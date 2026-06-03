Ai đang cai phim Hàn thì né mỹ nhân này ra: Đóng liên tiếp 6 siêu phẩm, đăng 3 bức ảnh cũng khiến MXH vỡ trận

Nữ diễn viên được coi là "la bàn phim hay", nếu muốn cai phim Hàn thì chỉ có cách né cô ra mà thôi.

Mới đây, Kim Yoo Jung đã đăng tải 3 bức hình lên Instagram. Ngay lập tức, động thái của cô nàng đã gây xôn xao khắp mạng xã hội. Trong loạt ảnh, nữ diễn viên mặc outfit áo đỏ quần đen, trông vừa quyến rũ vừa mang một thần thái ma mị, ám ảnh.

3 bức hình được Kim Yoo Jung đăng tải gần đây.

Không ít người hâm mộ nhận xét rằng đây không phải là concept thường thấy của Kim Yoo Jung mà rất giống với vibe của nhân vật Baek Ah Jin cô từng thể hiện trong siêu phẩm Dear X chiếu hồi cuối năm ngoái. Chính vì thế, họ cho rằng đây có thể là "tín hiệu" rằng Dear X sẽ có mùa 2 sau thành công rực rỡ của mùa 1. Nếu kịch bản này trở thành sự thực, đó sẽ là một tin quá vui cho những người hâm mộ Kim Yoo Jung nói riêng và các tín đồ phim Hàn nói chung.

Cho những ai chưa biết, Dear X là một trong những tác phẩm tạo tiếng vang lớn nhất trong mùa phim Hàn 2025. Bộ phim kể câu chuyện về minh tinh nổi tiếng Baek Ah Jin, một cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều bi kịch, lớn lên mang tâm hồn vặn vẹo, sẵn sàng thao túng và thậm chí hãm hại những người xung quanh để đạt được mục đích.

Một số người hâm mộ cho rằng động thái này của Kim Yoo Jung là tín hiệu cho thấy Dear X sẽ có mùa 2.

Dear X mang đến nhiều sự khác biệt khi cho nhân vật chính là phản diện, bản thân Kim Yoo Jung cũng thể hiện diễn xuất tuyệt vời. Với những ai đã xem Dear X, tin rằng họ sẽ có chung nhận định Kim Yoo Jung là "la bàn phim hay", nếu muốn cai nghiện phim Hàn thì chỉ có cách né cô ra mà thôi.

Thực tế là từ năm 2021 tới giờ, Kim Yoo Jung liên tục góp mặt trong 6 bộ phim chất lượng. Năm 2021, cô cùng với Ahn Hyo Seop viết nên một chuyện tình đong đầy cảm xúc giữa nữ họa sĩ Hong Cheon Ki và nhà tiên tri mù Ha Ram trong phim cổ trang Lovers of the Red Sky. Năm 2022, Kim Yoo Jung kết hợp cùng nam thần Byeon Woo Seok khắc họa mối tình thanh xuân của cô nữ sinh Na Bo Ra với Poong Woon Ho trong 20th Century Girl.

Lovers of the Red Sky (2021).

20th Century Girl (2022).

Bước sang năm 2023, My Demon do Kim Yoo Jung và Song Kang đóng chính đã viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chuyện tình giữa chàng quỷ Jung Gu Won với nữ thừa kế Do Do Hee khiến dân tình mất ăn mất ngủ. Đến năm 2024, Chicken Nugget lại gây ấn tượng nhờ ý tưởng vô cùng độc lạ. Trong phim, Kim Yoo Jung đóng vai Choi Min Ah, người bước vào một chiếc máy bí ẩn để rồi bị biến thành gà rán.

My Demon (2023).

Chicken Nugget (2024).

Tháng 10/2026, Kim Yoo Jung sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với 100 Days of Lies đóng cùng các diễn viên Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Sun Kyu. Lấy bối cảnh thành phố Gyeongseong thời kỳ Nhật Bản đô hộ, bộ phim kể về Lee Ga Gyeong (Kim Yoo Jung), kẻ móc túi siêu đẳng nhất thành phố, người đã thực hiện một thỏa thuận nguy hiểm với quân đội độc lập và thâm nhập vào Văn phòng Chính phủ Nhật Bản thời Joseon.

Tháng 10 tới, Kim Yoo Jung sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với phim 100 Days of Lies.

Dưới vỏ bọc một nhân viên, cô được giao nhiệm vụ đóng vai "gián điệp giả" trong vòng 100 ngày, nhưng nhiệm vụ này dần biến cô thành một người cung cấp thông tin thực sự. Thế rồi, Lee Ga Gyeong bị kẹt trong sự giằng xé giữa sự sống còn, lòng trung thành và niềm tin.

Trong cuộc sống hai mặt đầy nguy hiểm, Lee Ga Gyeong vướng vào mối quan hệ với Kim Tae Ung (Park Jin Young), một thông dịch viên người Hàn Quốc gốc Joseon làm việc cùng tòa nhà. Giữa bối cảnh những bí mật, dối trá và căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng, một tình yêu âm thầm nảy nở giữa hai người.

nguồn: Koreaboo, Instagram nhân vật, Mydramalist