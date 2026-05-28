Chiếc túi có tiền chưa chắc mua được của Jennie: Soi nguồn gốc mới thấy Chanel cưng chiều cô tới mức nào

Với chiếc túi da báo lần này, dân tình càng có thêm lý do để tin rằng Chanel thực sự dành cho Jennie những đặc quyền rất riêng.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện của Chanel, Jennie Kim gần như đều trở thành tâm điểm mạng xã hội. Không chỉ sở hữu thần thái sang chảnh đặc trưng, nữ idol còn luôn được nhà mốt Pháp ưu ái với những bộ cánh và phụ kiện cực đặc biệt, thậm chí có món còn chưa từng mở bán chính thức.

Trong lần xuất hiện mới đây tại show diễn của Chanel ở Seoul, Jennie tiếp tục khiến dân tình bùng nổ bởi diện mạo vừa quyến rũ vừa thời thượng. Nữ idol diện nguyên set đồ nằm trong bộ sưu tập Cruise 2026 mới nhất của nhà mốt Pháp, với phom dáng nữ tính nhưng vẫn mang tinh thần cá tính đặc trưng của cô.

Tuy nhiên, thứ khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại không phải trang phục, mà chính là chiếc túi Jennie mang theo bên mình. Thoạt nhìn, đây là một mẫu túi lông họa tiết da báo với phần quai dài mềm mại, mang cảm giác vừa hoang dã vừa sang trọng. Thiết kế lập tức khiến nhiều tín đồ thời trang truy tìm vì quá hợp với hình ảnh "IT girl" của Jennie. Thế nhưng càng soi kỹ, dân tình lại càng nhận ra chiếc túi này dường như… chưa từng tồn tại trên website hay lookbook chính thức của Chanel.

Điều thú vị nằm ở chỗ chất liệu lông họa tiết báo này thực tế từng xuất hiện trên một mẫu clutch cầm tay của Chanel. Thiết kế đó đi kèm dây đeo xích mềm mại, mang tinh thần khá cổ điển và nữ tính. Trong khi đó, phom dáng chiếc túi Jennie sử dụng lại giống với một mẫu clutch da cứng khác của Chanel, có cấu trúc vuông vức và hiện đại hơn hẳn.

Chính vì vậy, nhiều tín đồ thời trang cho rằng nhà mốt Pháp đã "mix" hai thiết kế này lại với nhau để tạo thành phiên bản độc bản dành riêng cho Jennie. Từ chất liệu lông da báo của một mẫu túi, kết hợp cùng phom dáng của thiết kế khác, tạo nên item hoàn toàn mới mà công chúng chưa thể mua được ở bất kỳ đâu. Nếu điều này là thật, đây tiếp tục là minh chứng cho việc Chanel ưu ái Jennie đặc biệt tới mức nào.

Không phải ngẫu nhiên mà nữ idol sinh năm 1996 luôn được gọi là "Chanel sống". Kể từ khi trở thành đại sứ toàn cầu của nhà mốt Pháp, Jennie Kim đã góp phần giúp hình ảnh Chanel trở nên trẻ trung và gần gũi hơn với thế hệ Gen Z. Khác với vẻ cổ điển vốn gắn liền với Chanel trong nhiều năm, Jennie mang tới năng lượng hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được tinh thần sang trọng đặc trưng của thương hiệu. Đây cũng là lý do rất nhiều item cô diện đều nhanh chóng viral và cháy hàng chỉ sau thời gian ngắn.

Đặc biệt, Jennie còn có khả năng biến những món đồ vốn khá khó mặc trở thành hot trend. Từ cardigan tweed, váy babydoll cho tới những mẫu túi mini nhỏ xíu, gần như món đồ nào qua tay cô cũng được giới trẻ săn đón mạnh mẽ. Và dường như nữ idol cũng đặc biệt yêu thích họa tiết da báo trong thời gian gần đây. Trước đó không lâu, Jennie Kim từng nhiều lần xuất hiện cùng mẫu túi da báo mới toanh của Chanel khi đi chơi cùng bạn bè hoặc chụp ảnh đời thường. Dù chỉ là những khoảnh khắc casual đơn giản, item này vẫn lập tức trở thành tâm điểm được cộng đồng mạng truy tìm.

Không khó để nhận ra Chanel đang dần đẩy mạnh tinh thần trẻ trung và phá cách hơn thông qua hình ảnh của Jennie. Nếu trước đây họa tiết da báo thường mang cảm giác hơi nổi loạn hoặc trưởng thành, thì dưới cách styling của nữ idol, chúng lại trở nên trendy, thời thượng và cực kỳ hợp với giới trẻ. Đây cũng chính là sức mạnh đáng sợ của một "IT girl" toàn cầu. Không chỉ mặc đẹp, Jennie còn có khả năng khiến một món đồ trở thành biểu tượng xu hướng chỉ bằng vài lần xuất hiện.

Với chiếc túi da báo lần này, dân tình càng có thêm lý do để tin rằng Chanel thực sự dành cho Jennie những đặc quyền rất riêng. Bởi đôi khi, có những món đồ không phải cứ có tiền là mua được, mà còn phụ thuộc vào việc bạn có được nhà mốt "cưng chiều" tới mức nào.