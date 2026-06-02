2026 không có phim Trung Quốc nào cuốn hơn thế này nữa đâu: Nữ chính đẹp mê đắm, cả nước vỗ tay khen rần rần

Giữa một năm truyền hình Hoa ngữ liên tục xuất hiện các dự án lớn, Chủ Giác hiện đang trở thành cái tên gây sốt mạnh nhất. Không sở hữu dàn lưu lượng đình đám hay những màn quảng bá rầm rộ ngay từ đầu, bộ phim lại chinh phục khán giả bằng chất lượng nội dung, diễn xuất và câu chuyện đầy cảm xúc về nghệ thuật dân gian Trung Hoa.

Mới đây, Chủ Giác đã mở điểm Douban ở mức 8,2 với hơn 56.000 lượt đánh giá. Đây là thành tích rất đáng chú ý trong bối cảnh mặt bằng điểm số phim truyền hình Trung Quốc ngày càng khắt khe. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả nhận định đây là tác phẩm xứng đáng nhất với danh xưng "kịch vương" của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực gồm Trương Gia Ích và Lưu Hạo Tồn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt giải Mao Thuẫn. Phim xoay quanh cuộc đời của Dịch Tần Nga (Lưu Hạo Tồn), một cô gái xuất thân từ vùng quê nghèo nhưng sở hữu năng khiếu đặc biệt với nghệ thuật kịch Tần - loại hình sân khấu truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Từ một cô bé được người cậu đưa tới đoàn kịch huyện để học nghề, Dịch Tần Nga liên tục phải đối mặt với những biến cố, khó khăn và định kiến trên con đường theo đuổi đam mê.

Dẫu vậy, bằng tài năng thiên bẩm cùng sự khổ luyện bền bỉ, cô dần khẳng định bản thân trên sân khấu, từng bước trở thành ngôi sao sáng của đoàn kịch cấp tỉnh với những màn trình diễn xuất sắc. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về danh vọng hay thành công cá nhân mà còn là hành trình gìn giữ, kế thừa và phát huy một loại hình nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức của thời đại.

Lưu Hạo Tồn trong vai Dịch Tần Nga

Điểm khiến Chủ Giác nhận được nhiều lời khen nằm ở cách bộ phim kể một câu chuyện rất đời thường nhưng giàu cảm xúc. Thay vì chạy theo những tình tiết giật gân, tác phẩm tập trung khắc họa số phận con người, tình yêu nghệ thuật và những đổi thay của xã hội Trung Quốc qua nhiều giai đoạn lịch sử. Diễn xuất giàu chiều sâu của Lưu Hạo Tồn trong vai nữ chính cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bên cạnh đó, Lưu Hạo Tồn còn nhận cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc trong trẻo cùng khí chất rất riêng. Từ tạo hình cô gái quê mộc mạc đến hình ảnh nghệ sĩ Tần xoang rực rỡ trên sân khấu, nữ diễn viên khiến khán giả khó rời mắt ở từng khung hình. Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là một trong những vai diễn đẹp nhất sự nghiệp của cô từ trước đến nay.

Thành tích phát sóng của Chủ Giác cũng phản ánh rõ sức hút đó. Bộ phim đã phá mốc 30.000 điểm nhiệt trên Tencent Video, rating CVB trung bình tính đến tập 37 đạt 4,186%, tạm thời đứng số 1 trên CCTV1 cũng như toàn bộ các phim phát sóng trong năm nay. Rating ngày cao nhất đã vượt 4,5%, một con số mà rất ít tác phẩm hiện nay đạt được.

Không chỉ thống trị rating truyền hình, phim còn ghi nhận lượng xem trực tuyến cực kỳ ấn tượng. View Vân Hợp theo ngày đã vượt mốc 50 triệu và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Bên cạnh đó, lượng quảng cáo trên nền tảng luôn trong tình trạng kín chỗ với tổng thời lượng vượt 1.300 giây, cho thấy niềm tin rất lớn từ các nhãn hàng với bộ phim.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều phân đoạn của Chủ Giác liên tục viral. Từ những màn biểu diễn Tần xoang đầy cảm xúc đến các trường đoạn nội tâm của Dịch Thanh Nga đều tạo ra lượng thảo luận lớn. Không ít khán giả đánh giá đây là tác phẩm hiếm hoi vừa có giá trị nghệ thuật, vừa đủ hấp dẫn để tiếp cận số đông người xem.

Một số bình luận của netizen: - Phim này là hay thiệt chứ không phải kiểu "bùng nổ" như Trục Ngọc - Lưu Hạo Tồn xinh thật đấy, đóng cũng đạt - Mới xem vài tập đầu thôi nhưng thấy đỉnh quá, quá xứng đáng - Chúc mừng, sẽ còn cao hơn nữa nha - Lưu Hạo Tồn diễn kịch Tần xoang là đỉnh nhất, không biết tập bao lâu mà diễn quá mượt và có hồn ghê

