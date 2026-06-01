Tháng 6 hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian sôi động của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc khi hàng loạt dự án mới thuộc nhiều thể loại khác nhau đồng loạt lên sóng.

Ảnh: Netflix

Từ y khoa, hành động, tâm lý đến tình cảm công sở, mỗi tác phẩm đều sở hữu dàn diễn viên thực lực cùng những câu chuyện đủ sức thu hút khán giả. Dưới đây là 5 bộ phim Hàn đáng chú ý nhất trong tháng này.

Doctor on the Edge

Được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Jonbeo Doctor, bộ phim lấy bối cảnh tại hòn đảo biệt lập Pyeongdong- do, nơi bị xem là vùng đất không bác sĩ nào muốn đặt chân tới.

Phim theo chân Do Ji Ui (Lee Jae Wook), một bác sĩ trẻ quyết định rời bệnh viện đại học để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc dưới hình thức bác sĩ y tế công cộng. Mang trong mình nỗi ám ảnh tâm lý và nỗi sợ biển từ quá khứ, anh luôn hy vọng sẽ tránh được việc bị điều động ra đảo. Thế nhưng trớ trêu thay, điểm đến của anh lại chính là Pyeongdong-do. Tại đây, Do Ji Ui gặp Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), một cựu y tá bệnh viện đại học chuyển đến đảo vì những lý do bí ẩn. Giữa môi trường khắc nghiệt cùng hàng loạt sự việc kỳ lạ, cả hai dần bị cuốn vào những bí mật chưa từng được hé lộ.

Phim Doctor on the Edge (Ảnh: ENA)

Lee Jae Wook đã nhập ngũ từ ngày 18/5, bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp người hâm mộ vơi đi nỗi nhớ nam diễn viên trong thời gian anh vắng bóng. Bên cạnh đó, sự kết hợp với Shin Ye Eun - nữ diễn viên được yêu mến nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và nét duyên hài hước - càng khiến dự án nhận được nhiều sự quan tâm.

Teach You a Lesson

Lấy cảm hứng từ webtoon đình đám Get Schooled (Giáo dục chân chính), bộ phim khai thác những góc tối của môi trường giáo dục hiện đại. Câu chuyện xoay quanh Cục Bảo vệ Quyền Giáo dục (ERPB), một cơ quan đặc biệt được thành lập nhằm đối phó với tình trạng bạo lực học đường, học sinh ngỗ nghịch và sự can thiệp quá mức của phụ huynh. Nhân vật trung tâm là Na Hwa Jin (Kim Moo Yeol), thanh tra của ERPB sở hữu thể lực vượt trội cùng khả năng xử lý tình huống sắc bén.

Phim Teach You a Lesson (Ảnh: Disney Plus)

Mỗi khi xuất hiện tại một ngôi trường có vấn đề, Na Hwa Jin áp dụng những biện pháp cứng rắn để lập lại trật tự, từ đó tạo nên nhiều tình huống gây tranh cãi về ranh giới giữa công lý và bạo lực. Bộ phim được đạo diễn bởi Hong Jong Chan - người đứng sau thành công của Juvenile Justice, trong khi phần kịch bản do Lee Nam Kyu của Daily Dose of Sunshine đảm nhận.

Ngay từ khi bắt đầu sản xuất, dự án đã gây tranh cãi khi đề cập đến các vấn đề chủng tộc, giới tính một cách thiếu tinh tế. Điều này lại khiến tác phẩm trở thành một trong những cái tên được theo dõi sát sao nhất khi lên sóng.

See You at Work Tomorrow

Nếu yêu thích những bộ phim tình cảm công sở nhẹ nhàng, khán giả không nên bỏ qua See You at Work Tomorrow. Phim kể về Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun), một nhân viên phát triển sản phẩm từng đầy nhiệt huyết nhưng dần kiệt sức sau 7 năm làm việc liên tục. Cuộc sống văn phòng đơn điệu của cô bắt đầu thay đổi khi phải làm việc cùng Kang Si Woo (Seo In Guk), vị cấp trên nổi tiếng lạnh lùng với biệt danh "Người Ba Không": không cười, không xã giao và không xin lỗi.

Phim See You at Work Tomorrow (Ảnh: TvN)

Trong khi Ji Yoon chỉ mong hoàn thành công việc mỗi ngày sau những tổn thương trong chuyện tình cảm, Kang Si Woo lại dần bộc lộ những cảm xúc mà anh luôn che giấu phía sau vẻ ngoài khắc nghiệt. Từ những va chạm nơi công sở, cả hai từng bước xích lại gần nhau.

Nhà sản xuất cho biết bộ phim phản ánh khá chân thực văn hóa làm việc của giới trẻ hiện đại thông qua những tình huống hài hước, cảm động và gần gũi. Sự trở lại của Seo In Guk với dòng phim hài lãng mạn cũng là điểm nhấn được người hâm mộ đặc biệt mong chờ.

Manager Kim

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Manager Kim đánh dấu màn tái xuất của So Ji Sub trong một dự án đậm chất hành động. Nhân vật chính là ông Kim, một quản lý ngân hàng bình thường từng là điệp viên bí mật khét tiếng. Sau nhiều năm rời xa thế giới ngầm, ông lựa chọn cuộc sống bình yên bên cô con gái duy nhất.

Poster phim Manager Kim (Ảnh: SBS)

Mọi thứ thứ đảo lộn khi con gái ông bất ngờ mất tích. Để giải cứu cô bé, ông Kim buộc phải quay trở lại thế giới ngầm, đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm và các bí mật từng được chôn vùi. Ngoài So Ji Sub, bộ phim còn có sự góp mặt của Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lee Seung Young, Manager Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những pha hành động mãn nhãn cùng chiều sâu cảm xúc về tình phụ tử.

Notes from the Last Row

Khép lại danh sách là Notes from the Last Row, tác phẩm tâm lý bí ẩn với sự góp mặt của ngôi sao kỳ cựu Choi Min Sik. Ông vào vai Moon Oh, giáo sư văn học Hàn Quốc đồng thời là một tiểu thuyết gia thất bại. Dù luôn khao khát sáng tác, ông chỉ xuất bản được duy nhất một cuốn sách trong suốt sự nghiệp. Sự thất vọng và cảm giác bất lực khiến Moon Oh dần đánh mất động lực sống cũng như niềm tin vào các sinh viên của mình.

Phim Notes from the Last Row (Ảnh: Netflix)

Mọi thứ thay đổi khi ông tình cờ đọc được bài viết của Lee Kang (Choi Hyun Wook), một sinh viên bí ẩn luôn ngồi ở hàng ghế cuối lớp. Tài năng và thế giới nội tâm khó đoán của Lee Kang khiến Moon Oh bị cuốn hút đến mức ám ảnh.

Từ mối quan hệ thầy trò đơn thuần, cả hai dần bước vào một hành trình kỳ lạ, nơi ranh giới giữa hiện thực và hư cấu trở nên mờ nhạt. Bộ phim hứa hẹn mang đến một câu chuyện nhiều tầng ý nghĩa về văn chương, tham vọng sáng tạo và những bí mật ẩn giấu phía sau các trang viết.