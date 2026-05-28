Chuyên gia phong thủy: Đây là 12 loại cây tốt nhất để trồng trong nhà

Trong phong thủy nhà ở, một số loại cây cảnh được cho là có tác dụng thu hút năng lượng tích cực, vận may tới nhà.

Trong phong thủy, cây xanh được xem là một cách đưa thiên nhiên vào nhà, giúp không gian mềm mại, cân bằng và tạo cảm giác thư giãn. Anjie Cho, kiến trúc sư nội thất, cố vấn phong thủy tại New York (Mỹ), cho biết: "Trong phong thủy, chúng tôi tìm cách cải thiện dòng chảy của khí - nguồn năng lượng sống thiết yếu" . Theo nữ chuyên gia, cây xanh đại diện cho hành Mộc, gắn với sự bền bỉ, linh hoạt, chữa lành và phát triển.

Chuyên gia này cũng lưu ý, khi chọn cây phong thủy trong nhà, nên ưu tiên những cây có lá mềm, tròn hoặc hình trái tim. "Hãy tìm những cây có lá mềm, bo tròn và đặc biệt là hình trái tim nếu bạn muốn mang lại sự nhẹ nhàng và dòng chảy thuận lợi hơn cho cuộc sống, không gian sống của mình" , chuyên gia Anjie Cho nói. Theo đó, bà gợi ý 12 loại cây phù hợp với tiêu chí này.

1. Cây kim ngân

Kim ngân thường được xem là cây mang ý nghĩa tài lộc và may mắn. Chuyên gia Anjie Cho cho rằng sự đủ đầy không chỉ là tiền bạc, mà còn là cảm giác sung túc bên trong. Cây không lớn nhanh ngay lập tức, vì vậy việc chăm cây cũng nhắc con người về sự kiên nhẫn và dòng chảy tài lộc ổn định, bền vững.

2. Cây thiên điểu trắng

Thiên điểu trắng là cây dáng cao, lá lớn, tạo cảm giác sang trọng và nổi bật. Cây phù hợp với những không gian cần điểm nhấn xanh nhưng không quá rậm rạp vì dáng cây khá thon. Loại cây này ưa ánh sáng mạnh hoặc nắng chiều, thích đất khô hơn nên cần tránh tưới quá nhiều.

3. Cây ngọc bích

Ngọc bích có lá dày, mọng, hình dáng gần giống đồng xu nên thường gắn với tài lộc và sự may mắn. Cây cũng có dáng như một cây nhỏ, phù hợp đặt ở bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc góc sáng trong nhà.

4. Cây trầu bà

Trầu bà là lựa chọn dễ chăm cho người mới bắt đầu. Chuyên gia Anjie Cho nói: "Tôi yêu trầu bà vì chúng là những cây khỏe, ngay cả người mới cũng có thể chăm sóc" . Theo bà, cây còn gợi cảm giác đủ đầy và hào phóng vì rất dễ nhân giống, chia sẻ cho người khác.

5. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có dáng lá thẳng, sắc như thanh kiếm. Dù không phải kiểu lá mềm thường được ưu tiên, cây vẫn phù hợp với hành lang hoặc lối vào vì tạo cảm giác bảo vệ. Cây cũng dễ chăm, chịu được ánh sáng yếu và có thể tạo oxy vào ban đêm.

6. Cây trầu bà lá tim

Trầu bà lá tim có lá bóng, hình trái tim, dây rủ mềm mại. Cây dễ chăm, chịu được điều kiện trong nhà và phù hợp đặt trên kệ, bàn làm việc để tạo cảm giác nhẹ nhàng khi làm việc.

7. Cây hồng môn nữ hoàng

Loại hồng môn này có lá lớn, xanh đậm gần như đen, bề mặt mịn như nhung và hình trái tim rõ nét. Những đường gân trắng nổi bật giúp cây trở thành điểm nhấn trang trí đẹp trong nhiều phòng.

8. Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ có lá rộng, bóng, xanh đậm. Lá lớn của cây được cho là giúp dòng năng lượng tích cực lưu chuyển trong nhà, hỗ trợ loại bỏ khí xấu và thúc đẩy sức khỏe, thịnh vượng.

9. Cây đuôi công lá dài

Cây có lá xanh tươi, vân đậm và mặt dưới màu đỏ tía, tạo cảm giác nhiệt đới. Cây cần ánh sáng gián tiếp, đất ẩm vừa phải và cũng là lựa chọn thân thiện với thú cưng.

10. Cây dây tim (chuỗi tim)

Cây dây tim có lá nhỏ hình tim, dây rủ mềm, rất hợp làm quà tặng. Cây dễ chăm, phát triển nhanh và có thể sống lâu trong chậu nhỏ nếu được đặt ở nơi phù hợp.

11. Cây nha đam

Nha đam dễ chăm, có phần gel trong lá có đặc tính làm dịu. Trong phong thủy, cây nha đam được tin là giúp xua đi năng lượng xấu, tạo cảm giác tích cực và chào đón hơn cho không gian.

12. Cây lan ý

Lan ý là cây được yêu thích trong phong thủy vì tạo cảm giác thanh sạch, nhẹ nhàng. Lá cây được cho là thu hút tài lộc, còn hoa mang ý nghĩa may mắn. Cây phù hợp nơi có ánh sáng tốt, thông thoáng và được chăm sóc đều đặn.

Nguồn: Homes and Gardens