Không muốn da lão hóa sớm, tôi luôn mang theo 5 món chống nắng này mỗi ngày

Sau nhiều năm chăm sóc da, tôi nhận ra chống nắng thực sự là bước quan trọng nhất nếu muốn ngừa lão hóa.

Trước đây tôi từng nghĩ chỉ cần mặc áo chống nắng và thoa kem chống nắng cho mặt là đã đủ để bảo vệ da. Nhưng càng tìm hiểu về lão hóa da, tôi càng nhận ra tia UV ảnh hưởng lên toàn bộ cơ thể nhiều hơn mình tưởng. Không chỉ khiến da sạm màu, ánh nắng còn là nguyên nhân hàng đầu gây thâm nám, nếp nhăn, da chảy xệ và khiến tóc khô xơ nhanh hơn theo thời gian.

Đặc biệt vào mùa hè, khi cường độ tia UV tăng cao, việc chống nắng càng cần được thực hiện toàn diện hơn thay vì chỉ tập trung vào da mặt. Sau nhiều năm chăm sóc da và thử nhiều sản phẩm khác nhau, hiện tại ngoài áo chống nắng vật lý, tôi luôn duy trì thêm 5 món chống nắng này mỗi ngày để hạn chế tác động của ánh nắng lên da và tóc.

1. Kem chống nắng - Bước quan trọng nhất để ngừa lão hóa da

Đây là sản phẩm tôi không bao giờ bỏ qua dù chỉ ở trong thành phố hay ngồi văn phòng. Trước đây tôi từng nghĩ chống nắng chủ yếu để tránh đen da, nhưng thực tế tia UV còn âm thầm phá hủy collagen và elastin dưới da, khiến da lão hóa nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại tôi ưu tiên các loại kem chống nắng có chỉ số SPF và PA cao, texture mỏng nhẹ để dễ dùng hằng ngày. Với tôi, một loại kem chống nắng tốt không chỉ giúp bảo vệ da mà còn phải tạo cảm giác thoải mái để có thể dùng đều đặn mỗi ngày. Ngoài việc thoa đủ lượng, tôi cũng chú ý dặm lại kem chống nắng sau vài giờ nếu phải hoạt động ngoài trời lâu. Đây là điều nhiều người thường quên dù ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả bảo vệ da.

Torriden Kem chống nắng nâng tông da Dive-In, 60ml, Sun Cream

Nơi mua: Torriden

2. Phấn phủ chống nắng - Giúp bảo vệ da và kiềm dầu tốt hơn

Trước kia tôi khá nghi ngờ công dụng của phấn phủ chống nắng, nhưng sau khi dùng thử mới thấy đây là món rất tiện, đặc biệt trong mùa hè nóng ẩm. Sau khi makeup hoặc thoa kem chống nắng, da thường dễ đổ dầu hơn vào giữa ngày. Những lúc như vậy, thay vì phủ thêm lớp phấn thông thường, tôi thường dùng phấn phủ có chỉ số chống nắng để vừa giúp da ráo hơn vừa hỗ trợ tăng cường khả năng bảo vệ da. Tất nhiên, phấn phủ chống nắng không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng, nhưng đây là bước bổ sung khá hữu ích, nhất là với những người makeup thường xuyên hoặc ngại dặm lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày.

Phấn nén White Magnet Carslan Chống nắng lâu dài 12H SPF50 + PA + + + 9g

Nơi mua: Carslan

3. Son môi chống nắng - Món mà rất nhiều người bỏ quên

Có một thời gian môi tôi thường xuyên khô và sẫm màu dù chăm dưỡng khá kỹ. Sau đó tôi mới để ý rằng vùng môi cũng chịu tác động trực tiếp từ tia UV nhưng lại rất ít khi được chống nắng đúng cách. Da môi vốn mỏng hơn những vùng da khác nên càng dễ bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Vì vậy hiện tại tôi luôn ưu tiên các loại son dưỡng hoặc son màu có chỉ số SPF để bảo vệ môi tốt hơn khi ra ngoài. Ngoài việc hạn chế môi thâm sạm, son chống nắng còn giúp môi đỡ khô hơn trong thời tiết nắng nóng. Đây là món nhỏ nhưng tôi thấy cực kỳ đáng đầu tư nếu muốn giữ môi mềm và đều màu lâu dài.

Son Dưỡng Môi Chống Nắng MizuMi Skincare UV Lip Glassy Balm SPFG50 PA+++

Nơi mua: MizuMi

4. Dưỡng tóc chống nắng - Giúp tóc đỡ khô xơ hơn hẳn

Trước đây tôi chỉ tập trung chống nắng cho da mà quên mất tóc cũng chịu ảnh hưởng từ tia UV. Sau những chuyến đi biển hoặc phải ra nắng nhiều, tóc thường trở nên khô, xơ và dễ rối hơn rõ rệt. Từ khi dùng thêm các sản phẩm dưỡng tóc chống nắng, tình trạng này cải thiện khá nhiều. Những loại xịt hoặc dầu dưỡng có khả năng bảo vệ tóc khỏi nhiệt và tia UV giúp tóc mềm hơn, hạn chế khô xác và giữ màu tóc nhuộm tốt hơn. Đặc biệt với những người thường xuyên tạo kiểu hoặc nhuộm tóc, bước này càng quan trọng vì tóc đã yếu sẵn sẽ càng dễ hư tổn hơn khi tiếp xúc nắng lâu.

Serum Bảo Vệ Tóc Trước Tia UV Dove Ferulic+ Repair & Glow 77ML

Nơi mua: Dove

5. Dưỡng thể chống nắng - Giúp da cơ thể đều màu hơn

Nhiều người chống nắng rất kỹ cho mặt nhưng lại bỏ quên vùng cổ, tay chân hoặc vai lưng. Đây cũng là lý do da cơ thể thường xuống tông và xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm hơn. Hiện tại tôi khá thích các loại dưỡng thể có chỉ số chống nắng vì vừa giúp cấp ẩm vừa hỗ trợ bảo vệ da ban ngày. Những sản phẩm này đặc biệt hữu ích với người thường xuyên mặc váy ngắn, áo sát nách hoặc phải di chuyển ngoài trời nhiều. Khi da cơ thể đủ ẩm và được chống nắng đều đặn, tình trạng da khô ráp hay sạm màu cũng cải thiện đáng kể. Đây là bước nhỏ nhưng lại giúp tổng thể làn da nhìn khỏe và đều màu hơn lâu dài.

Serum Chống Nắng Dưỡng Thể Kháng Bụi - Sáng Mịn Mát Lạnh Biore 150ml

Nơi mua: Biore

Sau nhiều năm chăm sóc da, tôi nhận ra chống nắng thực sự là bước quan trọng nhất nếu muốn ngừa lão hóa. Những sản phẩm dưỡng trắng hay chống nhăn sẽ khó phát huy hiệu quả nếu da liên tục bị tia UV tấn công mỗi ngày. Và thay vì chỉ chống nắng cho riêng da mặt, việc bảo vệ toàn diện cho môi, tóc và cơ thể mới là điều giúp làn da duy trì vẻ khỏe đẹp lâu dài hơn theo thời gian.