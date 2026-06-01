Siêu phẩm cổ trang có nữ chính đẹp "out trình", váy áo lộng lẫy tới mức netizen đỏ mắt đếm từng ngày chiếu phim

Vừa lộ loạt fancam từ phim trường Hoành Điếm, Vương Sở Nhiên đã lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ hàng loạt tạo hình đẹp khó rời mắt trong dự án mới "Phù Sinh".

Được iQIYI xếp hạng S+, "Phù Sinh" chính thức khai máy ngày 2/5/2026 tại Tần Vương Cung, Hoành Điếm. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Phù Sinh Vật Ngữ" của tác giả Sái La Song Thụ, tác phẩm đã đạt doanh số hơn 5 triệu bản kể từ khi xuất bản năm 2010 và liên tục giữ điểm Douban trên 8.0, được thế hệ 9x và 2k xem như "thanh xuân bạch nguyệt quang".

Bộ phim xây dựng cấu trúc kép "tuyến chính + đơn nguyên", đan xen nhiều bối cảnh thời đại gồm Tống, Đường, Chiến Quốc, Dân Quốc và hiện đại, kết hợp các yếu tố chí quái, quân phiệt, thương nhân, tình yêu cấm kỵ và sự khám phá bản tính người. Khung sự tự này tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các phim cổ trang tình cảm đang đồng nhất trên thị trường.

Câu chuyện diễn ra ở một tiệm ngọt tên "Bất Đình", nơi bà chủ Sái La pha một loại trà gọi là Phù Sinh. Mỗi vị khách uống loại trà đó đều phải kể cho cô nghe một câu chuyện của bản thân. Những câu chuyện ấy muôn hình vạn trạng, chứa đầy tình yêu, thù hận và những mối duyên không trọn vẹn: mèo yêu tuấn tú đem lòng yêu một con cá, hồ ly visual canh giữ hoa thần chú, sư tử vàng gào thét để cứu người yêu, vũ sĩ Dạ Điệp mang thân thế ly kỳ diệt trừ yêu ma...

Bà chủ tiệm thực ra là yêu thụ của Phù Long Sơn. Nghìn năm trước cô từng yêu thủy thần, nhưng mối tình ấy kết thúc bi thảm. Từ đó Sái La sống một mình đến tận hiện đại, trở thành bà chủ tiệm ngọt. Ly trà Phù Sinh mà cô pha mang vị đắng trước ngọt sau, sau trăm vòng xoay. Người nghe chuyện của thiên hạ cũng là người đang âm thầm đi tìm lại hành trình của chính mình. Tencent News

Các tạo hình lộ ra từ phim trường của Trần Triết Viễn vô cùng phong phú, từ vest và quân phục thiếu soái Dân Quốc đến cổ trang nhiều triều đại khác nhau, được khán giả liên tục khen ngợi: "Mỗi ngày một bộ quần áo mới, một bộ phim mà tạo hình nhiều bằng mấy bộ cộng lại". Và phía nữ chính cũng không kém phần ấn tượng.

Tạo hình trang phục tống nhân của Vương Sở Nhiên trong "Phù Sinh" khiến netizen bình luận đây "có thể là bộ phim tiên hiệp đầu tiên dùng trang phục tống nhân nữ, thắng hoàn toàn". Còn ở phần bối cảnh Dân Quốc, Vương Sở Nhiên với chiều cao 1m72 khoác lên mình hàng loạt kiểu sườn xám, từ sườn xám ren đen huyền bí, họa tiết gốm sứ xanh trắng từng lên trending, đến sườn xám màu hạnh nhạt và hồng dịu dàng, mỗi kiểu đều cân bằng chính xác giữa thời trang và cổ điển, khoe trọn đường cong và khí chất của người phụ nữ phương Đông.

Điểm đặc biệt ở loạt tạo hình Dân Quốc là cô không chọn kiểu tóc búi truyền thống mà thay vào đó là mái tóc xoăn sóng vintage. Độ bồng của tóc xoăn kết hợp cùng đường cắt ôm body của sườn xám tạo nên sự tương phản thú vị, vừa giữ được thần thái cổ điển lại thêm chút lười biếng thời thượng, như bước ra từ một tờ họa báo Dân Quốc.

Đây cũng là lần đầu Vương Sở Nhiên thử sức với một mẫu nhân vật hoàn toàn khác. Trước đây cô chủ yếu gắn với các vai thanh lãnh như Liễu Hi Âm trong "Tướng Quân Tại Thượng". Sái La là nhân vật khác hoàn toàn: Bề ngoài hay nói mỉa, tinh vi trong tính toán, mắt sáng lên vì chút lợi nhỏ. Nhưng sau lớp vỏ bọc dày ấy là một tâm hồn cực kỳ dịu dàng và thấu suốt sau nghìn năm mài giũa. Khi thông báo casting, sách giả nhận xét khí chất trong trẻo mà phảng phất xa cách của cô hợp với hình tượng yêu thụ nghìn năm đến mức hoàn hảo, xem như "thắng ngay từ vạch xuất phát".

Tại lễ khai máy, Vương Sở Nhiên chia sẻ: "Tôi vốn là người rất thích kể chuyện và nghe chuyện, ngay từ đầu đã bị kịch bản thu hút sâu sắc. Sái La theo tôi là một nhân vật rất có sức mạnh và rất có nhiệt độ. Tôi rất vui khi được sống trong nhân vật này, cùng cô ấy trưởng thành. Chúng tôi nhất định sẽ toàn lực dốc sức để mang đến một tác phẩm xứng đáng với kỳ vọng của khán giả."

Đứng sau ống kính là đạo diễn Dịch Quân, người đã khẳng định tên tuổi qua bộ phim kỳ huyễn cao điểm "Mị Giả Vô Cương" với khả năng nắm bắt cảm xúc và dàn dựng cảnh quay đậm chất điện ảnh. Phụ trách tạo hình là chuyên gia Dịch Tiểu Nhã, người từng thiết kế trang phục cho loạt phim tiên hiệp đình đám "Thương Lan Quyết". Sự kết hợp "đạo diễn Dịch Quân + tạo hình Dịch Tiểu Nhã" được xem là bảo chứng vàng cho visual của bộ phim.

Dự kiến phim sẽ ra mắt độc quyền trên iQIYI vào cuối năm 2026, sau thời gian quay gần 100 ngày tại Hoành Điếm. Hiện tại chỉ mới ở giai đoạn quay, nhưng sức nóng từ loạt tạo hình hậu trường đã đủ để "Phù Sinh" được dự đoán là một trong những bom tấn cổ trang đáng xem nhất năm.