Phong cách old money phiên bản du lịch: Tinh tế hơn mọi xu hướng đang thịnh hành

Có những bức ảnh du lịch khiến người xem lập tức muốn lưu lại để làm cảm hứng. Không phải vì người trong ảnh đang khoác lên mình những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, mà bởi tổng thể toát ra cảm giác sang trọng rất tự nhiên: màu sắc dịu mắt, chất liệu cao cấp, phom dáng thanh lịch và một vẻ đẹp thư thái không cần cố gắng.

Loạt hình được chụp giữa khung cảnh Venice mùa hè là minh chứng rõ ràng cho tinh thần ấy. Từ những chiếc váy dài màu trắng kem, đầm hồng phấn nhẹ nhàng cho đến các bộ đồ linen màu be, tất cả đều gợi lên phong cách "old money" – kiểu ăn mặc đề cao sự tinh tế hơn là phô trương.

Màu sắc càng nhẹ nhàng càng dễ tạo cảm giác đắt giá

Điểm chung dễ nhận thấy nhất trong loạt trang phục là bảng màu vô cùng tiết chế. Trắng ngà, kem, be cát, vàng bơ, hồng phấn hay nâu chocolate xuất hiện xuyên suốt. Đây đều là những gam màu gắn liền với phong cách old money bởi chúng tạo cảm giác sang trọng một cách âm thầm.

Những người mặc đẹp theo tinh thần này hiếm khi lựa chọn các màu sắc quá rực rỡ. Thay vào đó, họ ưu tiên những tông màu khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một chiếc váy hồng pastel bên bờ kênh Venice hay bộ đồ linen màu vàng bơ dưới nắng chiều đều mang vẻ đẹp rất riêng mà không cần bất kỳ chi tiết cầu kỳ nào.

Linen và cotton là "linh hồn" của tủ đồ du lịch mùa hè

Nếu chỉ được chọn một chất liệu đại diện cho phong cách nghỉ dưỡng sang trọng, linen chắc chắn đứng đầu danh sách.

Trong loạt ảnh, linen xuất hiện liên tục qua những chiếc váy dài, áo yếm, quần ống rộng hay các thiết kế hở lưng đầy tinh tế. Chất liệu này có độ nhăn tự nhiên, nhẹ, thoáng khí và tạo cảm giác thư giãn đặc trưng mà những chất liệu nhân tạo khó có thể mang lại.

Bên cạnh linen là cotton cao cấp và các chất liệu dệt kim mỏng nhẹ. Chúng giúp trang phục vừa thoải mái khi di chuyển, vừa giữ được vẻ thanh lịch trong mọi khung hình. Đó cũng là lý do vì sao nhiều phụ nữ châu Âu luôn ưu tiên linen mỗi khi đi biển hoặc du lịch mùa hè.

Váy dài luôn là lựa chọn an toàn nhất

Một trong những bí quyết để mặc đẹp theo phong cách old money là ưu tiên các thiết kế có phom dáng mềm mại, nữ tính nhưng không quá bó sát. Những chiếc váy maxi màu trắng, váy slip dress màu kem hay váy hồng pastel trong bộ ảnh đều có điểm chung là đường cắt đơn giản, ít chi tiết nhưng cực kỳ tôn dáng.

Khi bước đi bên mặt nước, tà váy chuyển động theo gió tạo nên cảm giác thanh thoát và lãng mạn như một thước phim điện ảnh. Khác với những xu hướng thay đổi liên tục, váy dài luôn giữ được sức hút bởi khả năng mang lại vẻ đẹp vượt thời gian.

Phụ kiện ít nhưng phải đúng

Phong cách old money không khuyến khích việc sử dụng quá nhiều phụ kiện. Chính những món phụ kiện đơn giản này lại giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn rất nhiều.

Một chiếc khăn lụa buộc hờ trên đầu khi ngồi thuyền gondola, hay chiếc kính râm đen dáng cổ điển bên bờ sông đều gợi nhớ đến hình ảnh những quý cô châu Âu trong các kỳ nghỉ hè xa hoa thập niên 60.

Hở da thịt một cách tinh tế

Điều thú vị là phong cách old money không hề bảo thủ. Các thiết kế hở lưng, váy hai dây hoặc áo cổ yếm vẫn xuất hiện khá nhiều. Tuy nhiên, chúng luôn được tiết chế vừa đủ.

Sự quyến rũ đến từ đường cắt khéo léo, chất liệu cao cấp và thần thái tự tin thay vì những chi tiết khoe cơ thể quá mức. Một chiếc áo hở lưng thắt nơ lớn phía sau hay váy cổ yếm màu be đều cho thấy sự gợi cảm hoàn toàn có thể song hành cùng nét thanh lịch.

Điểm hấp dẫn nhất của old money nằm ở cảm giác tự nhiên. Không logo nổi bật, không xu hướng nhất thời, không màu sắc gây chú ý quá mức. Chỉ là những bộ trang phục vừa vặn, chất liệu đẹp, bảng màu tinh tế và thần thái thư thái.

Đó cũng chính là lý do vì sao những bức ảnh mang hơi hướng old money luôn có sức hút lâu dài. Nhiều năm sau nhìn lại, chúng vẫn đẹp như một thước phim mùa hè không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Nếu đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch hè, có lẽ bạn không cần mang theo quá nhiều quần áo. Chỉ cần vài chiếc váy dài màu trung tính, một bộ linen chất lượng, kính mát cổ điển và một chiếc túi cói xinh xắn là đã đủ để tạo nên những khung hình mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng sang trọng mà ai cũng muốn học theo.

