Mỹ nam đang viral khắp Trung Quốc vì "bờ vai Thái Bình Dương" đẹp vô địch thiên hạ

Ngoại hình hoàn hảo tới mức gần như phi thực tế của nam diễn viên thu hút khán giả và tạo nên những kỷ lục về lượt xem.

Bộ phim học đường 18+ Off Campus của Mỹ đang gây sốt trên toàn cầu nhờ dàn trai xinh gái đẹp hoàn hảo như những vị thần. Thậm chí, tại Trung Quốc, phân cảnh nam chính Garrett Graham cởi áo khoe bờ vai Thái Bình Dương còn tạo nên cơn sốt trên các trang MXH khiến nhiều khán giả cả nữ lẫn nam đều đăng ảnh lưng để khoe thành quả luyện tập thể thao của mình. Trào lưu này cũng nhận được sự ủng hộ của công chúng vì hướng giới trẻ tới những thói quen luyện tập lành mạnh để có thân hình rắn chắc vạm vỡ thay vì vóc dáng quá gầy gò.

Nam chính Garrett Graham thu hút khán giả với ngoại hình nam tính, điển trai, vẻ đẹp tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và sức hấp dẫn đến từ một vận động viên thể thao



Off Campus được chuyển thể từ bộ cùng tên của nữ tác giả Elle Kennedy, lấy bối cảnh tại trường đại học Briar xoay quanh các thành viên của đội Hockey (môn khúc côn cầu). Cũng giống như Dòng tộc Bridgerton, mỗi phần phim sẽ có một nhân vật khác nhau trong đội bóng trở thành vai chính. Mùa đầu tiên tập trung chuyển thể từ cuốn sách mở đầu mang tên The Deal với nam chính là Garrett Graham - đội trưởng đội khúc côn cầu đào hoa của trường.

Garrett Graham (Belmont Cameli) muốn có điểm số tốt để có thể tốt nghiệp đại học và trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng điểm số của anh lại không được "đẹp" cho lắm. Vì vậy, anh thỏa thuận với nữ sinh ngành âm nhạc thông minh cá tính Hannah Wells (Ella Bright). Trong khi đó, Hannah muốn giả vờ đang hẹn hò với Graham để khiến chàng hot boy Justin Kohl (Josh Heuston) ghen tị.

Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc họ ngày càng cảm thấy đối phương hấp dẫn, sau một nụ hôn nóng bỏng và đêm nồng cháy, Garrett Graham phải tìm cách để Hannah hiểu ra người cô muốn tìm kiếm chính là anh.

Vừa lên sóng Off Campus đã trở thành một hiện tượng khi vượt qua The Boys để giành vị trí quán quân phim ăn khách nhất trên nền tảng streaming Prime Video. Đây cũng là series có phần ra mắt được xem nhiều thứ ba mọi thời đại trên Amazon Prime Video. Thậm chí, mùa 2 cũng sẽ sớm khai được khai máy trong mùa hè năm nay dựa trên cuốn sách thứ hai trong loạt truyện là The Mistake . Trong season 2, nam chính sẽ là John Logan (Antonio Cipriano) người phải lòng cô sinh viên cùng trường Grace Ivers.

Khán giả đánh giá Off Campus là một bộ phim tình cảm tuổi teens, cốt truyện không mới nhưng cách dẫn dắt câu chuyện đầy khéo léo và đặc biệt là chemistry của các diễn viên rất nóng bỏng hấp dẫn người xem. Phim làm sát nguyên tác vì vậy khi vừa lên sóng đã có lượng fan ủng hộ lớn.

Điểm mạnh nhất của phim chính là dàn diễn viên có nhan sắc cực phẩm, thân hình bốc lửa. Các nhân vật nam đều là vận động viên nên ai cũng nam tính quyến rũ, trong khi các nhân vật nữ mỗi người đẹp theo một cách khác nhau. Ngoài cặp đôi chính Hannah - Garrett đáng yêu ngọt ngào thì cặp phụ Dean (Stephen Kalyn) - Allie (Mika Abdalla) cũng làm dân tình bấn loạn vì sự "slay", cuốn hút của hai người. Bên cạnh đó, khán giả cũng tò mò về không khí thanh xuân, cuộc sống học đường tại các trường đại học phương Tây.