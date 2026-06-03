Hàn Quốc giấu mỹ nam này kỹ quá rồi: Đẹp dã man diễn đỉnh quá mức cho phép, không hiểu sao bây giờ mới nổi

Mỹ nam này vừa đẹp trai vừa có diễn xuất tốt, đang rất hot trên MXH.

Thời điểm hiện tại, My Royal Nemesis (tựa Việt: Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi) đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Bên cạnh nội dung cực kỳ hấp dẫn, điều quan trọng làm nên sức hút của bộ phim là diễn xuất đỉnh nóc kịch trần của dàn cast, trong đó phải kể đến nam chính Heo Nam Joon.

Heo Nam Joon đang nổi như cồn nhờ vai nam chính trong My Royal Nemesis.

Anh ghi điểm nhờ vẻ đẹp nam tính, kết hợp cực kỳ ăn ý với Lim Ji Yeon, góp phần mang đến nhiều tình huống hài hước cực duyên cho khán giả. Thế nhưng không chỉ vậy, anh còn cho thấy khả năng xử lý cực tốt ở những tình huống cần nhiều cảm xúc khi đóng cả vai Cha Se Gye và kiếp trước của nhân vật là Đại quân Lee Hyun.

Trên màn ảnh Hàn 2026, Heo Nam Joon chính là một trong những cái tên tỏa sáng rực rỡ nhất. Với bộ phim My Royal Nemesis, anh quả thực đã có bước tiến dài trong sự nghiệp. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi và thể hiện tình cảm cho mỹ nam 32 tuổi. Thậm chí có người tự hỏi không biết tại sao đến giờ Heo Nam Joon mới nổi tiếng.

Bình luận của netizen về Heo Nam Joon: - Giọng của Heo Nam Joon đỉnh thật sự đấy nhỉ, làm tôi nghĩ là mình muốn học tiếng Hàn luôn ấy??!? Học tiếng Anh cũng thế nha các bạn, chọn một nhân vật hoặc ai đó nói chuyện khiến bạn say mê như thế để học theo nhớ. Hãy tin tui vì tui từng đọc manga điên cuồng bằng tiếng Anh để được giải Nhất tiếng Anh học sinh giỏi tỉnh và học sinh giỏi quốc gia ở cấp 3, xưa rồi nhưng giờ tui vẫn hay xài tip này. - Không hiểu sao giờ ảnh mới nổi, bấy lâu ảnh ở đâu vậy các ní. - Phải nói diễn xuất của anh Heo Nam Joon quá đỉnh qua từng tập phim. Từng ánh mắt cử chỉ cái cau mày nhếch mép đến dáng điệu. Vừa ra cái chất tổng tài ngông cuồng, nổi loạn, tinh quái nhưng vẫn là 1 kẻ si tình trong tình yêu. Cứ nhìn chị ấy thôi là đôi mắt soft si tình được bật lên ngay. - Nhất là cái khúc đếm 1,2,3 mà bả đứng lên. Mặt ổng ta nói kiểu hụt hẫng, bất lực, tổn thương... diễn ra mấy nét đó hết mới đỉnh. - Tập 1 là tui phải mò ig của anh, mò mãi mới ra vì còn không có tick xanh. Ban đầu tưởng fan lập mà thấy IG công ty quản lý là yên tâm. Nhất định kéo cho anh lên 1M đi các bà ơi.

Nói thêm về Heo Nam Joon, anh là gương mặt mới của điện ảnh Hàn Quốc khi mới chỉ bén duyên với điện ảnh từ năm 2019 với một vai phụ trong phim Like The First. Anh từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Snowdrop, Sweet Home, Your Honor, When the Phone Rings, A Hundred Memories và có đóng cameo trong Perfect Crown.

Heo Nam Joon đóng vai nào cũng tốt, là một diễn viên vừa điển trai vừa có thực lực.

Whale Star: The Gyeongseong Mermaid là dự án tiếp theo mà khán giả được gặp Heo Nam Joon sau My Royal Nemesis.

Mỗi vai diễn dù lớn hay nhỏ thì Heo Nam Joon đều thể hiện tốt, cho thấy thực lực của mình. Dẫu vậy, phải nhờ My Royal Nemesis thì anh mới viral. Sau thành công đang có với My Royal Nemesis, Heo Nam Joon sẽ có thêm một vai diễn đáng mong chờ trong Whale Star: The Gyeongseong Mermaid. Ở tác phẩm này, anh hợp tác cùng các diễn viên Moon Ga Young, Choi Woo Sik, Gong Seung Yeon và Kang Ha Na. Dự kiến phim sẽ lên sóng vào năm 2027.

nguồn: Mydramalist, SBS TV