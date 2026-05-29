Nam nghệ sĩ U40 cưới vợ đẹp như "bạch nguyệt quang": Sở hữu nhà 3 tầng ở Nha Trang chill như resort riêng

Không gian sống tại Nha Trang của nam nghệ sĩ cùng vợ con gây chú ý với vẻ đẹp hiện đại, tiện nghi.

Phan Mạnh Quỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc phim" nhờ loạt ca khúc gây tiếng vang mạnh mẽ trên màn ảnh Việt. Anh sở hữu chất giọng riêng khó lẫn cùng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, đứng sau nhiều bản hit quen thuộc như Vợ Người Ta, Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Lời Từ Khước…

Không chỉ có sự nghiệp thành công, nam ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã xinh đẹp kém 4 tuổi. Sau 6 năm gắn bó, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2021 và hiện có tổ ấm hạnh phúc cùng con trai đầu lòng. Hiện vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh đang sinh sống trong căn nhà 3 tầng khang trang tại Nha Trang. Cơ ngơi gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, không gian thoáng đãng và cách bài trí ấm cúng. Từ phòng khách, khu bếp cho tới sân thượng ngập cây xanh, mỗi góc nhỏ đều cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng của cặp đôi cho tổ ấm của mình.

Căn nhà 3 tầng của vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh tại Nha Trang gây ấn tượng với phong cách hiện đại, tinh tế nhưng vẫn giữ cảm giác ấm cúng. Không gian được thiết kế rộng rãi, ưu tiên ánh sáng tự nhiên nên luôn thoáng đãng và dễ chịu. Toàn bộ căn nhà sử dụng tông màu trung tính làm chủ đạo, kết hợp nội thất hiện đại và tiện nghi được lựa chọn kỹ lưỡng. Bên cạnh khu sinh hoạt chung, cơ ngơi còn có sân thượng rộng, thang máy riêng và đặc biệt là phòng thu âm đạt tiêu chuẩn để nam nhạc sĩ phục vụ công việc sáng tác, sản xuất âm nhạc ngay tại nhà. Tổng thể mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi, đúng với hình ảnh giản dị nhưng chỉn chu của cặp đôi.

Không gian tủ đựng giày treo tường, bên cạnh có gương cỡ lớn để thuận tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra khỏi nhà

Không gian phòng khách nổi bật với sofa lớn, bàn trà nhỏ, thiết kế rộng rãi và tiện nghi

Đối diện sofa là kệ tivi phục vụ nhu cầu giải trí của gia đình

Không gian được bài trí với những bình hoa tươi và tranh nghệ thuật

Nối liền với phòng khách là khu bếp và bàn ăn được thiết kế theo phong cách mở, tạo cảm giác liền mạch và rộng rãi cho toàn bộ tầng sinh hoạt chung. Căn bếp chữ L sử dụng nhiều chất liệu hiện đại như đá hoa cương, kính và gỗ công nghiệp, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày.

Không gian được chăm chút bằng nhiều chi tiết trang trí như tranh treo tường, đèn thả trần hay bình hoa tươi đặt trên bàn, giúp tổng thể thêm sinh động và có sức sống hơn. Các thiết bị bếp được bố trí gọn gàng, hài hòa, đi kèm một bàn đảo nhỏ hỗ trợ việc nấu nướng thuận tiện hơn. Ngay cạnh khu bếp còn có một góc sân vườn thoáng đãng, mang lại cảm giác gần gũi và giúp không gian luôn mát mẻ, dễ chịu.

Không gian bếp thoáng đãng, thuận tiện cho sinh hoạt

Góc sân vườn nhỏ giúp không gian thêm sinh động

Bên trong căn nhà, vợ chồng Phan Mạnh Quỳnh còn bố trí riêng một góc nhỏ để tập luyện và rèn luyện sức khỏe tại nhà. Không gian được sắp xếp gọn gàng, tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, khu vực sân thượng rộng rãi cũng là điểm gây ấn tượng trong cơ ngơi. Nơi đây được trồng nhiều cây xanh, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên và thư giãn. Phan Mạnh Quỳnh bố trí bàn ghế ngồi nghỉ để tận hưởng không khí thoáng đãng, biến sân thượng thành góc thư giãn lý tưởng sau những giờ làm việc.

Góc rèn luyện sức khỏe tại gia