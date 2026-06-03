6 ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Tăng Thanh Hà chỉ xếp thứ 4, hạng 1 hoàn hảo đến vô thực

Dưới đây là 6 ngọc nữ sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp và kho tàng phim ảnh ấn tượng của Việt Nam.

Mới đây, một chủ đề đang gây tranh luận trên Threads là danh sách 6 mỹ nhân được xem là những ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam. Theo người đăng tải, đây là những nữ diễn viên không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, được công chúng ưu ái gọi với danh xưng "ngọc nữ", mà còn có sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

1. Ninh Dương Lan Ngọc

Khi nhắc đến ngọc nữ của màn ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc gần như là cái tên tiêu biểu nhất. Sở hữu gương mặt hài hòa với đôi mắt to, nụ cười rạng rỡ và đường nét thanh tú, cô mang vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa tràn đầy sức sống. Điểm đặc biệt của Lan Ngọc là nhan sắc không bị đóng khung trong một hình tượng cố định. Nữ diễn viên có thể hóa thân thành cô gái chân chất, nàng thơ dịu dàng hay mỹ nhân thành thị sang trọng mà vẫn thuyết phục khán giả. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng "hack tuổi" đến vô thực.

Nếu xét cả nhan sắc lẫn thành tựu nghề nghiệp, Lan Ngọc là một trong số ít diễn viên đáp ứng trọn vẹn tiêu chí của danh xưng "ngọc nữ". Cô bước ra ánh sáng với vai Nương trong Cánh Đồng Bất Tận, bộ phim mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng khi mới ngoài 20 tuổi. Sau đó, Lan Ngọc liên tục khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm ăn khách như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu, 1990 và sắp tới sẽ là 2 bom tấn Chị Chị Em Em 3 - Mật Mã Đông Dương. Bên cạnh diễn xuất, cô còn là gương mặt đắt show truyền hình thực tế hàng đầu Vbiz. Tính đến năm 2026, Lan Ngọc vẫn được xem là một trong những gương mặt có sức hút thương mại mạnh nhất màn ảnh Việt, sở hữu kho phim ảnh đồ sộ và vị thế khó thay thế trong thế hệ của mình.

2. Phương Anh Đào

Trong vài năm trở lại đây, Phương Anh Đào là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về thế hệ ngọc nữ mới của Vbiz. Cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh: gương mặt thanh tú, đôi mắt to và sâu, sống mũi cao và thần thái vừa mong manh vừa quyến rũ. Phương Anh Đào gây thiện cảm nhờ nét đẹp tự nhiên, nền nã và có chiều sâu. Chính lợi thế nhan sắc giúp cô dễ dàng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, chinh phục giới chuyên môn lẫn đại chúng.

Trên hành trình nghệ thuật, Phương Anh Đào không nổi tiếng quá sớm mà từng bước khẳng định thực lực qua các dự án như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Tro Tàn Rực Rỡ, Vô Diện Sát Nhân... Tuy nhiên, phải đến vai Mai trong bộ phim cùng tên của Trấn Thành, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ trên diện rộng. Thành công vang dội của Mai không chỉ đưa Phương Anh Đào trở thành ngôi sao phòng vé mà còn giúp cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu thế hệ 9X. Tính đến năm 2026, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với bộ phim trăm tỷ Báu Vật Trời Cho, sở hữu cả thành tích nghệ thuật lẫn sức ảnh hưởng thương mại, qua đó ngày càng củng cố vị thế của một ngọc nữ.

3. Kaity Nguyễn Kaity Nguyễn là trường hợp khá đặc biệt khi sở hữu vẻ đẹp lai hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn rất gần gũi với khán giả trong nước. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và thần thái linh hoạt có thể biến hóa giữa nét đáng yêu, năng động và sự trưởng thành, quyến rũ. Theo thời gian, nhan sắc của Kaity Nguyễn cũng có sự thay đổi rõ rệt, từ hình tượng "em gái nhà bên" khi mới vào nghề trở thành một mỹ nhân mang vẻ đẹp sang trọng, thời thượng.

Sự nghiệp của Kaity Nguyễn là câu chuyện hiếm có của điện ảnh Việt khi cô vụt sáng ngay từ tác phẩm đầu tay Em Chưa 18. Bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé vào năm 2017, biến Kaity Nguyễn từ một gương mặt gần như vô danh trở thành ngôi sao mới của màn ảnh rộng. Sau đó, cô tiếp tục chứng minh bản thân không phải hiện tượng nhất thời qua loạt dự án thành công như Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V, Em Và Trịnh, Người Vợ Cuối Cùng, Công Tử Bạc Liêu, Tử Chiến Trên Không.... Không chỉ sở hữu thành tích phòng vé ấn tượng, Kaity Nguyễn còn được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi liên tục thử sức ở nhiều dạng nhân vật khác nhau.

4. Tăng Thanh Hà

Đến thời điểm tại, Tăng Thanh Hà có thể xem là ngọc nữ thế hệ đầu của màn ảnh Việt. Sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, nền nã cùng khí chất sang trọng hiếm có, nữ diễn viên từng là hình mẫu nhan sắc được đông đảo khán giả yêu thích suốt nhiều năm. Ngay cả sau khi rút lui khỏi làng giải trí, sức ảnh hưởng về nhan sắc của Tăng Thanh Hà vẫn không hề suy giảm. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, cô đều nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp ngày càng đằm thắm và sang trọng theo thời gian.

Tăng Thanh Hà bắt đầu được biết đến từ khá sớm nhưng chỉ thực sự vụt sáng sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Vai Trúc – cô gái bán sách mồ côi với tính cách lạc quan, giàu nghị lực – đã đưa tên tuổi của cô trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án nổi tiếng như Hương Phù Sa, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế, Cánh Đồng Bất Tận... Dù sự nghiệp đang ở giai đoạn đỉnh cao, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012 và dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình cũng như kinh doanh. Đến năm 2026, Tăng Thanh Hà được đồn đoán sẽ tham gia dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng trong vai Nam Phương Hoàng Hậu.

5. Hạ Anh

Hạ Anh gây thương nhớ với visual thanh thoát, đường nét mềm mại cùng nụ cười ngọt ngào nhưng vẫn có sự sắc sảo. Chính vì thế, Hạ Anh bình thường ghi điểm nhờ nét đẹp nền nã, nữ tính nhưng khi cần vẫn có thể nhập vai nhiều hình tượng trên màn ảnh. Những năm gần đây, cô ngày càng thăng hạng nhan sắc với phong cách trưởng thành, sang trọng hơn.

Khởi đầu từ vai trò người mẫu ảnh và hot girl đời đầu, Hạ Anh từng bước xây dựng tên tuổi qua cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cô góp mặt trong nhiều dự án quen thuộc như Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Lật Mặt: 48H, Lưới Trời, Mùa Sậy Trổ Bông, Chiếc Vòng Ngọc Bích... Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp đến với Hạ Anh khi đảm nhận vai Hồng trong Mưa Đỏ - tác phẩm giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi và nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Sau thành công của bộ phim này, nữ diễn viên được xem là một trong những gương mặt nữ triển vọng của điện ảnh Việt, đồng thời kế nhiệm danh xưng ngọc nữ mỹ miều.

6. Bích Ngọc Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng những đường nét hài hòa, Bích Ngọc mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo đúng chuẩn nàng thơ màn ảnh. Nữ diễn viên có khí chất dịu dàng, tao nhã và nụ cười ngọt ngào dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, những hình ảnh và khoảnh khắc đời thường của Bích Ngọc thường xuyên thu hút lượng tương tác lớn. Không ít khán giả nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp mang màu sắc điện ảnh và có nhiều nét gợi nhớ đến các mỹ nhân nổi tiếng châu Á như Lý Thấm, Lâm Y Thần hay thậm chí là Lưu Diệc Phi.

Trên màn ảnh, Bích Ngọc đang có những bước tiến đáng chú ý khi liên tục xuất hiện trong cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Giai đoạn 2025 - 2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nữ diễn viên với hàng loạt dự án trải dài nhiều thể loại như Không Thời Gian, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Bịt Mắt Bắt Nai, Yêu Em Lần Sau, Thiên Đường Máu và Báu Vật Trời Cho. Việc liên tục góp mặt trong những dự án có quy mô lớn giúp Bích Ngọc duy trì độ phủ sóng ổn định và ngày càng khẳng định khả năng diễn xuất. Với lợi thế nhan sắc nổi bật cùng sự chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, cô được xem là một trong những mỹ nhân trẻ triển vọng nhất của màn ảnh Việt hiện nay, đồng thời là cái tên thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về thế hệ ngọc nữ kế tiếp.



Theo: Threads