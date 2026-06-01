Tóm dính cặp đôi nhạc sĩ - diễn viên Vbiz nắm tay nhau quấn quýt không rời, từ đằng sau đã thấy tình phát hờn

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi này đang khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên.

Từ ngày 29/5, Ốc Mượn Hồn chính thức ra mắt khán giả trên toàn quốc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Lấy cảm hứng từ mô-típ "chính thất - người thứ ba" quen thuộc, bộ phim tạo điểm nhấn khi kết hợp thêm yếu tố tâm linh, mang đến nhiều tình huống kịch tính và bất ngờ. Sau hơn 2 ngày công chiếu, Ốc Mượn Hồn đã cán mốc gần 8 tỷ đồng doanh thu, cho thấy tiềm năng bứt tốc trên đường đua phòng vé trong thời gian tới. Hiện, ekip đang tất bật quảng bá phim qua những buổi cinetour tại các thành phố trong miền Nam.

Tại đây, ngoài những chia sẻ - giao lưu, tiểu phẩm, sự chú ý của netizen còn hướng đến những tương tác giữa dàn cast với nhau. Qua 1 đoạn clip viral trên MXH, Yên Đan và Nguyễn Văn Chung đã bị phát hiện có hành động "trên tình bạn". 2 ngôi sao nắm tay tình tứ, không ngần ngại cùng nhau dạo bước qua dãy hành lăng đông người để bước chân vào rạp chiếu. Đến cả Anh Phạm ở phía trước ngoái đầy lại cũng phải bất ngờ trước khoảnh khắc thắm thiết.

Yên Đan và Nguyễn Văn Chung không ngần ngại tình tứ

Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt "đẩy thuyền" Yên Đan và Nguyễn Văn Chung. Nhiều người nhận xét cả hai sở hữu ngoại hình đẹp đôi, liên tục có những tương tác dễ thương trong suốt quá trình quảng bá phim nên không tránh khỏi nghi vấn hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây đơn thuần chỉ là cử chỉ thân thiết giữa các đồng nghiệp sau thời gian dài đồng hành cùng nhau trong dự án, chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ tình cảm. Dù thực hư ra sao, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và trở thành một trong những chủ đề được quan tâm xoay quanh dàn cast Ốc Mượn Hồn những ngày qua.

Anh Phạm cũng phải giật mình trước độ tình tứ giữa 2 bạn diễn

Một số bình luận của netizen: - Cụ Chung bao nhiêu tuổi vậy các bác, trông cũng đẹp đôi ha. - Ơ có phải Yên Đan với cụ Chung không. - Ủa là họ đang quen nhau hay chỉ là anh em đồng nghiệp cầm tay thoải mái vậy ta. - Biểu cảm bà Phạm Anh đáng yêu thế. - Thiệt không mấy bà. Nếu thật thì đôi này dễ thuơng nha.

Yên Đan (tên thật Đỗ Yên Đan, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk) là gương mặt trẻ hoạt động đa năng trong lĩnh vực giải trí. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô được biết đến với vai trò diễn viên múa chuyên nghiệp, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung về làm đẹp. Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Yên Đan còn sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, đồng thời được đào tạo chuyên sâu về Múa dân gian dân tộc tại Trường Trung cấp Múa TP.HCM.

Năm 2024 trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của người đẹp khi cô đăng quang chương trình thực tế Ngôi Sao Chốt Đơn, qua đó nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Cùng năm, Yên Đan tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật khi góp mặt trong hai dự án phim truyền hình Đi Giữa Trời Rực Rỡ và Đi Về Miền Có Nắng, từng bước khẳng định dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất.

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật của nhạc Việt hiện đại với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh sở hữu kho ca khúc đồ sộ trải dài từ nhạc trẻ, nhạc gia đình đến thiếu nhi và các sáng tác mang màu sắc chữa lành. Từ những năm 2000, nam nhạc sĩ đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt hit đình đám như Vầng Trăng Khóc , Chiếc Khăn Gió Ấm , Bay Giữa Ngân Hà hay Đêm Trăng Tình Yêu...

Không chỉ thành công ở mảng nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung còn được xem là cái tên có nhiều đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi và gia đình. Anh hiện nắm giữ Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất”, sở hữu hơn 300 ca khúc dành cho trẻ em. Trong đó, Nhật Ký Của Mẹ hay Gia Đình Nhỏ, Hạnh Phúc To đều có sức sống bền bỉ trong đời sống đại chúng.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hiện tượng lớn trên nền tảng số. Với hơn 10 tỷ lượt xem và tiếp cận, ca khúc vượt ra khỏi khuôn khổ một bản nhạc thông thường để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, được vang lên từ trường học, sân khấu cộng đồng cho đến các chương trình quy mô quốc gia.