7 kem chống nắng SPF 50+ dành cho mùa hè: Có loại nhẹ như serum, có em kiềm dầu "đỉnh chóp"

Nếu vẫn chưa tìm được kem chống nắng chân ái, rất có thể đáp án nằm trong danh sách SPF50+ đang hot rần rần này.

Kem chống nắng từ lâu đã không còn là bước skincare cho có. Với nhiều người, đây gần như là món đồ quyết định cả trải nghiệm dưỡng da mỗi sáng: phải đủ mạnh để bảo vệ da, nhưng đồng thời cũng phải nhẹ mặt, không bí bách, không vón và càng hợp makeup càng tốt. Chính vì vậy, những dòng chống nắng có chỉ số SPF50+ luôn được hội mê skincare ưu tiên nhờ khả năng bảo vệ da toàn diện hơn trước tia UV, ánh sáng xanh hay các tác nhân môi trường.

Từ những cái tên đình đám của Nhật Bản đến các Hàn Quốc đang viral mạnh trên mạng xã hội, dưới đây là 7 sản phẩm SPF50+ nổi bật được nhiều người yêu thích nhờ khả năng chống nắng tốt đi kèm trải nghiệm dùng cực kỳ dễ chịu.

1. Sữa chống nắng dưỡng da kiềm dầu bảo vệ hoàn hảo Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++ 20ml

Sữa chống nắng dưỡng da kiềm dầu Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++ là dòng chống nắng nổi tiếng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng bảo vệ da tốt nhưng vẫn ráo nhẹ, dễ chịu trên da. Sản phẩm có kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, thấm nhanh, hỗ trợ kiềm dầu khá ổn nên đặc biệt phù hợp với da dầu hoặc thời tiết nóng ẩm.

Ngoài chỉ số chống nắng cao SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da trước tia UV, Anessa Gold Milk còn có khả năng chống nước và mồ hôi, thích hợp dùng hằng ngày hoặc khi hoạt động ngoài trời. Phiên bản 20ml nhỏ gọn cũng tiện mang theo để dặm lại trong ngày.

Nơi mua: Anessa Official Store - 280.000đ

2. Beauty of Joseon Relief Sun Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Beauty of Joseon Relief Sun là một trong những cái tên nổi bật nhất của làn sóng kem chống nắng Hàn Quốc trong vài năm gần đây. Sản phẩm sở hữu công thức kết hợp giữa chống nắng và dưỡng da, phù hợp với những ai thích kiểu finish mềm mượt, căng khỏe tự nhiên.

Thành phần nổi bật nhất chính là chiết xuất cám gạo giàu vitamin B1 cùng hơn 100 hợp chất hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa, giúp da sáng và đều màu hơn. Đi cùng đó là phức hợp men vi sinh từ ngũ cốc giúp hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Texture mỏng nhẹ là điểm khiến sản phẩm này được yêu thích rộng rãi. Chất kem dễ tán, không để lại vệt trắng và khá dễ chịu trên da khi dùng hằng ngày.

Nơi mua: Watsons - 333.000đ

3. d'Alba Waterfull Essence Sun Cream SPF50+ PA++++

Nếu yêu thích những dòng chống nắng thiên về dưỡng ẩm, d'Alba Waterfull Essence Sun Cream là cái tên rất đáng chú ý. Đây là dòng sunscreen nổi tiếng của Hàn Quốc với công thức thuần chay, tập trung vào khả năng cấp ẩm và tạo hiệu ứng da mềm mịn căng bóng.

Sản phẩm phù hợp đặc biệt với da khô nhờ khả năng vừa chống nắng vừa hỗ trợ cải thiện tình trạng mất nước trên da. Ngoài bảo vệ da trước tia UV và ánh sáng xanh, kem chống nắng này còn giúp hạn chế tình trạng bong tróc lớp makeup.

Kết cấu của sản phẩm mỏng nhẹ như kem dưỡng ẩm, dễ tan và thẩm thấu nhanh trên da mà không để lại vệt trắng hay cảm giác nhờn dính. Thành phần nổi bật gồm nấm Truffle trắng cao cấp từ vùng Piedmont của Ý kết hợp vitamin E tạo nên Trufferol - thành phần giàu chất chống oxy hóa đặc trưng của d'Alba. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa chiết xuất rượu vang Chateau Margaux giúp tăng khả năng thẩm thấu, giữ lớp makeup tự nhiên hơn mà vẫn đem lại cảm giác dễ chịu trên da.

4. Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream SPF50+ PA++++

Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen là dòng chống nắng hóa học nổi tiếng nhờ khả năng cấp ẩm tốt nhưng vẫn giữ được cảm giác nhẹ mặt khi dùng hằng ngày. Thành phần nổi bật nhất là nhựa cây Bạch Dương chứa 17 loại amino acids giúp hydrat hóa và hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da.

Sản phẩm sử dụng 4 màng lọc chống nắng hóa học hiện đại gồm Uvinul A Plus, Tinosorb M, Iscotrizinol và Uvinul T150 giúp bảo vệ da trước UVA, UVB cũng như ánh sáng xanh. Công thức này đồng thời được giới thiệu là không gây hại cho hệ sinh thái biển và san hô.

Round Lab phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang treatment. Ngoài khả năng chống nắng quang phổ rộng, sản phẩm còn hỗ trợ chống oxy hóa, cải thiện sắc tố da và hạn chế tình trạng tăng sắc tố melanin.

Kết cấu dạng kem dễ tán, để lại độ ẩm nhẹ trên da nên khá hợp với những ai thích kiểu finish căng bóng tự nhiên.

Nơi mua: Mint Cosmetics - 349.000đ/50ml

5. Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+ PA++++

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum là dòng chống nắng hóa học được yêu thích nhờ công thức dịu nhẹ dành cho cả da nhạy cảm và da mụn. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở công thức Hyalu-Cica độc quyền kết hợp rau má Madagascar, Ceramide Biom và 3 loại Hyaluronic Acid giúp hỗ trợ cân bằng dầu - nước, tăng cường hàng rào bảo vệ và duy trì làn da ngậm nước.

Ngoài khả năng chống nắng với hệ màng lọc hiện đại gồm Uvinul A Plus, Uvinul T150, Tinosorb M và Iscotrizinol, sản phẩm còn tập trung vào khả năng phục hồi và làm dịu da. Thành phần rau má tinh khiết giúp giảm kích ứng, hỗ trợ phục hồi da tổn thương và làm dịu da sau mụn. Bên cạnh đó là sự kết hợp của Niacinamide 2%, Adenosine và Vitamin E giúp cấp ẩm, hỗ trợ làm đều màu da và làm mờ đốm nâu.

Sản phẩm có kết cấu dạng serum lỏng màu trắng, lên da khô ráo, không gây nhờn rít nhưng vẫn giữ được cảm giác ẩm mượt dễ chịu.

Nơi mua: Beauty Box - 625.000đ/50ml

6. Cell Fusion C Laser Sunscreen 100 SPF50+ PA+++

Cell Fusion C Laser Sunscreen 100 SPF50+ PA+++ là cái tên quen thuộc với nhiều người yêu thích các dòng chống nắng dành cho da nhạy cảm hoặc da sau treatment. Với chỉ số chống nắng cao SPF50+ PA+++, sản phẩm giúp bảo vệ da trước cả tia UVA và UVB, hỗ trợ hạn chế tình trạng cháy nắng, nám, tàn nhang và lão hóa sớm do ánh nắng mặt trời.

Công thức chứa các thành phần chiết xuất tự nhiên giúp làm dịu và cấp ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ giảm kích ứng và mẩn đỏ. Kết cấu lotion nhẹ giúp sản phẩm dễ tán đều trên da mặt lẫn cơ thể mà không gây cảm giác bết dính hay nặng mặt.

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm hoặc da có dấu hiệu lão hóa sớm. Để đạt hiệu quả tối ưu, sản phẩm được khuyên dùng trước khi ra ngoài khoảng 15–30 phút và nên thoa lại sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi bơi hay đổ nhiều mồ hôi.

Nơi mua: Chiaki - 370.000đ/50ml

7. Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+ PA++++

Biore UV Aqua Rich Watery Essence là một trong những dòng chống nắng Nhật Bản phổ biến nhất nhờ texture mỏng nhẹ đặc trưng gần như "tan" trên da.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro Defense giúp che phủ cả những điểm siêu nhỏ trên bề mặt da mà mắt thường khó nhìn thấy. Kết hợp cùng lớp màng nước nhẹ tênh, sản phẩm mang lại cảm giác thoáng da, thấm nhanh và không gây nhờn dính.

Ngoài khả năng chống nắng SPF50+ PA++++, sản phẩm còn chứa Hyaluronic Acid cùng chiết xuất sữa ong chúa giúp hỗ trợ dưỡng ẩm cho da. Khả năng chống nước lên đến 80 phút cũng khiến đây trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích trong mùa hè.

Một điểm cộng khác là sản phẩm không thêm màu, đã được kiểm chứng không gây mụn và kiểm nghiệm không gây dị ứng. Dù có khả năng chống nước tốt, sản phẩm vẫn có thể làm sạch dễ dàng với sữa rửa mặt hoặc sữa tắm.

Nơi mua: KAO Official Store - 191.100đ

Điểm chung của những dòng kem chống nắng SPF50+ được yêu thích hiện nay không chỉ nằm ở khả năng bảo vệ da mạnh mẽ mà còn ở trải nghiệm sử dụng ngày càng dễ chịu hơn. Từ texture mỏng nhẹ kiểu serum, finish căng bóng tự nhiên cho đến khả năng kiềm dầu hay dưỡng ẩm, mỗi sản phẩm đều hướng tới việc khiến người dùng muốn thoa chống nắng mỗi ngày thay vì xem đây là một bước skincare bắt buộc.

Dù bạn thuộc team da dầu, da khô, da nhạy cảm hay đang treatment, danh sách này gần như đều có một lựa chọn phù hợp để đồng hành trong routine mỗi sáng.