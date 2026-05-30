Cả mùa hè này bị "bỏ bùa" bởi sắc hồng đào: Màu giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi, da ngăm hay da vàng đều mặc đẹp xuất sắc

Không quá chói như đỏ, không quá ngọt như hồng phấn, không quá kiêu như tím, hồng đào chính là gam màu "chữa lành" và nâng tầm khí chất mà mọi tủ đồ mùa hè đều nên có một món.

Mùa hè rực rỡ luôn kéo theo tủ đồ rực rỡ. Khi khoác lên mình những gam màu tươi sáng, tâm trạng cũng theo đó mà bừng lên. Và một chút hồng đào tựa như chùm hoa giấy chín đỏ hay đoá cách tang nở rộ có thể thắp sáng cả những góc đời bình lặng nhất.

Hồng đào không chỉ là sắc màu "must-have" trong tủ đồ của phụ nữ, mà còn là liều thuốc tinh thần cho thẩm mỹ sống đương đại. Dù bạn 18 hay 60 tuổi, hãy cứ sống rực rỡ trong khoảnh khắc hiện tại.

Trên sàn diễn Xuân Hè 2026, Fendi, Anteprima hay Chloé đều đồng loạt đưa hồng đào lên ngôi. Nhìn Nghê Ni, Chung Sở Hi hay Lưu Diệc Phi trong Câu chuyện hoa hồng diện sắc màu này, dễ thấy hồng đào có một sức mạnh rất riêng: Vừa nữ tính mềm mại, vừa sắc sảo quyền lực kiểu đẹp "lưỡng tính" mà phụ nữ hiện đại đang theo đuổi.

Điều thú vị là: Chọn đúng tông, hồng đào hoàn toàn có thể trở thành "thần khí" tôn da, cứu tinh cho làn da vàng và là chất xúc tác cho khí chất tổng thể. Vậy phối thế nào để vừa hợp mốt vừa không bị "lố"?

1. Bí kíp diện hồng đào không bao giờ sai

Diện tích lớn → chọn độ bão hoà thấp

Nếu muốn "cân" được hồng đào ở diện tích lớn (váy dài, áo khoác, set đồ tổng thể), hãy ưu tiên tông hồng đào trầm, độ bão hoà thấp. Đây là lựa chọn an toàn, sang trọng, không gây "ngợp" thị giác phù hợp đi làm, hẹn hò, du lịch. Quan trọng hơn là tông trầm này cực kỳ thân thiện với làn da vàng và da ngăm.

Đặc biệt với các món đồ gần mặt như áo, khăn, blazer - tông hồng đào trầm sẽ làm da trông sáng và hồng hào hơn ngay tức khắc.

Diện tích nhỏ → có thể chơi tông bão hoà cao

Hồng đào rực rỡ, bão hoà cao là "liều doping" cho ngày uể oải. Nhưng nếu nền da không phải trắng sáng, hãy bắt đầu từ những món phụ kiện nhỏ: Túi xách, giày, khăn lụa, son môi. Cách này gần như tương thích với mọi outfit có sẵn, vừa bắt mắt vừa không kén người mặc.

Một gợi ý khác cho nàng thích sự trẻ trung: Chân váy hồng đào tông sáng phối cùng áo tối màu vừa có nét tiểu thư, vừa có khí chất "nữ vương" lạnh lùng.

2. Hai món "must-have" cho tủ đồ hồng đào mùa hè

Đầm liền thân hồng đào

Đây là cách diện hồng đào tiết kiệm công sức nhất mà vẫn "ăn điểm" tuyệt đối. Một chiếc đầm cắt may chuẩn sẽ biến gam màu này thành tâm điểm thị giác.

Lưu ý: Mùa hè nên chọn chất liệu mềm rủ, bay bổng như lụa, voan, satin tránh chất cứng dễ gây nặng nề. Zimmermann 2026 và phong cách của Dương Mịch là những tham chiếu rất đáng để "chốt đơn".

Sơ mi hồng đào

So với đầm, sơ mi hồng đào linh hoạt hơn nhiều và dễ "thắp sáng" outfit thường ngày. Ưu tiên những kiểu form thoáng, thiết kế có điểm nhấn: Sơ mi nơ thắt dải, sơ mi oversized, sơ mi tay phồng. Phối cùng quần ống rộng, quần jeans hay chân váy đều ăn nhập.

3. Ba công thức phối màu kinh điển với hồng đào

Hồng đào + Xanh lá

Cặp đôi được giới mộ điệu mê mẩn, xuất hiện liên tục từ sàn diễn đến street style. Bí quyết: chọn xanh lá đậm, sâu (xanh rêu, xanh cổ vịt) thay vì xanh tươi, ai cũng mặc được, tựa như một góc vườn Monet, không phô trương nhưng đầy chiều sâu.

Hồng đào + Vàng

Combo "chữa lành" cho ngày oi nóng. Gợi nhớ đến hoàng hôn trên đường bờ biển, hay ly nước ép xoài - thanh long buổi sáng rực rỡ, sống động, tràn đầy năng lượng.

Hồng đào + Trắng

Cặp đôi hoàn hảo gần như không cần suy nghĩ. Trắng giúp tôn sáng, trung hoà và tạo khoảng thở cho hồng đào. Gợi ý phối: Sơ mi trắng + chân váy/quần hồng đào, hoặc ngược lại. Dù tông hồng đào bão hoà cao hay thấp, set đồ này đều "ăn rơ" với mọi hoàn cảnh: Công sở, dạo phố, đi biển.

Có thể bạn chưa từng để tâm đến những sắc màu quanh mình, chưa từng dùng màu sắc để diễn tả một hành trình, một mùa, một ngày tâm trạng. Nhưng chúng vẫn luôn ở đó, lấp lánh trong cả những khoảnh khắc tưởng chừng vô vọng nhất.

Vậy nên, hãy mạnh dạn mặc hồng đào. Để mình rực rỡ giữa những ngày u ám, lấp lánh giữa những ngày tẻ nhạt.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Zara

Nơi mua: MIIUCI FASHION

Nơi mua: Lamer Fashion