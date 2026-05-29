Mỹ nhân showbiz giảm cân mà ngỡ "thay đầu": Gương mặt đẹp như tiên tử, gu thời trang quá cuốn

Sự thay đổi lớn về ngoại hình của mỹ nhân này đang nhận được nhiều lời khen từ netizen.

Jeongyeon là một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc TWICE nhờ visual trong trẻo cùng thần thái cuốn hút. Ngay từ những ngày đầu debut, nữ idol sinh năm 1996 đã ghi điểm với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng vẻ đẹp đúng chuẩn "crush quốc dân" của nhiều fan Kpop.

Tuy nhiên, hành trình của Jeongyeon không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Trong nhiều năm qua, cô phải tạm gác nhiều hoạt động để điều trị chấn thương cổ và chứng rối loạn lo âu. Tác dụng phụ của thuốc khiến ngoại hình thay đổi đáng kể, kéo theo không ít bình luận kém tích cực từ cộng đồng mạng. Dù vậy, Jeongyeon vẫn âm thầm vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, kiên trì chăm sóc sức khỏe và từng bước trở lại với sân khấu.

Jeongyeon từng tăng cân mất kiểm soát do tác dụng phụ của thuốc.

Thời gian gần đây, nữ idol liên tục khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo ngày càng rạng rỡ và vóc dáng thon gọn hơn. Mỗi lần xuất hiện tại concert hay các lịch trình quốc tế của TWICE, Jeongyeon đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Vóc dáng ngày càng thon gọn của nữ idol.

Không chỉ nhan sắc thăng hạng, gu thời trang của Jeongyeon cũng ngày càng nhận được nhiều lời khen. Cô không theo đuổi hình ảnh quá cầu kỳ hay hào nhoáng, mà chọn cho mình phong cách thoải mái, gần gũi nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo nên dấu ấn riêng.

Giữa khung cảnh núi đồi xanh mướt, nữ idol chọn áo gile đỏ phối cùng áo thun xám và quần sọc ống rộng. Set đồ mang cảm giác thoải mái, tự nhiên nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ cách phối màu nổi bật.

Trong bức ảnh đăng trên Instagram cá nhân, Jeongyeon diện áo phông họa tiết tông tối kết hợp quần jeans và loạt phụ kiện kim loại xếp lớp. Mái tóc đen dài uốn nhẹ giúp tổng thể vừa sắc sảo vừa mềm mại. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ idol thử sức với phong cách có phần cá tính hơn, nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút.

Không ít người e ngại những gam màu rực rỡ sẽ dễ tạo cảm giác rối mắt, nhưng Jeongyeon lại xử lý rất khéo léo. Chiếc áo sơ mi màu cam nổi bật được phối cùng váy đen dáng rộng, giúp tổng thể vừa có điểm nhấn vừa không bị quá phô trương. Cách cân bằng màu sắc này cũng là một trong những lý do khiến gu mặc của cô luôn tạo cảm giác dễ chịu.

Khi ra sân bay, Jeongyeon chọn set đồ gồm áo tank trắng, chân váy denim ngắn và áo khoác mỏng khoác hờ bên ngoài. Công thức quen thuộc nhưng luôn hiệu quả nhờ khả năng tôn dáng và tạo cảm giác trẻ trung. Kết hợp cùng tất trắng và giày bệt, tổng thể mang tinh thần năng động, đáng yêu.

Trong streetstyle đời thường, Jeongyeon chọn những món đồ cực kỳ cơ bản như áo thun ôm dáng, quần jeans ống rộng và sneaker. Không cần quá nhiều phụ kiện, tổng thể vẫn trông trẻ trung và dễ chịu. Chính sự đơn giản này lại khiến phong cách của nữ idol trở nên gần gũi, ai cũng có thể ứng dụng theo.



