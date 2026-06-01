Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh biến thành đàn ông

Hình ảnh mới nhất của nàng Chúc Anh Đài khiến netizen sốc tột độ.

Trang Sina đưa tin, Đổng Khiết luôn được mệnh danh là nữ diễn viên có cấu trúc xương mặt đẹp bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Vẻ nữ tính thanh lịch mong manh của nữ diễn viên như sinh ra đã có tự nhiên hào sảng không cần gò bó hay gồng lên để đẹp. Tuy nhiên, bộ ảnh mới của Đổng Khiết đã tạo nên những ý kiến trái chiều. Phong cách của bộ ảnh mang tính nghệ thuật, đã giấu đi những nét mềm mại nữ tính rất riêng của Đổng Khiết khiến người xem không nhận ra nàng Chúc Anh Đài đẹp nhất màn ảnh năm nào.

Trong số đó có một bức ảnh Đổng Khiết vuốt tóc ngắn, kẻ viền trên môi giống như để râu. Tạo hình biến cô thành "một người đàn ông", tuy nhiên không phải ai cũng thấy hình ảnh mới phù hợp với khí chất riêng của Đổng Khiết. Thậm chí có người còn cho rằng thương hiệu muốn bôi nhọ Trung Quốc với những bức hình này.

Khán giả chê cười tạo hình mới của Đổng Khiết: - Đây là tạo hình sét đánh gì thế - Trông không có tí thẩm mỹ nào - Đổng Khiết chị bị ép buộc thì chớp mắt đi - Trời ơi, tôi không hiểu nổi - Chuyên gia trang điểm chắc cười suốt 3 ngày - Chị ơi nếu bị ép thì ra tín hiệu sos đi!

Mặt khác, cũng có một số khán giả ủng hộ tinh thần dám thử thách cái mới của Đổng Khiết, đồng thời giải thích loạt ảnh tái hiện 7 bức chân dung lấy cảm hứng từ nét vẽ của nữ nghệ sĩ đương đại người Anh Sarah Ball.

Theo Sina , Đổng Khiết nổi tiếng chỉ nhờ màn xuất hiện làm diễn viên phụ họa cho tiết mục của Tạ Đình Phong trên Xuân Vãn. Không những vậy, sau Xuân Vãn, tháng 3/2000, Đổng Khiết còn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu mời đóng vai chính Ngô Dĩnh, một cô gái khiếm thị trong phim Ngày Tháng Hạnh Phúc. Có thể nói, Đổng Khiết được đóng chính trong vai diễn đầu tay phần lớn là nhờ ngoại hình nổi bật của cô. Năm 2001, bộ phim Ngày Tháng Hạnh Phúc tham dự Liên hoan Phim Bách Hoa, Đổng Khiết được đề cử tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ngoài ra, vai diễn để đời của Đổng Khiết là Lãnh Thanh Thu trong Kim Phấn Thế Gia , tác phẩm này đến nay vẫn là siêu phẩm ngôn tình được chiếu lại nhiều lần, được ví như "bảo hiểm dưỡng già", giúp nữ diễn viên níu kéo tình cảm với khán giả, vượt qua được scandal ngoại tình lớn trong sự nghiệp.

Theo Sina, vai diễn Lãnh Thanh Thu của Đổng Khiết đã trở thành nhân vật huyền thoại sống mãi trong lòng khán giả như "mối tình đầu" khó quên. Hình ảnh Đổng Khiết mặc váy xanh cầm chậu hoa ly đã trở thành biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ mà rất nhiều người ghi nhớ.

Đổng Khiết luôn trẻ trung hơn độ tuổi, nhan sắc thu hút người xem là một đại mỹ nhân danh xứng với thực. Đổng Khiết cũng được khen ngợi vì không lạm dụng các phương pháp làm đẹp công nghiệp, vì vậy nữ diễn viên vẫn giữ được sự tự nhiên. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng Đổng Khiết giống như "yêu tinh" khi vẫn giữ được khí chất thanh lãnh dịu dàng và vẻ đẹp của 20 năm trước.

Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí và vượt qua nhiều thăng trầm, đến nay, Đổng Khiết vẫn giữ được ngoại hình quyến rũ, nhan sắc như bất biến. Nữ diễn viên vẫn được đảm nhiệm vai nữ chính dù đã bước sang tuổi 46.