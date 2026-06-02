Lee Do Hyun bị đòi đuổi khỏi Hàn Quốc vì Lim Ji Yeon

Không ai ngờ cặp đôi vàng của showbiz cũng có ngày này.

Giữa lúc bộ phim Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi (My Royal Nemesis ) đang tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hàn Quốc, nữ chính Lim Ji Yeon cũng liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không chỉ được khen ngợi vì diễn xuất duyên dáng, khả năng tung hứng hài hước tự nhiên, nữ diễn viên còn khiến dân tình phát cuồng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sức hút của Lim Ji Yeon không hề nhỏ, thậm chí có thể nói là bùng nổ khi mới đây, một bài đăng trên nền tảng X bất ngờ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh của người đẹp cùng dòng chú thích đầy tính "gây chiến": "I need her boyfriend to move out of the country" (Tôi cần bạn trai cô ấy biến khỏi đất nước này). Bài đăng nhanh chóng viral với 5,2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác sau 1 ngày.

Điều thú vị là thay vì tranh cãi, phần lớn cư dân mạng lại đồng loạt tán thành. Nhiều người đùa rằng Lee Do Hyun - bạn trai của Lim Ji Yeon chính là "chướng ngại vật lớn nhất" ngăn họ đến với nữ diễn viên.

Ai nấy đều thi nhau để lại những bình luận tranh giành Lim Ji Yeon: - Hãy xếp hàng đi, tôi mới là người đón cô ấy nếu Lee Do Hyun rời đi! - Tự dưng thấy vừa thương vừa buồn cười cho Lee Do Hyun, ở ẩn hay đi nghĩa vụ về vẫn dính đạn. - Chị nhà đóng phim đỉnh quá nên giờ ai cũng muốn cướp từ tay Lee Do Hyun hết. - Kiểu đúng là diễn viên thực lực đóng phim với Heo Nam Jun chemistry tung toé nên nhiều lúc quên luôn anh Do Hyun - Lúc trước thì giành anh Đỗ Huy (Do Hyun) còn giờ thì giành chị Ji Yeon với anh Đỗ Huy - Mọi người nghĩ đây là muốn ship chị với người khác ư? Không hề, đây là đang muốn tuyên chiến với anh Do Hyun để cướp người. Người phụ nữ này phải thuộc về chúng ta

Dù bị người hâm mộ trêu đùa đòi "đuổi" khỏi Hàn Quốc, nhưng ai cũng phải thừa nhận Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon là một trong những cặp đôi đẹp và bền vững nhất Kbiz hiện tại. Cặp đôi bén duyên sau khi cùng tham gia bom tấn The Glory. Dù không có nhiều cảnh tình cảm trên màn ảnh, cả hai lại tìm thấy sự đồng điệu, vượt qua khoảng cách 5 tuổi và chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 4/2023.

Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng lựa chọn giữ khoảng cách trước công chúng, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun luôn thể hiện sự ủng hộ dành cho đối phương một cách tinh tế. Khi Lee Do Hyun nhập ngũ, Lim Ji Yeon vẫn âm thầm đồng hành, thường xuyên được bắt gặp xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của bạn trai. Về phía Lee Do Hyun, nam diễn viên cũng không ít lần nhắc đến bạn gái với ánh mắt đầy tự hào trong các buổi phỏng vấn và lễ trao giải.

Đặc biệt, khoảnh khắc Lee Do Hyun nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2024 rồi công khai cảm ơn Lim Ji Yeon trên sân khấu từng khiến khán giả khắp châu Á "tan chảy". Nhiều người đánh giá đây là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Hàn hiện nay bởi cả hai không chỉ xứng đôi về ngoại hình mà còn cùng sở hữu sự nghiệp vững chắc.

Thậm chí là vào tối ngày 27/5 vừa qua, người qua đường còn vô tình chụp lại được khoảnh khắc Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun cùng nhau đi dạo phố muộn tại Hàn Quốc. Hình ảnh này ngay lập tức bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội, cho thấy tình yêu bền chặt, ngọt ngào của hai ngôi sao.

Chính vì thế, bên cạnh những bình luận đòi đuổi Lee Do Hyun khỏi Hàn Quốc, phần lớn cư dân mạng thực chất chỉ đang đùa vui trước sức hút ngày càng lớn của Lim Ji Yeon. Dĩ nhiên, Lee Do Hyun vẫn chẳng đi đâu cả. Nhưng sau màn viral này, có lẽ nam diễn viên đã vô tình có thêm hàng triệu "tình địch" mới trên khắp mạng xã hội vì bạn gái mình.

Nguồn: X