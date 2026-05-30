Ulike "chơi lớn" mở trạm pop-up cực xịn tại Việt Nam

Vào cuối tuần từ ngày 29 đến 31/05, trạm pop-up Ulike Kuromi tại AEON Mall Bình Tân chính thức ra mắt. Không gian tím trendy, dàn KOL đình đám cùng siêu phẩm triệt lông giới hạn đã tạo nên cơn sốt check-in cực nhiệt cho giới trẻ.

Không chỉ dừng ở đam mê skincare hay makeup, giới trẻ Việt đang cực chuộng các thiết bị beauty tech tại nhà. Bắt trend "spa tại gia", thương hiệu máy triệt lông doanh thu Top 1 toàn cầu Ulike đã mang đến trạm pop-up x Kuromi siêu hoành tráng tại Việt Nam.

Không gian Kuromi "đậm chất lifestyle" khiến hội chị em check-in mỏi tay

Lấy cảm hứng từ nhân vật Kuromi cá tính, toàn bộ không gian sự kiện khoác lên mình tone tím pastel ngọt ngào mix cùng chi tiết đen bạc hiện đại. Góc nào cũng được thiết kế chuẩn social-friendly, cứ giơ máy lên là có ngay ảnh xinh lung linh.

Không khí sự kiện càng thêm "cháy" với sự xuất hiện của dàn KOL/KOC mảng Beauty & Lifestyle. Lên đồ cực match với dresscode, các idol thoải mái đu trend TikTok, giao lưu và quẩy minigame cùng fan để rinh về loạt quà giới hạn như túi Puffer bạc hay gương cầm tay.

Siêu phẩm triệt lông bản Kuromi chiếm trọn spotlight sự kiện

Tâm điểm khiến dân tình vây kín tại pop-up lần này chắc chắn gọi tên Ulike Air 2 Max phiên bản giới hạn Kuromi. Thuộc dòng máy mới toanh vừa ra mắt, em máy này đang làm mưa làm gió khắp các diễn đàn làm đẹp. Không chỉ dừng lại ở công năng triệt lông, phiên bản collab này đích thị là một "beauty lifestyle item" nhờ thiết kế tím pastel siêu trendy, mang đậm tinh thần Kuromi: Dám bứt phá, dám là chính mình!

Ngoại hình ăn tiền là thế, sức mạnh bên trong của sản phẩm còn khiến hội chị em phải chú ý với mức năng lượng quang học lên tới 22J – một con số thuộc hàng top trong phân khúc máy triệt lông tại nhà hiện nay. Tại sự kiện, khu vực demo test sức mạnh tia sáng trực tiếp trên nền giấy đen luôn trong tình trạng đông đúc vì hiệu ứng khá trực quan và ấn tượng.

Dành cho những ai chưa biết, Ulike chính là thương hiệu máy triệt lông chễm chệ vị trí Top 1 doanh thu toàn cầu nhiều năm liền. Hãng sở hữu hơn 1.000 bằng sáng chế, được đồng nghiên cứu với các giáo sư từ Đại học Harvard và sở hữu cộng đồng hơn 8 triệu người dùng trên toàn thế giới. Và sau một thời gian có mặt tại thị trường Việt Nam, hãng đã nhanh chóng có được sự tin tưởng tuyệt đối từ người dùng.

Bên cạnh đó, điều khiến khách tham quan thực sự "wow" lên lại là lúc áp máy thử trực tiếp trên da. Mang trong mình công suất lớn, nhưng đầu lạnh Sapphire của máy ở mức nhiệt khoảng từ 18°C xuyên suốt quá trình sử dụng. Nhờ vậy, cảm giác nóng rát hay châm chích thường thấy ở các dòng máy cũ đã bị "đánh bay" hoàn toàn.

Theo hãng bật mí, siêu phẩm này đã bỏ túi chứng nhận kiểm nghiệm của tổ chức SGS toàn cầu, cam kết hỗ trợ giảm đến 94.5% lượng lông chỉ sau khoảng 4 tuần tuân thủ đúng liệu trình. Đặc biệt, mỗi lần "dọn cỏ" tại nhà chỉ tốn vỏn vẹn 10 phút, quá lý tưởng cho nhịp sống bận rộn của giới trẻ.

Cộng hưởng cùng thiết kế Kuromi cực cool, phiên bản giới hạn này còn tặng kèm nguyên bộ quà độc quyền gồm túi da Kuromi, sticker giới hạn và nhiều phụ kiện xinh xắn khác. Quà xịn thế này bảo sao hội chị em không thi nhau chốt đơn rần rần ngay tại sự kiện!

Beauty tech tại nhà: "Must-have item" mới của giới trẻ?

Từ các thiết bị skincare device cho đến máy làm đẹp cá nhân, beauty tech đang dần len lỏi và trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong phong cách sống hiện đại của người trẻ. Không chỉ yêu cầu cao về tính hiệu quả, người dùng gen Z và Millennials giờ đây còn cực kỳ khắt khe về trải nghiệm, tính thẩm mỹ và độ tiện lợi trong chu trình self-care mỗi ngày.

Nhìn vào độ hoành tráng và sức nóng của pop-up Ulike x Kuromi, có thể thấy các ông lớn beauty tech quốc tế đang đặt cược rất lớn và nhìn thấy tiềm năng bùng nổ của thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Trạm Pop-up Ulike x Kuromi sẽ tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 31/05 tại AEON Mall Bình Tân. Hội mê làm đẹp nhớ tranh thủ ghé qua để tự tay test máy, quẩy minigame, rinh quà xịn và chốt đơn ngay siêu phẩm giới hạn này nhé!

Nếu bạn không kịp đến tham gia sự kiện thì có thể xem thêm các sản phẩm làm đẹp của Ulike tại đây: https://shopee.vn/ulikevn_officialstore