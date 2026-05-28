Bật điều hòa nghe tiếng lạ, người đàn ông vội mở ra kiểm tra rồi bất ngờ: Ai xem cũng rùng mình!

Sau tiếng động lạ từ chiếc điều hòa tưởng như là sự cố kỹ thuật, họ phát hiện cảnh tượng khiến nhiều người muốn kiểm tra lại thiết bị quen thuộc này.

Tiếng động lạ phát ra từ chiếc điều hòa

Điều hòa là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, một sự việc xảy ra tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ mới đây đã khiến nhiều người không khỏi giật mình về những gì có thể ẩn bên trong thiết bị tưởng chừng rất bình thường này.

Theo NDTV, vụ việc xảy ra tại khu vực Pendurthi, thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh. Khi một gia đình bật điều hòa, họ nghe thấy âm thanh bất thường phát ra từ thiết bị. Ban đầu, ông Satyanarayana, một thành viên trong gia đình, cho rằng điều hòa có thể đã gặp trục trặc kỹ thuật do không được sử dụng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, khi mở thiết bị ra để kiểm tra, cả gia đình mới tá hỏa phát hiện bên trong không phải lỗi máy móc thông thường. Nhiều con rắn nhỏ đang bò trong điều hòa. Cảnh tượng bất ngờ này khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình.

Ngay sau đó, gia đình đã liên hệ người bắt rắn chuyên nghiệp để xử lý. Người này đã đưa con rắn cùng những con rắn con ra khỏi thiết bị một cách an toàn. Đoạn video ghi lại sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Rắn có thể chui vào điều hòa bằng cách nào?

Sau khi sự việc lan truyền, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: Làm thế nào rắn có thể chui vào bên trong điều hòa mà gia chủ không phát hiện?

Trong phần bình luận được NDTV trích lại, một người dùng mạng xã hội cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc khi lắp đặt, một số gia đình không bịt kín lỗ đường ống điều hòa bằng xi măng trắng hoặc vật liệu phù hợp. Chính khe hở quanh đường ống này có thể tạo lối đi cho côn trùng, động vật nhỏ xâm nhập vào trong nhà hoặc vào thiết bị.

Đây cũng là chi tiết đáng chú ý với nhiều gia đình đang sử dụng điều hòa treo tường. Thông thường, dàn lạnh trong nhà được kết nối với cục nóng bên ngoài thông qua hệ thống ống đồng, dây điện và ống thoát nước đi xuyên qua tường. Nếu phần lỗ tường quanh đường ống không được bịt kín, khoảng hở này có thể trở thành nơi côn trùng, thằn lằn, chuột hoặc thậm chí rắn chui vào trong một số trường hợp.

Theo NDTV, các chuyên gia về động vật hoang dã cũng cho biết rắn thường tìm những nơi ấm, kín và có mái che, đặc biệt trong giai đoạn sinh sản. Những chiếc điều hòa cũ hoặc ít được sử dụng có thể vô tình trở thành nơi ẩn náu an toàn vì có nhiều khe nhỏ, lỗ thông và không gian kín.

Tuy vậy, bài viết không nêu rõ loài rắn trong vụ việc là loài nào, có độc hay không. Vì thế, khi gặp tình huống tương tự, người dân không nên tự ý dùng tay bắt, chọc, xua đuổi hoặc tháo sâu vào bên trong thiết bị nếu chưa có chuyên môn.

Lời nhắc khi sử dụng và kiểm tra điều hòa

Sự việc tại Ấn Độ là một tình huống hiếm gặp, nhưng lại là lời nhắc đáng chú ý với các gia đình, nhất là trước thời điểm sử dụng điều hòa thường xuyên trong mùa nóng.

Khi bật điều hòa và nhận thấy các dấu hiệu bất thường như tiếng động lạ, mùi lạ, gió yếu, nước chảy bất thường hoặc có vật thể lạ bên trong dàn lạnh, người dùng nên tắt thiết bị và kiểm tra ở mức an toàn. Nếu nghi ngờ có động vật, côn trùng hoặc sự cố bên trong, cách tốt nhất là liên hệ thợ kỹ thuật hoặc đơn vị chuyên xử lý động vật để tránh rủi ro.

Bên cạnh việc vệ sinh lưới lọc, dàn lạnh và đường thoát nước định kỳ, các gia đình cũng nên kiểm tra khu vực quanh đường ống điều hòa. Những khe hở trên tường, khoảng trống quanh ống đồng, ống thoát nước hoặc dây điện cần được bịt kín đúng cách. Đây không chỉ là cách hạn chế côn trùng và động vật nhỏ xâm nhập, mà còn giúp không gian sống sạch sẽ, an toàn hơn.

Từ một tiếng động lạ phát ra khi bật điều hòa, gia đình ở Ấn Độ đã phát hiện cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình. Thiết bị quen thuộc này có thể trông hoàn toàn bình thường bên ngoài, nhưng nếu lâu ngày không được kiểm tra, những gì ẩn bên trong đôi khi lại khiến gia chủ không khỏi tá hỏa.

Theo NDTV