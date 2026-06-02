Lần đầu có mỹ nhân Việt tháo sụn mũi giả để đóng gái quê, netizen nhìn xong chỉ thốt lên "thật quá vô lý"

Nữ diễn viên Tín Nguyễn đang là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt với thành tích cực khủng "3 phim đầu tay tham gia thu về 1000 tỷ" Sắp tới, Tín Nguyễn sẽ đảm nhận vai nữ chính trong phim kinh dị Ma Xó. Để phục vụ vai diễn, Tín Nguyễn không ngại hy sinh nhan sắc, thậm chí mạo hiểm tháo sụn mũi giả.

"Khi thấy mình trên màn ảnh rộng ở những phim trước mình nhận ra khuyết điểm của mình. Quyết định trước đó làm cho mình thiếu tự tin đi, nhưng đó cũng là một trải nghiệm để mình trân trọng cái có sẵn với mình hơn. Trước khi bấm máy tầm mười mấy ngày mình đã lấy cái sụn mũi của mình ra. Và mình thấy đó là quyết định đúng đắn cho vai diễn này".

Tuy nhiên, trên các trang MXH, khán giả cho rằng nhan sắc của Tín Nguyễn không có nhiều thay đổi sau khi đã đụng chạm trên gương mặt: "Không khác gì luôn mà", "Nhìn vẫn như vậy, phải xem phim mới biết gương mặt có thay đổi hay không", "Tôi chỉ quan tâm tình tiết phim, nữ diễn viên có thay đổi dáng mũi thì cũng khó để ý vì là phim kinh dị", "Quá vô lý, tháo ra mà chả khác gì". Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp, hy sinh vì vai diễn của nữ diễn viên trẻ: "Còn có thể tháo ra như vậy à, đúng kiểu hy sinh vì sự nghiệp", "Con gái ai chả thích làm đẹp, lên hình được đẹp hơn, nhưng cô ấy dám tháo sụn mũi để diễn tự nhiên hơn là đáng quý rồi", "Còn hơn nhiều diễn viên Trung Quốc không dám khóc, không dám cười, chỉ đơ mặt ra vì sợ xấu".

Tín Nguyễn cũng chia sẻ bộ phim Ma Xó là thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Tuy nhiên, tính cách của nữ diễn viên luôn muốn chinh phục những điều khó khăn thách thức.

"Lý do mình chọn kịch bản này là một diễn viên cần những vai khó hoặc những vai mình chưa trải qua để thử thách bản thân mình có làm được hay không. Đây là một vai Tín chưa từng trải nghiệm ngoài đời. Tín chưa có thai, chưa mang bầu và tâm lý nhân vật cũng khá nặng, vì vậy mình thích chinh phục nó và khi đọc kịch bản Ma Xó thì mình bị thuyết phục".

Ma Xó kể câu chuyện ám ảnh về một cặp vợ chồng trẻ nghèo đang vật lộn để mưu sinh. Người vợ mang thai nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe đầy đủ nên liên tục phải đối mặt với những cảnh báo nguy hiểm cho thai nhi và có khả năng sảy thai, cũng như trong tương lai sẽ rất khó tiếp tục đậu thai. Trong tuyệt vọng, hai vợ chồng tìm đến niềm tin tâm linh như một chiếc phao cứu sinh, nhưng chính lựa chọn ấy lại đẩy họ vào vòng xoáy bi kịch.

Thông qua câu chuyện này, bộ phim từng bước bóc tách nỗi đau, niềm tin và những lựa chọn đạo đức khắc nghiệt của con người khi bị đẩy đến ranh giới cuối cùng của tuyệt vọng.

Hiện tại, mặc dù đến ngày 5/6 phim điện ảnh kinh dị tâm linh dân gian Ma Xó mới chính thức khởi chiếu tại rạp nhưng đã được CJ ENM chọn sản xuất và phát triển lại tại 5 cường quốc điện ảnh: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Trước khi góp mặt trong dự án điện ảnh này, Tín Nguyễn từng ghi điểm với hình ảnh nhỏ nhắn, trong trẻo, là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hơn 5,5 triệu người theo dõi trên Tiktok.

Tín Nguyễn lần đầu tiên bước ra khỏi thế giới TikTok để đến gần hơn với khán giả phòng vé thông qua bộ phim Lật Mặt 7 . Tác phẩm thu về gần 500 tỷ đồng, và được đánh giá là "bước khởi đầu đáng nể" cho cô. Sau thành công đầu tiên, Tín Nguyễn tiếp tục được đạo diễn Lý Hải tin tưởng giao vai trong Lật Mặt 8: Vòng tay nắng , ra mắt đầu năm 2025. Phim đạt doanh thu khoảng gần 300 tỷ đồng chỉ sau hơn một tháng công chiếu. Không dừng lại ở đó, cô còn xuất hiện trong Thám Tử Kiên: Kỳ án không đầ, cũng gặt hái được doanh thu gần 300 tỷ đồng.

Tổng ba dự án đầu tay của Tín Nguyễn đã đạt mốc hơn 1.000 tỷ đồng. Dù không phải là diễn viên chính trong cả ba phim, nhưng việc liên tục góp mặt trong những tác phẩm có doanh thu khủng cho thấy cái duyên “hút khách” đặc biệt của cô gái trẻ.

Việc tham gia Ma Xó được xem là bước chuyển đáng chú ý khi nữ diễn viên lựa chọn một vai diễn nặng tâm lý, có chiều sâu, khác biệt so với hình ảnh thường thấy, qua đó cho thấy định hướng nghiêm túc hơn với con đường nghệ thuật và tham vọng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.