Nữ nghệ sĩ Việt 45 tuổi mới cưới chồng, sở hữu BĐS trải dài từ Nam ra Bắc

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, là giọng ca nổi tiếng với chất giọng nội lực cùng nhiều bản hit đình đám. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, cô còn được công chúng biết đến với danh xưng "nữ đại gia đất mỏ" nhờ hoạt động kinh doanh thuận lợi và khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Năm 2025, ở tuổi 45, nữ ca sĩ chính thức kết hôn với chồng doanh nhân sau 5 năm gắn bó. Hiện cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn và bình yên. Không chỉ sở hữu sự nghiệp vững chắc, Hồ Quỳnh Hương còn có "hệ thống" bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi cơ ngơi đều được đầu tư chỉn chu, rộng rãi và mang phong cách riêng, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Biệt thự trắng rộng 600m² tại TP.HCM

Tại TP.HCM, Hồ Quỳnh Hương sở hữu căn biệt thự rộng khoảng 600m² nằm trong một khu dân cư cao cấp, yên tĩnh và nhiều cây xanh. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều khoảng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và kết nối hài hòa với không gian sân vườn bên ngoài. Bao quanh biệt thự là những mảng xanh được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác thư thái và riêng tư giữa lòng thành phố.

Biệt thự rộng 600m² của Hồ Quỳnh Hương

Không gian sân vườn nổi bật với mảng xanh của cây cối

Trong khuôn viên có hồ bơi ngoài trời

Bên trong, không gian sống gây ấn tượng bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết, kết hợp nội thất cao cấp mang hơi hướng châu Âu. Các đường nét cổ điển được lồng ghép tinh tế trong tổng thể hiện đại, tạo nên vẻ sang trọng nhưng không nặng nề.

Nội thất trong nhà được bài trí tinh tế, đẹp mắt

Không gian được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, hiện đại

Các món nội thất, đồ decort đều được lựa chọn kỹ lưỡng

Biệt thự 3 tầng tại Hà Nội

Tại Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương sở hữu căn biệt thự 3 tầng nằm trên tuyến phố sầm uất. Ngôi nhà được nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết xây dựng và hoàn thiện, đã trải qua tới bốn lần sửa chữa và cải tạo. Mỗi chi tiết trong nhà đều được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tạo nên không gian vừa tiện nghi, vừa phù hợp với sở thích và lối sống của bản thân.

Việc sở hữu nhà từ Bắc vào Nam phần nào phản ánh tiềm lực kinh tế đáng nể của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Dù có nhiều bất động sản giá trị, các cơ ngơi của cô đều hướng đến sự riêng tư, yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên hơn là phô trương sự xa hoa.

Cơ ngơi chữa lành tại Quảng Ninh

Bên cạnh những bất động sản giá trị tại TP.HCM và Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương còn sở hữu một ngôi nhà rộng lớn ở quê nhà Quảng Ninh, nơi cô gọi là "chốn chữa lành" của riêng mình. Căn nhà được xây dựng bề thế theo phong cách sang trọng nhưng gần gũi, nổi bật với khoảng sân rộng và nhiều cây xanh bao quanh. Không gian được thiết kế với nhiều phòng ngủ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đại gia đình trong những dịp sum họp. Bao quanh ngôi nhà là khu vườn xanh mát, mang lại cảm giác thư thái và tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.