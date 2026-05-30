5 kem chống nắng làm mát, hạ nhiệt da tức thì là "cứu tinh" cho ngày nắng nóng

Mùa hè không chỉ khiến da dễ đổ dầu mà còn tạo cảm giác nóng rát, bí bức và khó chịu suốt cả ngày. Đặc biệt trong những ngày nhiệt độ tăng cao, nhiều người bắt đầu ưu tiên các loại kem chống nắng có khả năng làm mát và làm dịu da thay vì những texture quá dày hoặc nặng mặt. Những dòng chống nắng thế hệ mới hiện nay không chỉ tập trung vào khả năng bảo vệ da trước tia UV mà còn bổ sung thêm hiệu ứng cooling giúp da dễ chịu hơn ngay sau khi thoa.

Từ dạng gel nước, xịt chống nắng cho tới thỏi chống nắng tiện lợi, các sản phẩm làm mát da đang trở thành "cứu tinh" được nhiều người yêu thích trong mùa nắng nóng. Dưới đây là 5 loại kem chống nắng nổi bật nhờ cảm giác mát nhẹ, texture mỏng nhẹ và phù hợp với thời tiết oi bức.

1. Beplain Mung Bean Cooling Moisture Sunscreen SPF50+ PA++++

Beplain Mung Bean Cooling Moisture Sunscreen là dòng chống nắng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng cấp ẩm và làm dịu da khá tốt. Sản phẩm chứa chiết xuất đậu xanh giúp mang lại cảm giác mát nhẹ khi thoa lên da, đặc biệt dễ chịu trong thời tiết nắng nóng. Texture kem khá mỏng và có độ ẩm vừa phải nên giúp da không bị khô căng dưới điều hòa nhưng cũng không tạo cảm giác quá bí. Đây là kiểu chống nắng phù hợp với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ nóng đỏ khi tiếp xúc ánh nắng. Ngoài ra, hiệu ứng bóng nhẹ tự nhiên sau khi dùng cũng giúp da nhìn căng khỏe và tươi hơn trong mùa hè.

2. d'Alba Waterfull Essence Sun Mist SPF50+ PA++++

d'Alba Waterfull Essence Sun Mist là dòng xịt chống nắng nổi tiếng nhờ cảm giác cực kỳ tiện lợi và dễ dùng trong ngày nóng. Thiết kế dạng mist giúp sản phẩm tạo lớp sương mỏng nhẹ trên da, mang lại cảm giác mát tức thì sau khi xịt. Đây là kiểu sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài trời hoặc cần dặm lại chống nắng nhiều lần trong ngày. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn giúp da đỡ khô và giữ lớp makeup nhìn tươi hơn. Nhiều người thích dùng dạng xịt như thế này vào giữa ngày vì vừa nhanh gọn vừa tạo cảm giác "giải nhiệt" khá dễ chịu cho da.

3. Garnier Super UV Cooling Watergel SPF50+ PA++++

Garnier Super UV Cooling Watergel là dòng chống nắng được chú ý nhờ texture dạng water gel siêu nhẹ. Ngay khi thoa lên da, sản phẩm mang lại cảm giác mát và ráo nhanh khá rõ, rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm. Texture mỏng, dễ tán và thấm nhanh giúp da gần như không có cảm giác nặng mặt sau khi dùng. Đây là điểm khiến sản phẩm được nhiều người da dầu hoặc da hỗn hợp yêu thích trong mùa hè. Ngoài ra, công thức dạng gel nước cũng giúp sản phẩm hạn chế tình trạng vón hay bí da khi dùng nhiều lớp skincare trước đó.

4. CNP Laboratory After-Ray Cooling Sunquid SPF50+ PA++++

CNP Laboratory After-Ray Cooling Sunquid được thiết kế hướng tới nhu cầu làm dịu da sau khi tiếp xúc nhiệt và ánh nắng. Texture dạng lỏng nhẹ giúp sản phẩm tán nhanh và mang lại cảm giác dễ chịu gần như ngay lập tức. Điểm nổi bật của dòng chống nắng này là hiệu ứng cooling khá rõ nhưng không gây châm chích mạnh trên da. Đây là kiểu sản phẩm phù hợp với những người thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc cảm thấy da dễ nóng rát trong mùa hè. Ngoài ra, sản phẩm cũng giúp duy trì độ ẩm ổn định cho da, hạn chế cảm giác khô căng khi ngồi điều hòa lâu.

5. JUMISO Waterfull HA Cooling SunStick SPF50+ PA++++

JUMISO Waterfull HA Cooling SunStick là dòng chống nắng dạng thỏi đang được nhiều người yêu thích nhờ thiết kế nhỏ gọn và dễ mang theo. Sản phẩm chứa hyaluronic acid giúp da giữ độ ẩm tốt hơn trong khi vẫn mang lại cảm giác mát nhẹ khi sử dụng. Dạng thỏi giúp việc dặm lại chống nắng trong ngày nhanh và tiện hơn rất nhiều, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển hoặc ngại dùng tay thoa lại kem chống nắng. Texture sản phẩm khá ráo, không quá bóng dầu nên phù hợp với thời tiết nóng bức. Đây cũng là kiểu chống nắng được nhiều người lựa chọn để dùng lại nhiều lần trong ngày mà không gây cảm giác nặng mặt.

Có thể thấy, chống nắng mùa hè hiện nay không chỉ dừng lại ở khả năng bảo vệ da trước tia UV mà còn tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm sử dụng. Những dòng chống nắng làm mát với texture nhẹ, dễ chịu đang ngày càng được yêu thích vì giúp việc chống nắng trở nên thoải mái hơn trong thời tiết oi bức. Khi tìm được sản phẩm phù hợp, việc duy trì thói quen chống nắng mỗi ngày cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, từ đó giúp làn da hạn chế tình trạng thâm sạm và lão hóa do ánh nắng gây ra.