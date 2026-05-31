5 chai nước hoa "made in Vietnam" thanh nhã, phù hợp với mùa hè

Nước hoa "made in Vietnam" hiện nay ngày càng đa dạng cả về phong cách lẫn chất lượng.

Mùa hè là thời điểm nhiều người có xu hướng tìm tới những mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát thay vì các dòng nước hoa quá nồng hoặc ngọt đậm. Trong thời tiết nóng ẩm, những hương thơm sạch sẽ, dễ chịu và có cảm giác "fresh" thường tạo thiện cảm hơn, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn suốt cả ngày. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế quen thuộc, thời gian gần đây nhiều dòng nước hoa "made in Vietnam" cũng nhận được sự quan tâm nhờ mùi hương tinh tế, dễ dùng và phù hợp với khí hậu châu Á.

Điểm thú vị là các thương hiệu Việt ngày càng chú trọng hơn vào việc xây dựng mùi hương mang dấu ấn riêng, từ cảm hứng thiên nhiên, trà hoa cho tới những hình ảnh rất Việt Nam. Nếu đang muốn tìm một mùi hương nhẹ nhàng cho mùa hè, dưới đây là 5 chai nước hoa và body mist Việt được nhiều người yêu thích thời gian gần đây.

1. BareSoul AFTER SHOWER Hair & Body Mist

BareSoul AFTER SHOWER là dòng xịt thơm cho tóc và cơ thể được nhiều người yêu thích nhờ cảm giác sạch sẽ và thư giãn đúng như tên gọi. Mùi hương mang phong cách nhẹ nhàng, tươi mát, tạo cảm giác như vừa bước ra khỏi phòng tắm với làn da thơm tho và dễ chịu. Đây là kiểu hương khá phù hợp với mùa hè vì không quá nồng hay gây cảm giác bí bách khi dùng trong thời tiết nóng. Sản phẩm cũng có thiết kế gọn nhẹ, tiện mang theo để xịt lại trong ngày cho tóc và cơ thể. Ngoài việc tạo mùi hương nhẹ nhàng, dạng mist cũng giúp mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với các dòng nước hoa đậm mùi truyền thống.

2. White Tea & Fig Hair & Body Mist SKINLAX

SKINLAX White Tea & Fig Hair & Body Mist gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa hương trà trắng thanh mát và trái sung dịu ngọt. Tổng thể mùi hương tạo cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng nhưng vẫn có điểm nhấn tinh tế chứ không quá đơn điệu. Những mùi hương mang cảm giác "tea scent" như thế này thường rất được yêu thích vào mùa hè vì dễ dùng hằng ngày, phù hợp cả môi trường văn phòng lẫn đi chơi cuối tuần. Sản phẩm có độ lưu hương vừa phải, phù hợp với những người thích phong cách thơm nhẹ, tự nhiên và không quá áp lực với người xung quanh.

3. Nước Hoa Ban Mai Cỏ Mềm

Cỏ Mềm Ban Mai là một trong những dòng nước hoa được yêu thích của Cỏ Mềm nhờ cảm giác trong trẻo và nữ tính. Mùi hương gợi liên tưởng tới buổi sáng sớm với không khí dịu nhẹ, sạch sẽ và thư thái. Điểm khiến nhiều người thích Ban Mai là sự mềm mại và dễ chịu, không quá sắc hay nồng dù dùng trong thời tiết nóng. Đây là kiểu hương phù hợp với những cô nàng thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch và có phần tối giản. Thiết kế sản phẩm cũng mang cảm giác tinh tế, phù hợp để mang theo trong túi xách hoặc dùng hằng ngày.

4. MISS SAIGON Elegance Jade

Miss Saigon Cosmetics Elegance Jade mang phong cách nữ tính và thanh lịch hơn với cảm giác sang trọng nhưng vẫn khá dễ dùng trong mùa hè. So với nhiều dòng nước hoa nội địa khác, sản phẩm có độ lưu hương tốt hơn và tạo cảm giác trưởng thành hơn đôi chút. Thiết kế chai lấy cảm hứng từ tà áo dài vốn đã trở thành dấu ấn quen thuộc của thương hiệu Miss Saigon. Đây cũng là điểm khiến nhiều người yêu thích vì vừa mang nét cổ điển vừa tạo cảm giác đặc trưng Việt Nam. Mùi hương phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần sự chỉn chu nhưng vẫn muốn giữ cảm giác mềm mại và tinh tế.

5. Thơmore Đây Thôn Vĩ Dạ

Thơmore Đây Thôn Vĩ Dạ là dòng nước hoa gây chú ý nhờ ý tưởng lấy cảm hứng từ thi ca Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng ở tên gọi, mùi hương của sản phẩm cũng mang màu sắc khá riêng: nhẹ nhàng, có chiều sâu và tạo cảm giác hoài niệm. Đây không phải kiểu nước hoa quá "ồn ào" hay gây chú ý ngay lập tức, mà thiên về cảm giác tinh tế và thư thái. Chính điều này khiến sản phẩm phù hợp với những người thích mùi hương có cá tính riêng nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để dùng trong mùa hè. Thiết kế và concept của thương hiệu cũng được nhiều người đánh giá cao vì mang tính nghệ thuật và tạo cảm giác khác biệt so với nhiều dòng nước hoa phổ thông hiện nay.

Có thể thấy, nước hoa "made in Vietnam" hiện nay ngày càng đa dạng cả về phong cách lẫn chất lượng. Từ những mùi hương trà thanh mát, body mist nhẹ nhàng cho tới các dòng nước hoa mang cảm hứng nghệ thuật, mỗi sản phẩm đều có nét riêng phù hợp với nhiều gu hương khác nhau. Trong mùa hè, những mùi hương thanh nhã, sạch sẽ và dễ chịu như thế này thường dễ tạo thiện cảm hơn, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái suốt cả ngày.