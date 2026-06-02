Cặp đôi Vbiz bí mật kết hôn 4 năm mà không ai biết, tướng phu thê rõ mồn một như đúc ra từ một khuôn

Quen nhau 11 năm, hẹn hò 9 năm và có 4 năm bí mật kết hôn, chuyện tình của cặp đôi Vbiz khiến khán giả ngưỡng mộ.

Những ngày qua, bạn bè và khán giả đều rộn ràng chúc mừng hôn lễ của hai diễn viên Việt Hoa - Vương Trọng Trí và ngắm nhìn những tình ảnh ngọt ngào tình tứ của cặp đôi màn ảnh Việt. Thực tế, hai nghệ sĩ đã kết hôn từ năm 2021 nhưng do vướng dịch bệnh nên hôn lễ bị trì hoãn khá lâu.

Trong ngày trọng đại, khán giả không ngừng cảm thán trước nhan sắc rực rỡ đằm thắm dịu dàng của cô dâu Việt Hoa. Nữ diễn viên phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thu hút mọi ánh nhìn với nụ cười duyên dáng, má lúm đáng yêu, nét duyên cuốn hút. Nhan sắc của Việt Hoa càng ngắm càng thấy hoàn hảo tới mức nhiều người thậm chí “cấm” cô phẫu thuật thẩm mỹ vì nét đẹp tự nhiên riêng biệt.

Trong khi đó, nam diễn viên Vương Trọng Trí khi lên màn ảnh nhỏ thường thể hiện các vai phản diện sở khanh nhưng ngoài đời anh thân thiện và có ngoại hình ngày càng giống với bà xã Việt Hoa.

Việt Hoa và bạn trai quen nhau từ khi cả hai còn là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Họ từng là bạn học, bạn thân, đồng nghiệp, người yêu và sau cùng là vợ chồng.

Việt Hoa sinh năm 1996, có khởi điểm là diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Với khả năng nhập vai đa dạng, Việt Hoa còn là một diễn viên nổi bật ở mảng phim truyền hình. Cô dần trở nên quen thuộc với khán giả qua vai diễn trong một số bộ phim như Cô Gái Nhà Người Ta, Trở Về Giữa Yêu Thương, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi, Độc Đạo... Vai diễn Ngân trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh giúp tên tuổi của Việt Hoa trở nên phủ sóng hơn nữa.

Trong phim, Ngân là một cô gái hiền lành, chủ động, yêu hết mình nhưng bị người yêu lừa gạt, đẩy vào tay đối tác làm ăn tên Đại (Vương Trọng Trí). Trên phim Đại nhăm nhe đẩy đời Ngân vào bi kịch nhưng ngoài đời, Vương Trọng Trí lại hết lòng chiều chuộng và ủng hộ sự nghiệp của bà xã.

Khi được hỏi về cảm nhận khi xem cảnh nóng của đối phương, nam diễn viên Vương Trọng Trí trả lời rất chân thành: "Chúng tôi đều là diễn viên nên rất hiểu công việc của nhau. Những cảnh như ôm ấp, thơm má, hôn… chúng tôi không né tránh và hiểu đó là kỹ thuật diễn, là diễn xuất của nhân vật mình thủ vai, không phải những hành động ngoài đời nên cả hai rất thoải mái". Nam diễn viên cũng chia sẻ hai vợ chồng luôn cố gắng làm "một đúp ăn ngay". để không phải diễn lại, ảnh hưởng đến cảm xúc khi diễn.

Diễn viên Vương Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh góp mặt ở nhiều dự án phim truyền hình, như Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Đừng Nói Khi Yêu, Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh... Mới đây, anh tham gia phim Không Giới Hạn trên VTV với vai Khải Phong.

Nam nghệ sĩ vui mừng khi vợ nổi tiếng hơn mình vì cho rằng đó là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực và thiên phú của Việt Hoa. Hai nghệ sĩ là cặp đôi đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ của màn ảnh VTV.

