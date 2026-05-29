Mùa hè càng nóng càng muốn mặc đồ lụa: Vừa mát người, vừa sang mà không cần cố

Có những ngày nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng gần 40 độ, chuyện mặc gì để vừa dễ chịu vừa vẫn giữ được cảm giác chỉn chu trở thành bài toán khiến nhiều cô gái đau đầu.

Giữa vô số xu hướng mùa hè, đồ lụa đang dần trở thành lựa chọn được yêu thích nhất bởi cảm giác nhẹ tênh, mát rượi nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo nên vẻ ngoài sang trọng rất riêng.





Không còn là chất liệu chỉ dành cho những bữa tiệc hay phong cách quý cô cầu kỳ, lụa của mùa hè 2026 xuất hiện theo cách đời thường và thư giãn hơn rất nhiều. Một chiếc váy satin dáng suông, một set đồ lụa đồng màu hay thậm chí là kiểu sơ mi lụa mặc cùng dép lê tối giản cũng đủ tạo nên outfit vừa “lười biếng” vừa thời thượng.

Điểm khiến đồ lụa được yêu thích vào mùa nắng nóng nằm ở cảm giác mặc. Chất vải mềm, rũ nhẹ theo cơ thể giúp tổng thể luôn thoáng mắt và dễ chịu. Khi di chuyển, bề mặt vải phản chiếu ánh sáng nhẹ tạo hiệu ứng sang trọng tự nhiên mà không cần phối quá nhiều phụ kiện. Chính vì vậy, nhiều cô gái hiện đại bắt đầu chuyển từ những set đồ ôm sát hoặc quá nhiều layer sang các thiết kế lụa tối giản để cơ thể được “thở” đúng nghĩa trong mùa hè.

Đặc biệt, chân váy satin đang là item xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các fashionista. Thay vì mặc theo kiểu nữ tính quen thuộc, nhiều người chọn phối chân váy satin với sneaker, áo tank top hoặc áo thun oversized để tạo cảm giác đối lập thú vị giữa sự mềm mại và tinh thần street style. Công thức này giúp outfit bớt “điệu”, dễ ứng dụng hằng ngày hơn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Một cách mặc khác cũng được yêu thích là dùng áo len mỏng hoặc cardigan buộc ngang hông khi diện váy lụa. Chi tiết nhỏ này giúp tổng thể có chiều sâu hơn mà không gây bí bách. Đồng thời, đây cũng là mẹo phối đồ rất hữu ích cho những cô nàng có vòng hai chưa quá thon gọn hoặc dáng quả lê, quả táo vì tạo hiệu ứng che khuyết điểm khá tốt.

Mùa hè năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của những gam màu lụa nhẹ mắt như kem bơ, champagne, nâu mocha, hồng phấn hay xanh sage. Đây đều là những tông màu tạo cảm giác “mát” về mặt thị giác, đồng thời giúp outfit nhìn đắt tiền hơn dù cách phối rất đơn giản.

Điều thú vị là càng tối giản, đồ lụa lại càng đẹp. Chỉ cần một chiếc slip dress trơn màu kết hợp dép quai mảnh, túi cói hoặc kính đen là đã đủ cho một outfit xuống phố, đi cafe hay du lịch biển. Nhiều cô gái thậm chí còn xem những set đồ lụa đồng bộ như “đồng phục mùa nóng” vì mặc nhanh, nhẹ người nhưng lên ảnh vẫn cực kỳ có gu.

Trong thời điểm ai cũng muốn ăn mặc thoải mái hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác chỉn chu, đồ lụa chính là kiểu trang phục dung hòa được cả hai điều đó. Không cần quá nhiều phụ kiện, không cần mix-match cầu kỳ, đôi khi chỉ một chất liệu đẹp và phom dáng đủ tinh giản đã khiến mùa hè trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

