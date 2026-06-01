Đại mỹ nhân showbiz 55 tuổi vẫn độc thân, ở biệt thự 1.000m²: Phòng khách chứa được 200 người, nhà đẹp đến mức đi mỏi chân chưa hết

Ở tuổi U60, mỹ nhân này đang tận hưởng cuộc sống bình yên trong căn biệt thự rộng hơn 1.000m² ngập tràn hoa lá và nghệ thuật.

Không ngoa khi nói rằng, Giáng My là cái tên đặc biệt của showbiz Việt. Đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, đến nay cô vẫn là người duy nhất giữ danh hiệu này nên thường được gọi là "hoa hậu chưa có người kế vị". Không chỉ thành công trong vai trò người mẫu, diễn viên và "nữ hoàng ảnh lịch" một thời, Giáng My còn được biết đến là nữ doanh nhân sở hữu cuộc sống giàu có, sang trọng nhưng khá kín tiếng.

Ở tuổi ngoài 50, người đẹp vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung cùng phong thái thanh lịch. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Giáng My hiện sống trong căn biệt thự rộng hơn 1.000m² tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Cơ ngơi này nhiều lần gây chú ý bởi quy mô bề thế, phong cách kiến trúc sang trọng và không gian sống đậm chất nghệ thuật.

Biệt thự sở hữu hồ cá riêng trong khuôn viên nhà.

Tọa lạc tại khu Thảo Điền, căn biệt thự của Giáng My có diện tích sử dụng hơn 1.000m² với 4 tầng lầu, được thiết kế theo phong cách châu Âu sang trọng. Nhiều khán giả nhận xét cơ ngơi của nàng hậu trông như một cung điện màu trắng với những đường nét cầu kỳ, bề thế nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, nữ tính.

Biệt thự trắng sang trọng của Hoa hậu Đền Hùng.

Người đẹp dành rất nhiều tâm huyết cho việc bài trí không gian sống. Bên trong nhà còn có thang máy kính trong suốt giúp việc di chuyển giữa các tầng thuận tiện hơn, đồng thời tạo cảm giác hiện đại cho tổng thể kiến trúc.

Phòng khách có lẽ là khu vực gây ấn tượng mạnh nhất trong căn biệt thự. Không gian rộng lớn với sức chứa khoảng 200 người, thường được Giáng My sử dụng để tổ chức các buổi gặp gỡ bạn bè, doanh nhân hay nghệ sĩ vào những dịp đặc biệt.

Phòng khách nổi bật với bộ bàn ghế thiết kế tinh xảo, đèn chùm cao cấp, đàn piano cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật được bài trí khắp nơi. Tông màu sáng kết hợp cùng trần nhà cao giúp không gian càng thêm bề thế. Vào mỗi dịp lễ Tết, nơi đây lại được chủ nhân thay đổi cách trang trí bằng những bình hoa lớn, cành đào, hoa mộc lan hay các loại hoa theo mùa, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Một điểm đặc biệt là Giáng My rất yêu cây xanh. Trong phòng khách luôn xuất hiện những chậu cây lớn, hoa tươi và các góc trưng bày được chăm chút như một triển lãm nghệ thuật thu nhỏ.

Phòng khách ngập tràn hoa và cây xanh.

Bên trong biệt thự còn có khu vực thưởng trà được bài trí công phu. Bộ trà cụ bằng gốm sứ cao cấp, khay trà tông nâu xám cùng nhiều vật phẩm trang trí được sắp xếp chỉn chu, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Xung quanh là những bức tranh chân dung, tranh nghệ thuật, tác phẩm sơn mài và các món đồ sưu tầm được đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Mỗi góc nhỏ đều mang cảm giác như một không gian triển lãm riêng, phản ánh niềm yêu thích nghệ thuật của Hoa hậu Đền Hùng.





Là người yêu thích sự bình yên, Giáng My dành riêng một khu vực bên cửa kính lớn để đặt các tượng Phật trong tư thế an nhiên. Không gian này được thiết kế như góc thiền riêng, nơi cô tìm sự cân bằng sau những bộn bề công việc.

Khu vực ban công đón nhiều ánh sáng tự nhiên cũng được phủ xanh bởi cây cối và hoa tươi. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm voan mỏng tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, thư thái đúng với tinh thần sống mà người đẹp theo đuổi.

Không gian ăn uống trong biệt thự cũng được chăm chút không kém các khu vực khác. Bàn ăn kính sang trọng thường xuyên được làm mới bằng những bình hoa lớn với nhiều cách cắm khác nhau. Phía sau là các bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đậm chất nghệ thuật.

Giáng My từng chia sẻ niềm vui giản dị của mình là cắm hoa, ngắm nắng và tận hưởng sự bình yên trong chính tổ ấm. Điều đó phần nào lý giải vì sao hầu như góc nào trong biệt thự cũng xuất hiện hoa tươi và cây xanh.

Trên tầng cao nhất, nàng hậu dành hẳn một khoảng sân thượng rộng khoảng 200m² để trồng hoa hồng, cây cảnh và rau sạch. Đây cũng là nơi cô thường ngồi thưởng trà, thư giãn hoặc chăm sóc khu vườn của mình.

Theo chia sẻ, các loại rau được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng hóa chất. Không gian xanh này giúp căn biệt thự vốn đã sang trọng trở nên gần gũi và có sức sống hơn.

Dù sở hữu cơ ngơi được ví như cung điện giữa lòng TP.HCM, Giáng My không xem đó là nơi để phô trương sự giàu có. Với nàng hậu, đây là không gian để tận hưởng cuộc sống, chăm sóc cây cối, thưởng trà, đọc sách, chơi đàn và đón tiếp những người thân thiết. Có lẽ cũng vì thế mà giữa vẻ xa hoa của căn biệt thự hơn 1.000m², điều đọng lại nhiều nhất vẫn là cảm giác bình yên và thư thái mà chủ nhân gửi gắm trong từng góc nhỏ.