Mỹ nhân showbiz ly hôn xong sống 1 "cuộc đời khác": Đẹp lên từng ngày, xuất hiện là chiếm spotlight

Cuộc sống mới giúp mỹ nhân này có màn nâng cấp ngoạn mục về visual lẫn style.

Tháng 6/2024, Xoài Non và Xemesis chính thức xác nhận ly hôn sau 4 năm chung sống. Sau khi khép lại cuộc hôn nhân trong sự văn minh và tôn trọng lẫn nhau, cả hai đều lựa chọn tập trung cho cuộc sống riêng cũng như những dự định cá nhân trong tương lai.

Gần 2 năm sau biến cố tình cảm, Xoài Non lại là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màn thăng hạng rõ rệt về cả nhan sắc lẫn phong cách. Những lần xuất hiện gần đây tại các sự kiện hay trên mạng xã hội, cô đều khiến dân tình bàn tán bởi visual ngày càng sắc sảo, thần thái tự tin cùng diện mạo cuốn hút hơn hẳn.

Không còn gắn bó với hình ảnh hot girl ngọt ngào quen thuộc, Xoài Non ngày càng mạnh dạn thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, quyến rũ đến cá tính và thời thượng. Nhìn vào loạt outfit gần đây của cô, không khó để thấy hàng loạt công thức mặc đẹp vừa trendy vừa dễ ứng dụng mà hội chị em hoàn toàn có thể học hỏi.

Ở set đồ đầu tiên, Xoài Non ghi điểm với chiếc váy lụa hai dây phối ren màu đen mang đậm tinh thần lingerie đang rất được yêu thích. Thiết kế dáng ngắn ôm nhẹ cơ thể giúp tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài, trong khi chất liệu lụa bóng mang đến cảm giác sang trọng và cuốn hút. Cô tiết chế phụ kiện, chỉ kết hợp cùng sandal tối giản và kiểu tóc búi gọn, nhờ đó tổng thể vẫn giữ được sự tinh tế thay vì quá cầu kỳ. Đây cũng là kiểu trang phục giúp visual của Xoài Non trở nên sắc nét, trưởng thành và nổi bật trong từng khung hình.

Nếu trước đây thường gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, Xoài Non hiện tại lại khá chăm diện những thiết kế mang màu sắc cá tính hơn. Bộ trang phục gồm áo sát nách in họa tiết phối cùng quần jeans ống rộng đồng điệu là một ví dụ điển hình. Những gam màu xám khói, đen cùng chiếc khăn nhấn lông tạo cảm giác cool girl nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đặc trưng. Đây cũng là kiểu outfit đang được nhiều fashionista châu Á yêu thích thời gian gần đây.

Bên cạnh những set đồ phá cách, Xoài Non vẫn rất trung thành với các công thức tối giản nhưng hiệu quả. Set áo thun ôm màu đen kết hợp chân váy midi chấm bi hot trend của local brand Mia Ritta mang đến cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng và dễ ứng dụng.

Một trong những kiểu trang phục được Xoài Non diện nhiều nhất thời gian gần đây là các thiết kế ôm sát giúp tôn vóc dáng. Chiếc váy len màu nâu với chi tiết cut-out trước ngực vừa đủ tạo điểm nhấn mà không mang cảm giác phô trương. Kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ và layout makeup tông nude, cô mang đến hình ảnh trưởng thành và cuốn hút hơn đáng kể so với trước đây.

Khi dạo phố Bangkok, Xoài Non gây ấn tượng với chiếc corset màu kem phối cùng quần suông kẻ sọc cạp trễ từ local brand Aiai Studio. Công thức kết hợp giữa nét nữ tính của corset và sự phóng khoáng của quần oversized tạo nên tổng thể vừa trendy vừa mang hơi hướng thời trang đường phố. Loạt phụ kiện ánh kim layering cùng mái tóc nhuộm sáng càng giúp diện mạo của cô thêm nổi bật và hiện đại.