đầy tính duy mỹ.

Friendly Rivalry

Friendly Rivalry (Bạn Bạn Bè Bè) là bộ phim 18+ kinh dị, bí ẩn học đường được chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên, do đạo diễn Kim Tae Hee và biên kịch Min Ye Ji thực hiện. Lấy bối cảnh tại trường nữ sinh danh giá Chaehwa, nơi quy tụ 1% học sinh xuất sắc nhất Hàn Quốc, tác phẩm là bức tranh tâm lý ám ảnh phản ánh mặt trái khốc liệt của hệ thống giáo dục chạy theo thành tích. Tại đây, áp lực vô hình từ xã hội đã biến môi trường học đường thành một đấu trường sinh tồn thực sự, nơi điểm số định đoạt tương lai và bóp nghẹt tâm lý của những người trẻ.

Cốt truyện theo chân Woo Seul Gi, một nữ sinh mồ côi mới chuyển trường, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy áp lực và những bí mật đen tối tại Chaehwa, đặc biệt là cái chết uẩn khúc của cha cô. Tại ngôi trường này, Seul Gi đối đầu với Yoo Jae Yi, một nữ sinh hoàn hảo đứng đầu trường nhưng cũng che giấu nhiều góc khuất bí ẩn. Mối quan hệ phức tạp, vừa ngưỡng mộ vừa ganh đua giữa hai cô gái mở ra hàng loạt kịch tính, phơi bày những bất an và nỗi ám ảnh đằng sau lớp vỏ bọc ưu tú của tuổi trẻ.

Dear X

Ngay trong tuần đầu ra mắt, bộ phim 18+ chuyển thể từ webtoon đình đám Dear X đã khẳng định sức hút toàn cầu khi dẫn đầu lượng đăng ký trả phí trên TVING, thống trị bảng xếp hạng HBO Max tại bảy quốc gia như Hồng Kông, Philippines, đồng thời lọt top 3 trên Disney+ Nhật Bản và Viki Mỹ.

Tác phẩm xoay quanh Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung), một cô gái sở hữu ngoại hình khả ái nhưng có số phận nghiệt ngã khi lớn lên trong chuỗi bi kịch bạo lực gia đình và nghèo đói. Những chấn thương tinh thần sâu sắc từ thuở nhỏ đã bóp méo nhận thức của Ah Jin, buộc cô phải đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo để sinh tồn. Để thoát khỏi vũng bùn và vươn lên đỉnh cao, cô sẵn sàng dùng sự lanh lợi của mình để tàn nhẫn giẫm đạp lên những "X" xuất hiện trong đời.

Những quân cờ "X" này vô cùng đa dạng, từ những kẻ trực tiếp bạo hành, bắt nạt cô, cho đến những nạn nhân tội nghiệp hay thậm chí là đồng phạm giúp cô che giấu tội ác. Suy cho cùng, đằng sau thế giới quan lệch lạc và vị kỷ của Ah Jin là nỗi khát khao cực đoan nhằm bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, biến mọi mối quan hệ xung quanh thành vật tế thần để tháo gỡ xiềng xích cho chính cuộc đời mình.

Nevertheless

Nevertheless nhanh chóng trở thành một trong những phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất thời điểm ra mắt. Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, tác phẩm gây chú ý nhờ sự góp mặt của bộ đôi visual đình đám Han So Hee và Song Kang.

Ngay từ những tập đầu, bộ phim 18+ đã tạo bàn luận bởi loạt cảnh tình cảm táo bạo được thực hiện đẹp mắt, mang màu sắc nghệ thuật. Không chỉ gây ấn tượng bởi chemistry bùng nổ của cặp chính, Dẫu Biết còn thu hút khán giả với mô-típ ngôn tình kinh điển "gái ngoan - trai hư".

Han So Hee vào vai Yoo Na Bi, nữ sinh ngành điêu khắc vừa bước ra khỏi một mối tình tổn thương. Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp Park Jae Eon (Song Kang), chàng trai tài năng, quyến rũ nhưng bí ẩn. Dù liên tục nhận ra những dấu hiệu cho thấy Jae Eon không phải mẫu người nghiêm túc trong tình yêu, Na Bi vẫn dần bị cuốn vào sức hút khó cưỡng của anh. Giữa lý trí và cảm xúc, cô bước vào một mối quan hệ đầy hấp dẫn nhưng cũng không ít tổn thương.

Mask Girl

Mask Girl (tựa Việt: Cô Gái Mang Mặt Nạ) là bộ phim 18+ gây chú ý của Netflix xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của Kim Mo Mi. Từ nhỏ, cô luôn phải chịu sự chế giễu vì ngoại hình kém nổi bật. Mang trong mình ước mơ trở thành ca sĩ nhưng liên tục bị từ chối bởi vẻ ngoài, Mo Mi dần tìm đến thế giới mạng để thỏa mãn khát khao được chú ý.

Ban ngày là một nhân viên văn phòng bình thường, ban đêm cô đeo mặt nạ và trở thành nữ streamer nổi tiếng trên các buổi phát trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc sống hai mặt của Mo Mi nhanh chóng trượt khỏi tầm kiểm soát khi thân phận bí mật bị phát hiện, kéo theo hàng loạt biến cố, tội ác và những quyết định cực đoan. Để chạy trốn quá khứ, cô thậm chí lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình. Hành trình nhiều thăng trầm của Kim Mo Mi được thể hiện qua ba giai đoạn cuộc đời, do ba nữ diễn viên đảm nhận gồm Lee Han Byul, Nana và Go Hyun Jung.

A Killer Paradox

A Killer Paradox là series trinh thám tâm lý được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của tác giả Kkomabi. Bộ phim 18+ xoay quanh Lee Tang (Choi Woo Sik), một sinh viên đại học bình thường vô tình giết chết một tên sát nhân hàng loạt. Từ đó, anh phát hiện mình sở hữu khả năng đặc biệt: nhận diện và trừng phạt những kẻ đã gây ra tội ác nghiêm trọng. Trong khi Lee Tang ngày càng lún sâu vào hành trình thực thi thứ công lý của riêng mình, anh cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của thám tử Jang Nan Gam (Son Seok Koo) một cảnh sát có trực giác sắc bén và quyết tâm truy tìm sự thật.

Sở hữu mô-típ "sát nhân săn sát nhân" hiếm thấy trên màn ảnh Hàn, bộ phim liên tục đặt ra những câu hỏi về ranh giới giữa công lý và luật pháp, giữa thiện và ác. Các nhân vật đều được xây dựng với nhiều lớp tính cách, không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu, khiến người xem liên tục thay đổi góc nhìn.

Bên cạnh yếu tố giật gân, A Killer Paradox còn khéo léo kết hợp chất hài đen và các màn đấu trí căng thẳng, giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn mà không quá nặng nề. Đặc biệt, màn hóa thân của Choi Woo Sik nhận được nhiều lời khen khi khiến khán giả vừa dè chừng vừa đồng cảm với một nhân vật vốn là kẻ giết người nhưng lại chỉ nhắm đến những tội phạm nguy hiểm.

All of Us Are Dead

All of Us Are Dead từng tạo nên cơn sốt toàn cầu khi dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix tại hàng chục quốc gia và nhanh chóng lọt nhóm phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất nền tảng. Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Now at Our School, bộ phim theo chân một nhóm học sinh trung học bị mắc kẹt trong trường khi dịch zombie bất ngờ bùng phát.

Mọi chuyện bắt đầu từ một thí nghiệm thất bại của giáo viên khoa học Lee Byeong Chan. Loại virus do ông tạo ra nhằm giúp con trai chống lại nạn bạo lực học đường đã vượt ngoài tầm kiểm soát, biến con người thành những xác sống khát máu. Chỉ trong thời gian ngắn, ngôi trường Hyosan trở thành địa ngục sinh tồn, nơi các học sinh phải tận dụng mọi vật dụng xung quanh để chiến đấu và tìm đường sống.

Không chỉ khai thác yếu tố kinh dị, All of Us Are Dead còn phản ánh nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc như bạo lực học đường, bất bình đẳng, mang thai tuổi vị thành niên, sự thờ ơ của người lớn và những lỗ hổng trong hệ thống giáo dục. Giữa cuộc chiến với zombie, các nhân vật còn phải đối mặt với những tổn thương và bất công vốn đã tồn tại từ trước khi thảm họa xảy ra.

Karma

Ngay sau khi ra mắt, Karma nhanh chóng tạo sức hút trên Netflix khi leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng tại Việt Nam và lọt top thịnh hành ở nhiều quốc gia châu Á. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, bộ phim 18+ gây ấn tượng với câu chuyện xoay quanh những con người tưởng chừng không liên quan nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi và nghiệp báo.

Nhân vật trung tâm là Park Jae Yeong, một người đàn ông thất nghiệp, ngập trong nợ nần và tuyệt vọng đến mức lên kế hoạch sát hại cha ruột để chiếm khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Trong khi đó, một cặp đôi trẻ vô tình gây ra tai nạn chết người rồi tìm cách che giấu sự thật, để rồi bị kéo vào chuỗi bi kịch không lối thoát bởi những kẻ biết được bí mật của họ.

Với nhịp phim dồn dập và không khí căng thẳng ngay từ những tập đầu, Karma cuốn người xem vào mạng lưới những lựa chọn sai lầm liên tiếp. Mỗi nhân vật đều đứng trước ranh giới mong manh giữa đúng và sai, và mọi quyết định đều kéo theo những hậu quả khó lường. Bộ phim 18+ khai thác hấp dẫn chủ đề nhân quả, cho thấy tội lỗi có thể bị che giấu trong một thời gian, nhưng cái giá phải trả cuối cùng vẫn luôn tìm đến.

Hellbound

Hellbound từng gây chấn động khi soán ngôi Squid Game trên Netflix chỉ sau 24 giờ ra mắt và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng xem nhiều nhất tại hàng chục quốc gia. Bộ phim lấy bối cảnh một thế giới nơi con người bất ngờ nhận được "bản án" từ địa ngục và bị những sinh vật siêu nhiên trừng phạt công khai. Từ đó, giáo phái Hội Chân Lý Mới trỗi dậy, lợi dụng nỗi sợ hãi để thao túng xã hội.

Không chỉ là một tác phẩm giả tưởng đen tối, Hellbound còn đặt ra nhiều câu hỏi về đức tin, công lý, sự cuồng tín và mặt tối của con người khi quyền lực được trao cho những kẻ nhân danh chân lý.

Strangers from Hell

Strangers From Hell là bộ phim 18+ tâm lý - kinh dị được chuyển thể từ webtoon cùng tên nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngay từ khi công bố dự án, tác phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn nhờ sức hút của nguyên tác vốn sở hữu lượng độc giả đông đảo.

Phim xoay quanh Yoon Jong Woo (Im Si Wan), một chàng trai trẻ từ tỉnh lẻ lên Seoul tìm kiếm cơ hội đổi đời. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, anh buộc phải thuê một căn phòng giá rẻ trong khu nhà trọ cũ kỹ, chật chội. Tuy nhiên, nơi đây lại là "ổ" của những con người kỳ quái với nhiều bí mật đáng sợ. Càng sống lâu trong khu trọ, Jong Woo càng bị cuốn vào bầu không khí ngột ngạt, hoang mang giữa ranh giới của thực tại và nỗi ám ảnh tâm lý.

Với cốt truyện căng thẳng, bầu không khí rùng rợn cùng màn thể hiện ấn tượng của dàn diễn viên, Strangers From Hell được xem là một trong những tác phẩm kinh dị tâm lý đáng nhớ của màn ảnh Hàn.

Connect

Connect là bộ phim 18+ nói về cuộc đối đầu rùng rợn giữa Ha Dong Soo (Jung Hae In), một người bất tử có khả năng tự hồi phục và Oh Jin Seop (Go Kyung Pyo), kẻ sát nhân chuyên biến nạn nhân thành “tác phẩm nghệ thuật” bằng những thi thể bị tạo hình kỳ quái.

Mọi chuyện bắt đầu khi hàng loạt “bức tượng người” xuất hiện giữa thành phố, bên trong là những xác chết được sắp đặt như tác phẩm trưng bày. Trong khi cảnh sát rơi vào bế tắc, Dong Soo phát hiện mình có thể nhìn thấy những gì kẻ sát nhân nhìn thấy, nhờ một phần cơ thể bị cấy ghép sau vụ bắt cóc kinh hoàng trước đó.

Từ đây, anh buộc phải truy đuổi Jin Seop để ngăn chặn chuỗi giết người, đồng thời trở thành mục tiêu săn đuổi của cả cảnh sát lẫn băng nhóm tội phạm, đẩy cuộc chiến sinh tồn lên cao trào căng thẳng.

Nguồn: Koreaboo