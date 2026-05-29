Người trẻ thay đổi suy nghĩ khi dùng Diana băng quần Double Fresh 2 lõi

Không ít học sinh – sinh viên thích cảm giác yên tâm của băng quần nhưng vẫn đắn đo khi dùng vào ban ngày.

Với Minh Thư (18 tuổi, sinh viên năm nhất tại TP.HCM), sự e ngại đến từ hai băn khoăn tách biệt: thay băng quần ở trường khá bất tiện và chi phí cao nếu dùng thường xuyên cả ban ngày. Trải nghiệm Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh đã khiến cô nhìn khác hơn.

Vì sao Thư từng chần chừ khi dùng băng quần ban ngày?

Trước đây, Thư tự nhận mình thuộc "team chỉ dùng băng quần ban đêm". Cô thích cảm giác ôm gọn, yên tâm của băng quần, nhưng khi nghĩ đến việc dùng ban ngày ở trường, cô lại nhanh chóng bỏ qua.

Băn khoăn đầu tiên là chuyện thay mới. Một ngày học kéo dài từ sáng đến trưa, giờ ra chơi ngắn, nhà vệ sinh đông, không gian nhỏ, sàn có thể ẩm ướt và không phải lúc nào cũng có chỗ treo đồ. Khi mặc đồng phục quần dài hoặc đi giày thể thao, việc thay sang một chiếc băng quần mới lại càng phức tạp vì phải cởi đồ rồi mặc lại.

"Mỗi lần nghĩ đến cảnh phải thay băng quần trong nhà vệ sinh đông người, mình thấy khá ngại. Nếu cần thay sang một chiếc băng quần mới, mình phải mang thêm sản phẩm vào nhà vệ sinh, trong khi đồng phục đi học ít chỗ cất đồ và giữa giờ cũng không tiện cầm theo cặp hay balo ra ngoài", Thư chia sẻ.

Băn khoăn thứ hai là chi phí. Vì trước đây Thư nghĩ một chiếc băng quần chỉ dùng được một lần, nên nếu dùng ban ngày thường xuyên sẽ khá tốn. Vì vậy, cô vẫn chỉ dùng vào ban đêm hoặc những lúc thật cần thiết.

Sự gọn nhẹ và kín đáo khi mang theo vật dụng cá nhân là điều học sinh – sinh viên quan tâm trong ngày đèn đỏ.

Điều khiến Thư chú ý ở Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh

Thư biết đến Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh qua lời giới thiệu của bạn bè. Điều khiến cô tò mò là thiết kế 2 lõi trong cùng một sản phẩm.

Khác với băng quần thông thường, sản phẩm băng quần Double Fresh có thiết kế hai lõi tiện lợi. Sau khi dùng lớp lõi phía trên, người dùng có thể bóc lớp lõi đã dùng để tiếp tục sử dụng lõi sạch bên dưới, không cần cởi trang phục để thay sang một chiếc băng quần mới.

Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh được chú ý nhờ thiết kế 2 lõi trong cùng một sản phẩm, phù hợp nhu cầu dùng ban ngày.

Từ e ngại ban đầu đến trải nghiệm vượt mong đợi

Trong lần đầu sử dụng, Thư chọn sản phẩm cho một ngày học kín lịch. Ấn tượng ban đầu là cảm giác ôm vừa vặn nhưng vẫn mỏng nhẹ, không cộm như cô từng lo.

"Ban đầu mình nghĩ có hai lõi chắc sẽ dày và bất tiện, nhưng lúc mặc thực tế vẫn khá thoải mái, kể cả khi ngồi học lâu hoặc di chuyển giữa các phòng học", cô nói.

Đến giữa buổi, khi cần thay mới, Thư cảm nhận rõ sự khác biệt. Thay vì phải cởi quần dài, tháo giày nếu cần rồi thay sang một chiếc băng quần mới trong nhà vệ sinh chật và đông, cô chỉ cần bóc lớp lõi phía trên để tiếp tục dùng lõi sạch bên dưới.

"Mình không còn sợ lúc phải thay nữa, vì chỉ cần bóc lõi cũ là có lõi mới. Không phải cởi đồ phức tạp nên mình thấy tiện lợi và nhanh gọn hơn rất nhiều", Thư chia sẻ.

Thiết kế 2 lõi cho phép bóc lớp lõi đã dùng để tiếp tục sử dụng lõi sạch bên dưới, giúp thao tác thay mới gọn hơn trong ngày.

Thay đổi suy nghĩ về chi phí khi dùng băng quần ban ngày

Sau trải nghiệm thay mới, Thư tiếp tục thay đổi góc nhìn về băn khoăn thứ hai: chi phí.

"Trước đây mình luôn nghĩ một chiếc băng quần với giá thành cao hơn băng vệ sinh thông thường mà chỉ dùng được một lần, nên nếu dùng ban ngày thường xuyên sẽ khá tốn. Nhưng sau khi sử dụng Diana băng quần 2 lõi Double Fresh, một sản phẩm có thể đáp ứng cho 2 lần sử dụng thì mình đã thay đổi suy nghĩ", Thư cho biết.

Theo cô, khi tính theo mỗi lần sử dụng, lựa chọn này hợp lý hơn trong những ngày giữa kỳ dâu hoặc những hôm cần cảm giác yên tâm hơn khi đi học đặc biệt trong những ngày lịch học dài hoặc cần xử lý nhanh hơn ở trường.

Với 2 lõi trong cùng một sản phẩm, Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh giúp tối ưu hơn khi tính theo mỗi lần sử dụng.

Một trải nghiệm đáng thử cho những ai từng ngại băng quần ban ngày

Từ một người từng chỉ dùng băng quần vào ban đêm, Thư cho biết Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh khiến cô cởi mở hơn với việc dùng băng quần ban ngày. Điều khiến cô hài lòng nhất là sản phẩm giải quyết được đúng hai băn khoăn trước đây: thao tác thay mới bất tiện ở trường và chi phí tiết kiệm khi dùng băng quần ban ngày. "Nếu bạn cũng giống mình trước đây, thích cảm giác yên tâm của băng quần nhưng ngại dùng ban ngày vì sợ bất tiện hoặc tốn hơn, mình nghĩ nên thử Diana Băng Quần 2 Lõi Double Fresh ít nhất một lần. Có thể bạn sẽ bất ngờ vì nó tiện hơn và hợp lý hơn mình từng nghĩ rất nhiều", Thư chia sẻ.

