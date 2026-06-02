Mỹ nhân showbiz cưới "hồng hài nhi" siêu giàu: Sinh đủ "nếp tẻ" cho gia tộc, gần 40 tuổi vẫn đẹp đỉnh tựa nữ thần

Ở ngưỡng U40, mỹ nhân này vẫn gây sốt vì visual và style quá đỉnh.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đang là cặp đôi hào môn chiếm trọn sự chú ý của truyền thông châu Á với hôn lễ lãng mạn tại Pháp sau nhiều năm bên nhau. Chuyện tình "chị đẹp - thiếu gia" cách nhau 6 tuổi giữa thiên thần Victoria's Secret và quý tử nhà trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân từng gây sốt ngay từ khi công khai.

Trong ngày trọng đại, Hề Mộng Dao một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một siêu mẫu quốc tế. Dù đã là mẹ hai con, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi vóc dáng thanh thoát, thần thái sang trọng cùng visual ngày càng mặn mà.

Hề Mộng Dao đẹp lộng lẫy trong ngày trọng đại. Nguồn: Instagram @mingxi11

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, phong cách của Hề Mộng Dao những năm gần đây cũng liên tục được khen thăng hạng. Xuất thân là người mẫu nên cô không bó buộc mình trong một hình ảnh nhất định mà biến hóa linh hoạt giữa vẻ thanh lịch, nữ tính và cá tính. Đặc biệt, lợi thế chiều cao 1m78 cùng vóc dáng chuẩn runway giúp bà xã Hà Du Quân dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Không ít lần, bà xã Hà Du Quân ghi điểm với phong cách mang hơi hướng tiểu thư Hàn Quốc. Set áo sơ mi xanh pastel kết hợp chân váy xếp ly và áo len khoác vai là combo "hack tuổi" cực xịn, nhìn vào không ai nghĩ người đẹp đã chạm ngưỡng U40. Những gam màu dịu mắt cùng kiểu tóc buộc gọn giúp visual của nữ siêu mẫu thêm phần trong trẻo, khác hẳn hình ảnh sắc lạnh trên sàn diễn.

Khi cần xuất hiện với hình ảnh quyền lực hơn, Hề Mộng Dao cũng dễ dàng "cân đẹp" những bộ suit tối màu. Bộ suit đen phom rộng kết hợp layout tóc búi cao tạo nên vẻ ngoài sắc sảo chuẩn phu nhân tổng tài. Không cần váy áo lộng lẫy, nữ siêu mẫu vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ thần thái tự tin và khí chất runway vốn có.

Trong những bộ ảnh thời trang, Hề Mộng Dao lại quay về đúng thế mạnh của một siêu mẫu. Những thiết kế váy đen tối giản, ôm dáng giúp tôn lên đường nét cơ thể cùng vẻ đẹp hiện đại. Cách cô tiết chế phụ kiện, tập trung vào phom dáng trang phục cũng là yếu tố khiến tổng thể luôn mang cảm giác cao cấp.

Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, Hề Mộng Dao khiến netizen xuýt xoa với thiết kế váy trắng cúp ngực dáng dài. Kiểu váy tối giản, không cần chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn giúp cô khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Lối trang điểm nhẹ như không, mái tóc buộc nửa cài nơ điệu đà càng làm nổi bật khí chất trẻ trung, cuốn hút của nữ siêu mẫu.

Khi cùng chồng đi xem F1, mỹ nhân sinh năm 1989 lựa chọn áo thun kẻ ngang phối cùng chân váy ngắn và sneaker trắng. Công thức quen thuộc nhưng nhờ đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng, tổng thể trở nên năng động và nổi bật hơn hẳn. Đây cũng là kiểu phối đồ giúp Hề Mộng Dao cân bằng giữa nét năng động, gần gũi nhưng vẫn giữ được vẻ sang xịn.

